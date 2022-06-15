https://ria.ru/20220615/delegatsii-1795333456.html

На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира

На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира - РИА Новости, 15.06.2022

На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира

Делегации высокого уровня из более, чем сорока стран мира планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начнёт... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:10

2022-06-15T00:10

2022-06-15T00:10

юрий ушаков

россия

санкт-петербург

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Делегации высокого уровня из более, чем сорока стран мира планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начнёт свою работу на этой неделе, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Ушаков добавил, что помимо мировых лидеров в форуме ожидается участие руководителей крупнейших российских и иностранных компаний и банков, а так же экспертов и представителей средств массовой информации."В этом году форум имеет особое значение поскольку он юбилейный. Это уже 25ый Петербургский международный экономический форум", — добавил помощник президента РФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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юрий ушаков, россия, санкт-петербург, в мире