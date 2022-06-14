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Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска - РИА Новости, 14.06.2022
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Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска
Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска - РИА Новости, 14.06.2022
Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска
Предложение о праве молодых мам самим выбирать срок своего декретного отпуска является здравой мыслью, считает член социального комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:42
2022-06-14T14:43
россия
общество
совет федерации рф
владимир круглый
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предложение о праве молодых мам самим выбирать срок своего декретного отпуска является здравой мыслью, считает член социального комитета Совфеда Владимир Круглый.Общественная палата (ОП) России предложила молодым матерям дать право выбирать срок декретного отпуска без потери в деньгах, пишут "Известия". Согласно инициативе, для россиянок в этом случае сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. Женщина может сократить отпуск по уходу за ребенком вполовину и каждый месяц получать в два раза больше, чем обычно, или же продлить его за счет уменьшения выплат."Здравая мысль, потому что многие выходят на работу раньше срока и теряют деньгах", - сказал Круглый РИА Новости.Он также отметил, что все меры, которые направлены на поддержку матерей, "их надо приветствовать".
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россия, общество, совет федерации рф, владимир круглый
14:42 14.06.2022 (обновлено: 14:43 14.06.2022)
 
Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска

Сенатор Круглый назвал предложение о праве выбирать срок декретного отпуска здравым

© Depositphotos / KlannekeЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / Klanneke
Женщина с ребенком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предложение о праве молодых мам самим выбирать срок своего декретного отпуска является здравой мыслью, считает член социального комитета Совфеда Владимир Круглый.
Общественная палата (ОП) России предложила молодым матерям дать право выбирать срок декретного отпуска без потери в деньгах, пишут "Известия". Согласно инициативе, для россиянок в этом случае сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. Женщина может сократить отпуск по уходу за ребенком вполовину и каждый месяц получать в два раза больше, чем обычно, или же продлить его за счет уменьшения выплат.
"Здравая мысль, потому что многие выходят на работу раньше срока и теряют деньгах", - сказал Круглый РИА Новости.
Он также отметил, что все меры, которые направлены на поддержку матерей, "их надо приветствовать".
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РоссияОбществоСовет Федерации РФВладимир Круглый
 
 
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