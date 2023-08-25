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Пособие при рождении ребенка 2023: единовременные выплаты, документы, размер
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18:50 25.08.2023
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Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2023 году
Пособие при рождении ребенка 2023: единовременные выплаты, документы, размер
Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2023 году
Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:50
2023-08-25T18:50
общество
россия
социальные выплаты
семья
дети
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего ребенка, размер единовременного пособия в 2023 году, на какую сумму может рассчитывать мама малыша, если ее супруг проходит срочную службу в армии, и какие документы необходимы для назначения преференций - в материале РИА Новости.Пособия при рождении ребенкаВ России существуют различные меры социальной поддержки семей с детьми. Женщины, начиная с момента беременности и до исполнению ребенку 23 лет, могут рассчитывать на те или иные денежные выплаты, в зависимости от того, к какой категории населения они относятся и каким критериям соответствуют.С 1 января 2023 года было введено единое пособие на детей, которое объединило некоторые существовавшие ранее выплаты. Главным критерием для его получения является малообеспеченность семьи: ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В единое пособие вошли:Но новое пособие не отменяет:В связи с переходным периодом, если выплаты были назначены до 1 января 2023 года, они сохраняются до окончания срока или назначения единого пособия, на детей, родившихся до 1 января, можно оформить пособия по старым или новым правилам.По словам юриста Данила Стренина, размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета необходимо сложить совокупный доход всех членов семьи за год, разделить на 12 месяцев и получившуюся сумму разделить на количество членов семьи.- Правило нулевого дохода подразумевает, что трудоспособные члены должны работать и иметь любую форму легального дохода или уважительные причины его отсутствия. К уважительным причинам может относиться уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучение на очной форме, прохождение срочной службы в армии и т.д. Подать заявление на выплату пособия можно с помощью портала госуслуг или посещения МФЦ, - объясняет эксперт.Единовременная компенсационная выплатаЭта региональная преференция не зависит от доходов семьи и предназначена для приобретения детских товаров и продуктов питания. Обратиться за ней можно в течение полутора лет со дня рождения (усыновления в возрасте до шести месяцев) малыша. Размер зависит от региона. Например, в Москве она составляет:В Санкт-Петербурге:Единовременное пособие при рождении ребенкаВыплата назначается одному из родителей (усыновителей), независимо от размера доходов и того, работает он или нет. Получить ее могут:Заявления подавать не нужно, СФР сам получает сведения из единого реестра ЗАГС (п. 26, 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).- В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона № 81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 Закона № 255-ФЗ). С 1 февраля 2023 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 23 011 руб., - говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора летПоложено тем же категориям граждан, что и единовременное пособие. Выплачивается трудоустроенным матери, отцу или любому родственнику, который берет отпуск по уходу за ребенком. Составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 281 руб. (Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951, от 26.11.2020 № 1935). Неработающие лица также могут получить выплату в минимальном размере, рассчитанном исходя из МРОТ (Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 119), но только на детей, рожденных до 2023 года, так как далее начинает действовать единое пособие, в котором оцениваются критерии нуждаемости семей.Преференция назначается только при условии ухода в декретный отпуск, так как заменяет собой утрату заработка. Если родитель продолжает трудиться полный день (в т.ч. удаленно) пособие не назначается.Материнский капиталПраво на материнский капитал имеют женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка в 2020 году или позже или второго и последующих детей в 2007 году и позже. Выплату могут получить и мужчины, если они единственные усыновители или мать ребенка умерла либо лишена родительских прав. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги" автоматически после того, как ЗАГС регистрирует факт рождения малыша. Бумажный вариант можно получить в территориальном органе СФР, написав заявление.Размер материнского капитала в 2023 году составляет:Если сертификат на первого ребенка уже был получен, то за второго начислят 189,5 тыс. руб.Деньги можно потратить на:Выплаты отдельным категориям семейПомимо вышеперечисленных, существуют и другие меры поддержки для некоторых категорий граждан с детьми. Например, если отца ребенка призвали на срочную службу в армию, матери ребенка положена ежемесячная выплата в размере 15 548 руб. Беременные женщины, мужья которых служат по призыву, получают также единовременную материальную помощь 36 278 руб.Особая мера поддержки существует и для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года. Они могут оформить единовременную выплату 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, для жителей Дальнего Востока региона сумма увеличена до 1 млн. руб.Региональные выплатыВласти некоторых российских регионов назначают дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, в Москве семьи до 36 лет, относящиеся к малообеспеченным, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого зависит от того, какой по счету ребенок родился, и составляет 5, 7 или 10 прожиточных минимумов. Региональные власти также могут назначать дополнительные преференции на рождение третьего и последующих детей.Размеры выплатВыплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициентКак получить выплатыБеззаявительный порядок действует для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. После регистрации рождения малыша выплата приходит автоматически. В остальных случаях следует обращаться в соответствующие органы.Куда обращатьсяПособия по беременности и родам, выплаты на ребенка до 1,5 лет оформляются через работодателя, жены военнослужащих-срочников должны подать документы в МФЦ или территориальный орган СФР. Для того, чтобы получить единое пособие, необходимо заполнить заявление на сайте "Госуслуги".Необходимые документыСписок документов различается в зависимости от того, на какую материальную помощь претендует гражданин. Чаще всего необходимы:ЗаявлениеБланк или образец заявления можно взять в органе, предоставляющем выплату. Если преференция оформляется через работодателя, документ можно написать в произвольной форме (обязательно должны присутствовать данные работодателя, заявителя и даты.СрокиПособие назначается в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов.Индексация детских пособийДетские пособия ежегодно индексируются. Например, материнский капитал по сравнению с 2022 годом на первого ребенка увеличился на 65 тыс. руб., на второго и последующих - на 85,9 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка также было проиндексировано с 20 472,77 до 23 011 руб."Пособия подлежат перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте РФ. Выплата после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке", - отмечает Ильдар Макешов,.Советы экспертовВиды пособий, условия их получения и пакет документов, необходимый для оформления преференции, эксперты советуют уточнять на сайтах региональных администраций. Например, для москвичей - это официальный сайт мэра Москвы, для жителей Санкт-Петербурга - официальный сайт администрации города.
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общество, россия, социальные выплаты, семья, дети
Общество, Россия, Социальные выплаты, Семья, Дети

Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2023 году

© iStock.com / Moyo StudioЖенщина с грудным ребенком
Женщина с грудным ребенком - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / Moyo Studio
Женщина с грудным ребенком
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Оглавление
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего ребенка, размер единовременного пособия в 2023 году, на какую сумму может рассчитывать мама малыша, если ее супруг проходит срочную службу в армии, и какие документы необходимы для назначения преференций - в материале РИА Новости.

Пособия при рождении ребенка

В России существуют различные меры социальной поддержки семей с детьми. Женщины, начиная с момента беременности и до исполнению ребенку 23 лет, могут рассчитывать на те или иные денежные выплаты, в зависимости от того, к какой категории населения они относятся и каким критериям соответствуют.
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21 августа, 15:47
С 1 января 2023 года было введено единое пособие на детей, которое объединило некоторые существовавшие ранее выплаты. Главным критерием для его получения является малообеспеченность семьи: ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В единое пособие вошли:
  • ежемесячное пособие беременной женщине, вставшей на учет на ранних сроках беременности;
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
  • ежемесячную выплату на первого, третьего или последующих детей до трех лет;
  • ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет;
  • ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет (либо до 23 лет на неработающего студента-очника).
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Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий
17 августа, 16:22
Но новое пособие не отменяет:
  • пособие по беременности и родам;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей;
  • выплаты из маткапитала на детей до трех лет.
В связи с переходным периодом, если выплаты были назначены до 1 января 2023 года, они сохраняются до окончания срока или назначения единого пособия, на детей, родившихся до 1 января, можно оформить пособия по старым или новым правилам.
По словам юриста Данила Стренина, размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета необходимо сложить совокупный доход всех членов семьи за год, разделить на 12 месяцев и получившуюся сумму разделить на количество членов семьи.
- Правило нулевого дохода подразумевает, что трудоспособные члены должны работать и иметь любую форму легального дохода или уважительные причины его отсутствия. К уважительным причинам может относиться уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучение на очной форме, прохождение срочной службы в армии и т.д. Подать заявление на выплату пособия можно с помощью портала госуслуг или посещения МФЦ, - объясняет эксперт.

Единовременная компенсационная выплата

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкФруктовое пюре для детского питания
Фруктовое пюре для детского питания - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Фруктовое пюре для детского питания
Эта региональная преференция не зависит от доходов семьи и предназначена для приобретения детских товаров и продуктов питания. Обратиться за ней можно в течение полутора лет со дня рождения (усыновления в возрасте до шести месяцев) малыша. Размер зависит от региона. Например, в Москве она составляет:
  • 6 945 руб. — на первого ребенка;
  • 18 307 руб. — на второго и последующих детей.
В Санкт-Петербурге:
  • 39 141 руб. — на первого ребёнка;
  • 52 191 руб. — на второго ребенка;
  • 65 232 руб. — на третьего и последующих детей.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Выплата назначается одному из родителей (усыновителей), независимо от размера доходов и того, работает он или нет. Получить ее могут:
  • граждане РФ;
  • иностранные граждане с удостоверением беженца;
  • постоянно или временно проживающие в РФ иностранцы;
  • граждане ЕАЭС.
Заявления подавать не нужно, СФР сам получает сведения из единого реестра ЗАГС (п. 26, 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).
- В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона № 81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 Закона № 255-ФЗ). С 1 февраля 2023 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 23 011 руб., - говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет

Положено тем же категориям граждан, что и единовременное пособие. Выплачивается трудоустроенным матери, отцу или любому родственнику, который берет отпуск по уходу за ребенком. Составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 281 руб. (Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951, от 26.11.2020 № 1935). Неработающие лица также могут получить выплату в минимальном размере, рассчитанном исходя из МРОТ (Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 119), но только на детей, рожденных до 2023 года, так как далее начинает действовать единое пособие, в котором оцениваются критерии нуждаемости семей.
Преференция назначается только при условии ухода в декретный отпуск, так как заменяет собой утрату заработка. Если родитель продолжает трудиться полный день (в т.ч. удаленно) пособие не назначается.

Материнский капитал

Право на материнский капитал имеют женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка в 2020 году или позже или второго и последующих детей в 2007 году и позже. Выплату могут получить и мужчины, если они единственные усыновители или мать ребенка умерла либо лишена родительских прав. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги" автоматически после того, как ЗАГС регистрирует факт рождения малыша. Бумажный вариант можно получить в территориальном органе СФР, написав заявление.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране Айфона
Приложение Госуслуги на экране Айфона - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение Госуслуги на экране Айфона
Размер материнского капитала в 2023 году составляет:
  • на первого ребенка 589,5 тыс. руб.;
  • на второго и последующих 779 тыс. руб.
Если сертификат на первого ребенка уже был получен, то за второго начислят 189,5 тыс. руб.
Деньги можно потратить на:
  • покупку жилья и выплату ипотеки;
  • строительство и ремонт дома;
  • покупку участка;
  • получение образования детьми;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • накопительную пенсию матери;
  • ежемесячные выплаты на детей до трех лет.
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Выплаты отдельным категориям семей

Помимо вышеперечисленных, существуют и другие меры поддержки для некоторых категорий граждан с детьми. Например, если отца ребенка призвали на срочную службу в армию, матери ребенка положена ежемесячная выплата в размере 15 548 руб. Беременные женщины, мужья которых служат по призыву, получают также единовременную материальную помощь 36 278 руб.
Особая мера поддержки существует и для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года. Они могут оформить единовременную выплату 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, для жителей Дальнего Востока региона сумма увеличена до 1 млн. руб.
© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья

Региональные выплаты

Власти некоторых российских регионов назначают дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, в Москве семьи до 36 лет, относящиеся к малообеспеченным, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого зависит от того, какой по счету ребенок родился, и составляет 5, 7 или 10 прожиточных минимумов. Региональные власти также могут назначать дополнительные преференции на рождение третьего и последующих детей.

Размеры выплат

Показатели

Сумма, руб.

Пособие по беременности и родам

Размер пособия при продолжительности отпуска, дней

min

max

1

533,98

2736,99

140

74 757,2

383 178,6

156

83 300,88

426 970,44

194

103 592,12

530 976,06

Единовременное пособие при рождении ребенка

Фиксированный размер

до 31.01.23

с 01.02.23

20472,77

22909,03

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Минимальный размер

до 31.01.2023

с 01.02.2023

7677,81

8591,47

6964,68

Выплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициент

Выплата

Размер

При постановке на учет до 12 недель беременности

50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения

На первого ребенка до трех лет из бюджета

100% регионального прожиточного минимума для детей

На любого по счету ребенка до трех лет из маткапитала

100% регионального прожиточного минимума для детей

На детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет

50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения

Как получить выплаты

Беззаявительный порядок действует для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. После регистрации рождения малыша выплата приходит автоматически. В остальных случаях следует обращаться в соответствующие органы.

Куда обращаться

© iStock.com / AleksandarNakicБеременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / AleksandarNakic
Беременность
Пособия по беременности и родам, выплаты на ребенка до 1,5 лет оформляются через работодателя, жены военнослужащих-срочников должны подать документы в МФЦ или территориальный орган СФР. Для того, чтобы получить единое пособие, необходимо заполнить заявление на сайте "Госуслуги".

Необходимые документы

Список документов различается в зависимости от того, на какую материальную помощь претендует гражданин. Чаще всего необходимы:
  • паспорта родителей ребенка;
  • свидетельство о браке (разводе);
  • свидетельства о рождении (паспорта) детей;
  • СНИЛС родителей и детей;
  • реквизиты счета, на который будут перечисляться деньги.
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Свидетельство о рождении ребенка: как оформить документ в 2023 году
31 июля, 19:21

Заявление

Бланк или образец заявления можно взять в органе, предоставляющем выплату. Если преференция оформляется через работодателя, документ можно написать в произвольной форме (обязательно должны присутствовать данные работодателя, заявителя и даты.

Сроки

Пособие назначается в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов.
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Индексация детских пособий

Детские пособия ежегодно индексируются. Например, материнский капитал по сравнению с 2022 годом на первого ребенка увеличился на 65 тыс. руб., на второго и последующих - на 85,9 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка также было проиндексировано с 20 472,77 до 23 011 руб.
«
"Пособия подлежат перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте РФ. Выплата после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке", - отмечает Ильдар Макешов,.

Советы экспертов

Виды пособий, условия их получения и пакет документов, необходимый для оформления преференции, эксперты советуют уточнять на сайтах региональных администраций. Например, для москвичей - это официальный сайт мэра Москвы, для жителей Санкт-Петербурга - официальный сайт администрации города.
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