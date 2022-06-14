https://ria.ru/20220614/razgovor-1795256252.html

Путин с начала года провел 140 международных разговоров

Путин с начала года провел 140 международных разговоров - РИА Новости, 14.06.2022

Путин с начала года провел 140 международных разговоров

Телефонный формат общения президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами стал более востребован в последнее время, с начала года глава государства провел... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:07

2022-06-14T17:07

2022-06-14T17:09

в мире

владимир путин

юрий ушаков

россия

москва

иран

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Телефонный формат общения президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами стал более востребован в последнее время, с начала года глава государства провел уже 140 бесед с более чем 40 лидерами стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков."Несмотря на ситуацию, график (международных - ред.) контактов весьма и весьма насыщен. Но с учётом нынешних условий и с учётом международной остановки сейчас больше всего востребован телефонный формат переговоров. Мы посчитали, я сам удивился - с начала года ещё шести месяцев не прошло, Путин провел уже где-то 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Точнее даже, 47 или 48 иностранных лидеров беседовали с Путиным в течение пяти с половиной месяцев", - рассказал Ушаков журналистам.Также контакты на высшем уровне проходили по видео-конференц-связи, добавил он."Достаточно любопытно, что с начала года, в том числе в условиях уже специальной военной операции, были проведены многочисленные личные контакты нашего президента с руководителями зарубежных государств, которые приезжали в Москву. Это Иран, Аргентина, Франция, Казахстан, Бразилия, Белоруссия неоднократно, Азербайджан, Пакистан, Таджикистан, Киргизия, Сенегал", - рассказал Ушаков.Он добавил, что контакты с Сенегалом весьма важны, так как страна председательствует в Африканском союзе."На повестке дня - проведение саммита очередного, Россия - Африка. Сейчас ведем разговор, как это лучше и когда организовать", - отметил представитель Кремля.

https://ria.ru/20220614/vstrecha-1795254250.html

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Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, юрий ушаков, россия, москва, иран