https://ria.ru/20230825/posobiya-1892305950.html

Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2023 году

Пособие при рождении ребенка 2023: единовременные выплаты, документы, размер

Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2023 году

Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:50

2023-08-25T18:50

2023-08-25T18:50

общество

россия

социальные выплаты

семья

дети

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего ребенка, размер единовременного пособия в 2023 году, на какую сумму может рассчитывать мама малыша, если ее супруг проходит срочную службу в армии, и какие документы необходимы для назначения преференций - в материале РИА Новости.Пособия при рождении ребенкаВ России существуют различные меры социальной поддержки семей с детьми. Женщины, начиная с момента беременности и до исполнению ребенку 23 лет, могут рассчитывать на те или иные денежные выплаты, в зависимости от того, к какой категории населения они относятся и каким критериям соответствуют.С 1 января 2023 года было введено единое пособие на детей, которое объединило некоторые существовавшие ранее выплаты. Главным критерием для его получения является малообеспеченность семьи: ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В единое пособие вошли:Но новое пособие не отменяет:В связи с переходным периодом, если выплаты были назначены до 1 января 2023 года, они сохраняются до окончания срока или назначения единого пособия, на детей, родившихся до 1 января, можно оформить пособия по старым или новым правилам.По словам юриста Данила Стренина, размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета необходимо сложить совокупный доход всех членов семьи за год, разделить на 12 месяцев и получившуюся сумму разделить на количество членов семьи.- Правило нулевого дохода подразумевает, что трудоспособные члены должны работать и иметь любую форму легального дохода или уважительные причины его отсутствия. К уважительным причинам может относиться уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучение на очной форме, прохождение срочной службы в армии и т.д. Подать заявление на выплату пособия можно с помощью портала госуслуг или посещения МФЦ, - объясняет эксперт.Единовременная компенсационная выплатаЭта региональная преференция не зависит от доходов семьи и предназначена для приобретения детских товаров и продуктов питания. Обратиться за ней можно в течение полутора лет со дня рождения (усыновления в возрасте до шести месяцев) малыша. Размер зависит от региона. Например, в Москве она составляет:В Санкт-Петербурге:Единовременное пособие при рождении ребенкаВыплата назначается одному из родителей (усыновителей), независимо от размера доходов и того, работает он или нет. Получить ее могут:Заявления подавать не нужно, СФР сам получает сведения из единого реестра ЗАГС (п. 26, 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).- В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона № 81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 Закона № 255-ФЗ). С 1 февраля 2023 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 23 011 руб., - говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора летПоложено тем же категориям граждан, что и единовременное пособие. Выплачивается трудоустроенным матери, отцу или любому родственнику, который берет отпуск по уходу за ребенком. Составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 281 руб. (Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951, от 26.11.2020 № 1935). Неработающие лица также могут получить выплату в минимальном размере, рассчитанном исходя из МРОТ (Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 119), но только на детей, рожденных до 2023 года, так как далее начинает действовать единое пособие, в котором оцениваются критерии нуждаемости семей.Преференция назначается только при условии ухода в декретный отпуск, так как заменяет собой утрату заработка. Если родитель продолжает трудиться полный день (в т.ч. удаленно) пособие не назначается.Материнский капиталПраво на материнский капитал имеют женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка в 2020 году или позже или второго и последующих детей в 2007 году и позже. Выплату могут получить и мужчины, если они единственные усыновители или мать ребенка умерла либо лишена родительских прав. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги" автоматически после того, как ЗАГС регистрирует факт рождения малыша. Бумажный вариант можно получить в территориальном органе СФР, написав заявление.Размер материнского капитала в 2023 году составляет:Если сертификат на первого ребенка уже был получен, то за второго начислят 189,5 тыс. руб.Деньги можно потратить на:Выплаты отдельным категориям семейПомимо вышеперечисленных, существуют и другие меры поддержки для некоторых категорий граждан с детьми. Например, если отца ребенка призвали на срочную службу в армию, матери ребенка положена ежемесячная выплата в размере 15 548 руб. Беременные женщины, мужья которых служат по призыву, получают также единовременную материальную помощь 36 278 руб.Особая мера поддержки существует и для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года. Они могут оформить единовременную выплату 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, для жителей Дальнего Востока региона сумма увеличена до 1 млн. руб.Региональные выплатыВласти некоторых российских регионов назначают дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, в Москве семьи до 36 лет, относящиеся к малообеспеченным, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого зависит от того, какой по счету ребенок родился, и составляет 5, 7 или 10 прожиточных минимумов. Региональные власти также могут назначать дополнительные преференции на рождение третьего и последующих детей.Размеры выплатВыплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициентКак получить выплатыБеззаявительный порядок действует для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. После регистрации рождения малыша выплата приходит автоматически. В остальных случаях следует обращаться в соответствующие органы.Куда обращатьсяПособия по беременности и родам, выплаты на ребенка до 1,5 лет оформляются через работодателя, жены военнослужащих-срочников должны подать документы в МФЦ или территориальный орган СФР. Для того, чтобы получить единое пособие, необходимо заполнить заявление на сайте "Госуслуги".Необходимые документыСписок документов различается в зависимости от того, на какую материальную помощь претендует гражданин. Чаще всего необходимы:ЗаявлениеБланк или образец заявления можно взять в органе, предоставляющем выплату. Если преференция оформляется через работодателя, документ можно написать в произвольной форме (обязательно должны присутствовать данные работодателя, заявителя и даты.СрокиПособие назначается в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов.Индексация детских пособийДетские пособия ежегодно индексируются. Например, материнский капитал по сравнению с 2022 годом на первого ребенка увеличился на 65 тыс. руб., на второго и последующих - на 85,9 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка также было проиндексировано с 20 472,77 до 23 011 руб."Пособия подлежат перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте РФ. Выплата после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке", - отмечает Ильдар Макешов,.Советы экспертовВиды пособий, условия их получения и пакет документов, необходимый для оформления преференции, эксперты советуют уточнять на сайтах региональных администраций. Например, для москвичей - это официальный сайт мэра Москвы, для жителей Санкт-Петербурга - официальный сайт администрации города.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, социальные выплаты, семья, дети