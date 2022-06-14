https://ria.ru/20220614/dekret-1795210425.html
Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска
Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска - РИА Новости, 14.06.2022
Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска
Предложение о праве молодых мам самим выбирать срок своего декретного отпуска является здравой мыслью, считает член социального комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:42
2022-06-14T14:42
2022-06-14T14:43
россия
общество
совет федерации рф
владимир круглый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750368560_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_ebfd758c75775ad3b6507f7acc4cd257.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предложение о праве молодых мам самим выбирать срок своего декретного отпуска является здравой мыслью, считает член социального комитета Совфеда Владимир Круглый.Общественная палата (ОП) России предложила молодым матерям дать право выбирать срок декретного отпуска без потери в деньгах, пишут "Известия". Согласно инициативе, для россиянок в этом случае сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. Женщина может сократить отпуск по уходу за ребенком вполовину и каждый месяц получать в два раза больше, чем обычно, или же продлить его за счет уменьшения выплат."Здравая мысль, потому что многие выходят на работу раньше срока и теряют деньгах", - сказал Круглый РИА Новости.Он также отметил, что все меры, которые направлены на поддержку матерей, "их надо приветствовать".
https://ria.ru/20220421/otpusk-1784735669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750368560_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fcfb315c4e9d5c75d5cc61fd085aebea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, совет федерации рф, владимир круглый
14:42 14.06.2022 (обновлено: 14:43 14.06.2022)
Сенатор оценил предложение о праве женщин выбирать срок декретного отпуска
Сенатор Круглый назвал предложение о праве выбирать срок декретного отпуска здравым