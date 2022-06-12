https://ria.ru/20220612/salyut-1794960777.html

Салют в честь Дня России прогремел на ВДНХ в Москве

Салют в честь Дня России прогремел на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 12.06.2022

Салют в честь Дня России прогремел на ВДНХ в Москве

В Москве на ВДНХ прогремел праздничный салют в честь Дня России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:16

2022-06-12T22:16

2022-06-12T23:09

общество

день россии

москва

вднх

рсфср

россия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Москве на ВДНХ прогремел праздничный салют в честь Дня России, передает корреспондент РИА Новости.В этом году фейерверк запускали только на одной площадке. Залпы украшали небо в течение десяти минут.Несколько сотен москвичей собрались посмотреть на это красочное зрелище.Ранее в столице состоялся праздничный концерт, на котором присутствовали как минимум 42 тысячи человек.День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

москва

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, день россии, москва, вднх, рсфср, россия