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Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники - РИА Новости, 11.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220611/prazdniki-1794471041.html
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники - РИА Новости, 11.06.2022
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники
Россияне на длинные июньские выходные полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию, каждый пятый путешественник ближайшие нерабочие дни проведет за границей,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T05:24
2022-06-11T15:44
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россияне на длинные июньские выходные полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию, каждый пятый путешественник ближайшие нерабочие дни проведет за границей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales.В сервисе отметили, что в топе традиционно оказалась Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей. По данным компании, Армения — второе по популярности направление. В ближайшие выходные туда полетят 2,6 процента путешественников, которые заплатили в среднем 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно. Казахстан также популярен: на него приходится 1,2 процента всех билетов со средним чеком 30,5 тысячи рублей.Аналитики отметили, что в Объединенные Арабские Эмираты отправятся 0,8 процента всех пользователей, далее идет Грузия с 0,7 процента. А на шестом месте оказался Израиль: страна недавно упростила правила въезда, и туда собрались 0,6 процента самостоятельных путешественников.
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туризм, новости - туризм, армения, казахстан, турция, день россии, оаэ, грузия, израиль, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
05:24 11.06.2022 (обновлено: 15:44 11.06.2022)
 
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники

Россияне на июньские праздники полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россияне на длинные июньские выходные полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию, каждый пятый путешественник ближайшие нерабочие дни проведет за границей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales.

"Девятнадцать процентов всех бронирований приходится на зарубежные направления. Их доля впервые за последние три года превысила десять процентов", — сказали в компании.

В сервисе отметили, что в топе традиционно оказалась Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей.
По данным компании, Армения — второе по популярности направление. В ближайшие выходные туда полетят 2,6 процента путешественников, которые заплатили в среднем 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно.
Казахстан также популярен: на него приходится 1,2 процента всех билетов со средним чеком 30,5 тысячи рублей.
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"В этом году российские туристы все чаще обращают внимание на страны ближайшего зарубежья, куда раньше летали преимущественно с нетуристическими целями. Так, пользователи из России ищут, что посмотреть и куда сходить в Казахстане и Армении почти так же часто, как и в Турции", — уточнили в сервисе.

Аналитики отметили, что в Объединенные Арабские Эмираты отправятся 0,8 процента всех пользователей, далее идет Грузия с 0,7 процента. А на шестом месте оказался Израиль: страна недавно упростила правила въезда, и туда собрались 0,6 процента самостоятельных путешественников.
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