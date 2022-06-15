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На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира - РИА Новости, 15.06.2022
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На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира
На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира - РИА Новости, 15.06.2022
На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира
Делегации высокого уровня из более, чем сорока стран мира планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начнёт... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:10
2022-06-15T00:10
юрий ушаков
россия
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Делегации высокого уровня из более, чем сорока стран мира планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начнёт свою работу на этой неделе, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Ушаков добавил, что помимо мировых лидеров в форуме ожидается участие руководителей крупнейших российских и иностранных компаний и банков, а так же экспертов и представителей средств массовой информации."В этом году форум имеет особое значение поскольку он юбилейный. Это уже 25ый Петербургский международный экономический форум", — добавил помощник президента РФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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юрий ушаков, россия, санкт-петербург, в мире
00:10 15.06.2022
 
На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира

Ушаков: на ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Делегации высокого уровня из более, чем сорока стран мира планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начнёт свою работу на этой неделе, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Ожидается достаточно большое число гостей. И если говорить о высокопоставленных делегациях из-за рубежа, официальных, правительственных делегациях, то мы где-то ожидаем, что эти делегации приедут из более 40 стран мира", — сказал Ушаков.
Ушаков добавил, что помимо мировых лидеров в форуме ожидается участие руководителей крупнейших российских и иностранных компаний и банков, а так же экспертов и представителей средств массовой информации.
Подготовка к ПМЭФ-2022
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Флаг с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

В центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

Женщина выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 в центре аккредитации
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Каждый год форум посещают тысячи участников.

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"В этом году форум имеет особое значение поскольку он юбилейный. Это уже 25ый Петербургский международный экономический форум", — добавил помощник президента РФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:05
Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков
 
Юрий УшаковРоссияСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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