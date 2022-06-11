https://ria.ru/20220611/pravoslavnye-1794686647.html

У православных наступила Троицкая родительская суббота

У православных наступила Троицкая родительская суббота - РИА Новости, 11.06.2022

У православных наступила Троицкая родительская суббота

Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех усопших православных христиан. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T00:00

2022-06-11T00:00

2022-06-11T10:34

религия

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793560557_0:272:3069:1998_1920x0_80_0_0_fdaf1806771fbccfda233b58b285602f.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех усопших православных христиан.В христианской церкви существуют определенные дни для поминовения умерших. Один из них выпадает накануне праздника Святой Троицы (когда на апостолов сошел Святой Дух — одна из ипостасей Бога) и называется Троицкой родительской субботой.В этот день на заупокойных богослужениях поминают всех крещеных и оглашенных (только вставших на путь веры) усопших "от начала века, со времен Адама", включая тех, кто не был похоронен по христианским обычаям. В этом заключается уникальность этого события церковного календаря.На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами усопших, которые священник затем читает в алтаре за литургией и на панихиде после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник — канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших.Обычно рядом с кануном расположен столик, куда можно положить еду. Ее после благословения священника можно раздать нуждающимся. Также в родительскую субботу принято раздавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.Нередко верующие приглашают священника на могилы своих родственников, чтобы тот отслужил панихиду. А у невоцерковленных людей возникает вопрос: можно ли поминать в этот день самоубийц. Но священнослужители предостерегают: делать это можно лишь в том случае, если у наложивших на себя руки родственников было психическое заболевание и лишили они себя жизни будучи в неадекватном состоянии.

https://ria.ru/20210618/samoubiytsy-1737574999.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религиозные праздники