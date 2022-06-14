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Путин с начала года провел 140 международных разговоров - РИА Новости, 14.06.2022
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Путин с начала года провел 140 международных разговоров
Путин с начала года провел 140 международных разговоров - РИА Новости, 14.06.2022
Путин с начала года провел 140 международных разговоров
Телефонный формат общения президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами стал более востребован в последнее время, с начала года глава государства провел... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:07
2022-06-14T17:09
в мире
владимир путин
юрий ушаков
россия
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Телефонный формат общения президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами стал более востребован в последнее время, с начала года глава государства провел уже 140 бесед с более чем 40 лидерами стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков."Несмотря на ситуацию, график (международных - ред.) контактов весьма и весьма насыщен. Но с учётом нынешних условий и с учётом международной остановки сейчас больше всего востребован телефонный формат переговоров. Мы посчитали, я сам удивился - с начала года ещё шести месяцев не прошло, Путин провел уже где-то 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Точнее даже, 47 или 48 иностранных лидеров беседовали с Путиным в течение пяти с половиной месяцев", - рассказал Ушаков журналистам.Также контакты на высшем уровне проходили по видео-конференц-связи, добавил он."Достаточно любопытно, что с начала года, в том числе в условиях уже специальной военной операции, были проведены многочисленные личные контакты нашего президента с руководителями зарубежных государств, которые приезжали в Москву. Это Иран, Аргентина, Франция, Казахстан, Бразилия, Белоруссия неоднократно, Азербайджан, Пакистан, Таджикистан, Киргизия, Сенегал", - рассказал Ушаков.Он добавил, что контакты с Сенегалом весьма важны, так как страна председательствует в Африканском союзе."На повестке дня - проведение саммита очередного, Россия - Африка. Сейчас ведем разговор, как это лучше и когда организовать", - отметил представитель Кремля.
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в мире, владимир путин, юрий ушаков, россия, москва, иран
17:07 14.06.2022 (обновлено: 17:09 14.06.2022)
 
Путин с начала года провел 140 международных разговоров

Ушаков: Путин с начала года провел 140 телефонных бесед с почти 50 лидерами стран

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Телефонный формат общения президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами стал более востребован в последнее время, с начала года глава государства провел уже 140 бесед с более чем 40 лидерами стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"Несмотря на ситуацию, график (международных - ред.) контактов весьма и весьма насыщен. Но с учётом нынешних условий и с учётом международной остановки сейчас больше всего востребован телефонный формат переговоров. Мы посчитали, я сам удивился - с начала года ещё шести месяцев не прошло, Путин провел уже где-то 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Точнее даже, 47 или 48 иностранных лидеров беседовали с Путиным в течение пяти с половиной месяцев", - рассказал Ушаков журналистам.
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Также контакты на высшем уровне проходили по видео-конференц-связи, добавил он.
"Достаточно любопытно, что с начала года, в том числе в условиях уже специальной военной операции, были проведены многочисленные личные контакты нашего президента с руководителями зарубежных государств, которые приезжали в Москву. Это Иран, Аргентина, Франция, Казахстан, Бразилия, Белоруссия неоднократно, Азербайджан, Пакистан, Таджикистан, Киргизия, Сенегал", - рассказал Ушаков.
Он добавил, что контакты с Сенегалом весьма важны, так как страна председательствует в Африканском союзе.
"На повестке дня - проведение саммита очередного, Россия - Африка. Сейчас ведем разговор, как это лучше и когда организовать", - отметил представитель Кремля.
 
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