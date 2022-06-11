https://ria.ru/20220611/prazdniki-1794471041.html
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники - РИА Новости, 11.06.2022
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники
Россияне на длинные июньские выходные полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию, каждый пятый путешественник ближайшие нерабочие дни проведет за границей,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T05:24
2022-06-11T05:24
2022-06-11T15:44
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россияне на длинные июньские выходные полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию, каждый пятый путешественник ближайшие нерабочие дни проведет за границей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales.В сервисе отметили, что в топе традиционно оказалась Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей. По данным компании, Армения — второе по популярности направление. В ближайшие выходные туда полетят 2,6 процента путешественников, которые заплатили в среднем 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно. Казахстан также популярен: на него приходится 1,2 процента всех билетов со средним чеком 30,5 тысячи рублей.Аналитики отметили, что в Объединенные Арабские Эмираты отправятся 0,8 процента всех пользователей, далее идет Грузия с 0,7 процента. А на шестом месте оказался Израиль: страна недавно упростила правила въезда, и туда собрались 0,6 процента самостоятельных путешественников.
https://ria.ru/20220503/armeniya-1786125370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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05:24 11.06.2022 (обновлено: 15:44 11.06.2022)
Стало известно, в какие страны полетят россияне на июньские праздники
Россияне на июньские праздники полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россияне на длинные июньские выходные полетят за рубеж в Армению, Казахстан и Турцию, каждый пятый путешественник ближайшие нерабочие дни проведет за границей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales.
"Девятнадцать процентов всех бронирований приходится на зарубежные направления. Их доля впервые за последние три года превысила десять процентов", — сказали в компании.
В сервисе отметили, что в топе традиционно оказалась Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей.
По данным компании, Армения — второе по популярности направление. В ближайшие выходные туда полетят 2,6 процента путешественников, которые заплатили в среднем 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно.
Казахстан также популярен: на него приходится 1,2 процента всех билетов со средним чеком 30,5 тысячи рублей.
"В этом году российские туристы все чаще обращают внимание на страны ближайшего зарубежья, куда раньше летали преимущественно с нетуристическими целями. Так, пользователи из России ищут, что посмотреть и куда сходить в Казахстане и Армении почти так же часто, как и в Турции", — уточнили в сервисе.
Аналитики отметили, что в Объединенные Арабские Эмираты отправятся 0,8 процента всех пользователей, далее идет Грузия с 0,7 процента. А на шестом месте оказался Израиль: страна недавно упростила правила въезда, и туда собрались 0,6 процента самостоятельных путешественников.