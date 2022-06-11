https://ria.ru/20220611/pravoslavnye-1794686647.html
У православных наступила Троицкая родительская суббота
У православных наступила Троицкая родительская суббота - РИА Новости, 11.06.2022
У православных наступила Троицкая родительская суббота
Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех усопших православных христиан. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T00:00
2022-06-11T00:00
2022-06-11T10:34
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех усопших православных христиан.В христианской церкви существуют определенные дни для поминовения умерших. Один из них выпадает накануне праздника Святой Троицы (когда на апостолов сошел Святой Дух — одна из ипостасей Бога) и называется Троицкой родительской субботой.В этот день на заупокойных богослужениях поминают всех крещеных и оглашенных (только вставших на путь веры) усопших "от начала века, со времен Адама", включая тех, кто не был похоронен по христианским обычаям. В этом заключается уникальность этого события церковного календаря.На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами усопших, которые священник затем читает в алтаре за литургией и на панихиде после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник — канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших.Обычно рядом с кануном расположен столик, куда можно положить еду. Ее после благословения священника можно раздать нуждающимся. Также в родительскую субботу принято раздавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.Нередко верующие приглашают священника на могилы своих родственников, чтобы тот отслужил панихиду. А у невоцерковленных людей возникает вопрос: можно ли поминать в этот день самоубийц. Но священнослужители предостерегают: делать это можно лишь в том случае, если у наложивших на себя руки родственников было психическое заболевание и лишили они себя жизни будучи в неадекватном состоянии.
https://ria.ru/20210618/samoubiytsy-1737574999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религиозные праздники
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех усопших православных христиан.
В христианской церкви существуют определенные дни для поминовения умерших. Один из них выпадает накануне праздника Святой Троицы (когда на апостолов сошел Святой Дух — одна из ипостасей Бога) и называется Троицкой родительской субботой.
В этот день на заупокойных богослужениях поминают всех крещеных и оглашенных (только вставших на путь веры) усопших "от начала века, со времен Адама", включая тех, кто не был похоронен по христианским обычаям. В этом заключается уникальность этого события церковного календаря.
На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами усопших, которые священник затем читает в алтаре за литургией и на панихиде после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник — канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших.
Обычно рядом с кануном расположен столик, куда можно положить еду. Ее после благословения священника можно раздать нуждающимся. Также в родительскую субботу принято раздавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.
Нередко верующие приглашают священника на могилы своих родственников, чтобы тот отслужил панихиду. А у невоцерковленных людей возникает вопрос: можно ли поминать в этот день самоубийц. Но священнослужители предостерегают: делать это можно лишь в том случае, если у наложивших на себя руки родственников было психическое заболевание и лишили они себя жизни будучи в неадекватном состоянии.