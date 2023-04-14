https://ria.ru/20230414/dekretnye-1865435553.html

Декретный отпуск: кто может оформить, сколько длится, как оплачивается

Декретный отпуск по беременности и уходу за ребенком: на каком сроке уходят и сколько длится

Декретный отпуск: кто может оформить, сколько длится, как оплачивается

На какой неделе беременности можно уходить в декрет, сколько платят в 2023 году, кто еще, кроме мамы, может его оформить, как подать заявление, входит ли время... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:36

2023-04-14T18:36

2023-04-14T18:36

россия

ирина смирнова

елена кудерко

европейская юридическая служба

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На какой неделе беременности можно уходить в декрет, сколько платят в 2023 году, кто еще, кроме мамы, может его оформить, как подать заявление, входит ли время ухода за детьми в трудовой стаж, могут ли уволить сотрудника в декрете – в материале РИА Новости.Декретный отпускКак правило, говоря про декрет, имеется ввиду отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. "Пособие по беременности и родам вправе получать только женщина, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет – отец, бабушка и другие лица, осуществляющие уход за ребенком", – говорит Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.На каком сроке и неделе уходятПо общему правилу отпуск по беременности и родам при стандартной беременности оформляется медицинской организацией в 30 недель и длится 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после). Но при наличии осложнений во время родов может быть предоставлено дополнительно 16 дней и плюс 54 календарных дня при многоплодной беременности, установленной в родах. Если же ожидается двойня или более детей, то положено больше дней отпуска: оформляется в 28 недель единовременно на 194 календарных дня (84 дня до родов и 110 дней после) (п.п. 57, 58 Порядка, утв. приказом Минздрава России от 23.11.2021 № 1089н).Таким образом, будущая мама вправе уйти в отпуск по беременности и родам на 30 неделе, а если ожидается двое или более детей – на 28-й. Если сотрудница проживает и работает в загрязненной радиацией местности, то электронный лист нетрудоспособности формируется в 27 недель беременности на 160 (200 - при многоплодной беременности) календарных дней (п. 6 ст. 18 Закона от 15.05.1991 № 1244-1; п. 63 Порядка).Сколько длится"Когда СФР отправит электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) по беременности и родам (БиР) и запрос сведений по месту работы сотрудницы, ей будет предоставлен отпуск по БиР", – поясняет Ирина Смирнова, налоговый консультант, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".Отпуск по уходу за ребенком до трех лет предоставляется сотруднику на основании его заявления. Соответственно началом отпуска будет дата, указанная в заявлении, но она не может быть раньше даты рождения ребенка. А дата окончания – не позже дня, когда ребенку исполняется три года. Ирина Смирнова акцентирует внимание на том, что сотрудник не может находиться одновременно в разных отпусках. "Например, если после окончания отпуска по БиР, женщина взяла основной ежегодный оплачиваемый отпуск, то в этот период, она никак не может находиться сразу в двух отпусках. Кроме заявления на отпуск по уходу, ещё необходимо свидетельство о рождении ребенка, информация об очередности ребенка и заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет согласно Приложению № 4 к приказу ФСС РФ № 119 от 08.04.2022", – уточняет эксперт.Как оплачивается"Пособие по беременности и родам назначает и выплачивает территориальный орган СФР на основании сведений, представленных организацией (страхователем) (п. 1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, п. 3 Правил получения СФР сведений), – говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской Юридической Службы. – Законодательство не содержит прямого ограничения размера пособия. Оно выплачивается в размере 100% среднего заработка застрахованного лица. Однако средний дневной заработок, который берется в расчет пособия, не должен быть меньше среднего дневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ (определенного с учетом районного коэффициента)".Расчет пособияИрина Смирнова уточняет, что отпуск по БиР будет исчислен суммарно и предоставлен сотруднице полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов (ст. 255 ТК РФ). Работодатель в обязательном порядке рассчитает пособие и отправит сведения по месту назначения. А вот оплачиваться этот больничный будет в полном размере единовременно СФР в течение 10 рабочих дней, с момента получения сведений от работодателя.По БиРНапример, в феврале 2023 Кузнецова Е.А. собралась в отпуск по БиР на 140 дней. Её расчетный период - 2021 и 2022 гг. Ещё она в 2021 году была на больничном 14 дней, а в 2022 году - 48 дней. Заработок Кузнецовой Е.А. в 2021 равен 542315,00 руб., в 2022 равен 493560,00 руб. Получается, что количество дней в расчетном периоде будет - 668 (365+365-14-48). Средний дневной заработок равен 1550,71 руб. ((542315,00+493560,00)/668 дней). Пособие по БиР за 140 дней равно 217099,40 руб. (1550,71*140). Пособие Кузнецовой Е.А. будет выплачено СФР в полном размере одной суммой. А вот если, у Кузнецовой Е.А. будут осложненные роды, то ей еще выдадут больничный с кодом "020" на 16 дней. Её отпуск будет продлен на эти дни и выплачено дополнительное пособие на 16 дней. Ещё надо помнить о максимальном (383178,60) и минимальном (74757,20) размерах пособия для отпуска по БиР (140 дней), который начался в 2023 году. Но если у сотрудника неполное рабочее время или стаж < 6 мес. пособие станет меньше.По УзР"Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет имеют право получать один из родителей или любой другой родственник, опекун, который фактически заботится и ухаживает за малышом и находится в отпуске по уходу за ним. Пособие работнику может быть предоставлено лишь при условии, что второй родитель или оба родителя такое пособие не получают (ч. 1, 4 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ). А если человек не работает и не подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то он обращается за пособием в МФЦ", – говорит Ирина Смирнова.Расчет пособия и для мамы, папы, бабушки, другого родственника рассчитывается одинаково. Пособие за полный месяц определяют путем умножения среднего дневного заработка на 30,4 дня, затем на 40%. Пособие за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней отпуска в этом месяце. Средний дневной заработок рассчитывается за два предыдущих года и делится на количество дней в них.Когда при расчете пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет отсутствует заработок в расчетном периоде, а это два предшествующих года, то пособие будет равно минимальному ежемесячному размеру. В январе 2023 года – 7677,81 руб. (постановление правительства РФ № 57 от 27.01.2022). А с 01 февраля 2023 ежемесячное пособие равно 8591,47 (постановление правительства РФ № 119 от 30.01.2023).Пример расчета по уходу за ребенком до 1,5 лет:Сотрудница Кузнецова Е.А. с 10.07.2023 оформляет отпуск по уходу за ребенком до трех лет и пишет заявление на предоставления пособия до 1,5 лет. Её расчетный период - 2021 и 2022 годы. Ещё она в 2021 году была на больничном 14 дней, а в 2022 году - 48 дней. Заработок Кузнецовой Е.А. в 2021 равен 542315,00 руб., в 2022-м равен 493560,00 руб. Получается, что количество дней в расчетном периоде будет - 668 (365+365-14-48). Средний дневной заработок равен 1550,71 руб. ((542315,00+493560,00)/668 дней). Ежемесячное пособие до 1,5 лет будет 18856,63 (1550,71*30,4*40%). А за первый месяц – июль 2023 года, пособие будет 13382,12 (18856,63/31 день*22 дня).В 2023 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за полный месяц 33281,80 руб., а минимальный 8591,47 руб., независимо от того, какой ребенок по счету. Если в местности есть районный коэффициент, то минимальное пособие увеличивают на его размер.Пособие оплачивает СФР на основании заявления работника. Все данные для расчета фонду отправит работодатель. Первый платеж фондом осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента получения сведений.Входит ли в трудовой стажЭксперт отмечает, что время нахождения сотрудницы в отпуске по БиР засчитывается в страховой стаж при назначении пенсии, и так же засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.Отпуск по уходу за ребенком, по словам специалиста, также включают в трудовой стаж, стаж работы по специальности, но за исключением случая досрочного назначения страховой пенсии по старости (ч. 5 ст. 256 ТК РФ).В страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности (п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ).Как выйти в декретный отпускНеобходимые документыДля получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет необходимо обратиться к работодателю и предоставить следующие документы:Как написать заявлениеЭксперт рекомендует указать дату четко в заявлении, а документы подать заранее, чтобы работодатель успел сделать всю "бумажную" работу по оформлениям и расчетам. Эксперт поясняет, что процедуры оформления декретного отпуска на бабушку, отца или дедушку малыша такие же, как если бы отпуск оформляла мать.Можно ли оформить декретный отпуск на отца или бабушкуСт. 256 ТК РФ допускает оформление декретного отпуска не только мамой, но и другими членами семьи и даже иными лицами, например, опекунами. По словам Анастасии Хрусталевой, это не очень распространенная ситуация в России, но все чаще встречаются случаи, когда семье экономически выгодно, чтобы мать вышла на работу, а с ребенком оставался другой член семьи. Причем использовать декретный отпуск отец, или бабушка, или дедушка могут как полностью, так и по частям.Зачастую декретными выплатами называют весь комплекс пособий, выплачиваемых в связи с рождением малыша. Однако есть выплаты, которые полагаются исключительно матери, и не могут быть получены отцом. Например, отпуск по беременности и родам, пособие по БиР и др. Перерывы для кормления ребенка тоже могут быть предоставлены только матери. Таким образом, даже если папа родившегося малыша будет оформлять отпуск по уходу за ребенком, часть выплат и пособий сможет получить только мать.Могут ли уволить во время декретного отпускаПо словам Анастасии Хрусталёвой, действует общий запрет на принудительное увольнение работника, находящегося в любом отпуске. Отпуск по уходу за ребенком в данном случае не исключение. По инициативе предприятия можно уволить только в случае ликвидации организации (ч. 6 ст. 81, ч. 1 ст. 261 ТК РФ, письмо Минтруда России от 10.08.2020 № 14-2/ООГ-12666) или в случае прекращения своей деятельности индивидуальным предпринимателем. Ни сокращения численности работников, ни штата не дают такого права на принудительное увольнение сотрудника, находящегося в декрете.Однако по собственной инициативе находящийся в декрете отец или бабушка вполне могут уволиться в любое время. Также трудовой договор может быть прекращен или расторгнут сторонами по взаимному соглашению, в связи с истечением его срока или в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ирина смирнова, елена кудерко, европейская юридическая служба