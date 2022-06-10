Нужны ли великой морской державе базы ВМФ за рубежом
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпасательное судно "Чандао", прибывшее в составе отряда боевых кораблей ВМС Китая во Владивосток
Это была бы очень неплохая новость: строительство базы китайского ВМФ в Камбодже, если бы она не оказалась — предсказуемым образом — фальшивкой. Материал на эту тему в The Washington Post сначала опровергла Камбоджа (в письме посольства в газету), потом Китай (в заявлении МИД). Но, по опыту прежних подобных случаев, на американцев никакие опровержения не действуют: если мы так сказали — будет база.
На самом деле, это очень интересная история — тянущаяся минимум три года упорная кампания по раннему обнаружению китайских морских баз по всему миру. Тут что-то вроде погони за черной кошкой в темной комнате, если ее там нет, с регулярными криками: "Вот она!" И понятно, что крики эти просто так бы не доносились. Это не совсем идиотизм, тут система.
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То, что Камбоджа отдает часть территории своей базы ВМФ китайцам (отказав в этом же американцам), утверждали еще в 2019-м. Многочисленные публикации, например в журнале Foreign Policy, приписывали Пекину "вероятные акции" по обзаведению такими базами на Соломоновых островах, в Объединенных Арабских Эмиратах, Шри-Ланке, Таиланде, Сингапуре, Индонезии, Пакистане, Танзании. Еще прозвучали Папуа, Кирибати, Фиджи и Вануату. Кажется, все. Результат: у Китая есть только одна база флота за рубежом, в Джибути, существует с 2017 года. У США — 800 (военные эксперты уточняют: 804).
Логика составителей таких страшилок неуязвима, даже притом что их прогнозы раз за разом не оправдываются. Например, в той же Камбодже, говорят нам, китайские моряки ходят или в местной форме, или в гражданском, поэтому их не видно. Или: на днях министр иностранных дел Китая Ван И посетил несколько островных государств юга Тихого океана, но "не смог" заключить там соглашений по базам. (А что, если и не собирался?) Есть и еще аргумент: зияющее отсутствие баз — результат сильной работы американской дипломатии, которая — как, например, в ОАЭ — грозно отговаривает местные власти от таких шагов.
Что творится, и что эти разговоры означают (а смысл имеют именно сами разговоры, раз уж Китай ничего такого не делает)? Тут есть несколько ответов, возможно, все они правильные.
Ответ первый, из серии скучной классики: в то время как Пентагон недавно обозначил Пекин "вызовом номер один для США", бюджет ведомства продолжает тревожную тенденцию к восприятию вооруженных сил этой страны как "угрозы за горизонтом". Типичный бюджетный лоббизм с паническим информационным сопровождением.
Ответ второй: происходит то же, что с Тайванем, который США используют, чтобы спровоцировать Китай на резкие военные акции и устроить новый глобальный конфликт уже в Азии, раз уж украинский сюжет явно завершается. То есть попросту надо заставить Пекин действительно готовиться к драке, напрягать ресурсы — строить базы флота по всему миру и этим такой конфликт разогревать.
Ответ третий: возможно, участники этой информационной кампании искренне не понимают, почему Китай с его ВМФ, который по числу кораблей уже превзошел американский, не желает следовать примеру США. Ну вот хотя бы в Камбодже, в Реаме, как же там базу не построить? Мы бы точно это сделали. Такое хорошее место, у самой вьетнамской границы, на входе в Сиамский залив. С такой базой корабли, идущие с китайского острова Хайнань к стратегически важному Малаккскому проливу на юге, получают хорошую опорную точку ровно на полпути.
Однако все оказалось не так: в минувшую среду в Реаме прошла церемония начала реконструкции камбоджийской базы флота. Китай — подрядчик. Он вообще много где в мире и много чего строит, но это не значит, что возведенные объекты и проложенные дороги — китайские.
И тут есть еще один ответ на наш вопрос, четвертый. А что, если в Пекине просто считают: американские базы по всему миру — это каменный век, да еще и чудовищно дорогостоящий? Дело в том, что база ВМФ — например, американская Субик-бэй на Филиппинах (ныне закрытая) — это город. Громадные склады и арсеналы вооружений, ремонтные мастерские, жилые кварталы, госпиталь, школа для детей моряков… А еще это всегда проблема с местными жителями, которые такие города очень не любят по множеству причин, даже если они приносят какой-то доход. В конституции той же Камбоджи, например, содержится пункт, по которому там запрещено создавать иностранные базы. Во многих других странах то же самое.
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Можно ведь идти другим путем. Которым Китай, и не только он, возможно, и следует. Не строить сотнями города-гиганты, отгрызая территории от суверенных государств и рискуя их потерять при смене власти (как на Филиппинах), а заключать с ними соглашения о заходе кораблей, совместных учениях и многом прочем. Это примерно то, что мы недавно сделали с Никарагуа. Президент этой страны Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. В частности, при этом допускается вход иностранных военных кораблей и воздушных судов, а также их транзит и остановка. И дается такая возможность странам-соседям, а еще Мексике и США, но не по любому поводу, а, повторим, "для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях".
Вот таких соглашений и у Китая с разными государствами достаточно много. С упомянутыми Соломоновыми островами речь идет, например, не о базе ВМФ, о которой месяц писали все кто можно в США, Австралии и не только, а о праве Пекина ввести туда полицейские подразделения в случае бунтов. Есть и другие варианты. Так, на базе ВМФ Камбоджи в Реаме можно поставить — как подозревает The Washington Post — наземную станцию навигационной спутниковой системы BeiDou, аналога системы глобального позиционирования — GPS, управляемой Космическими силами США. Или что-то еще, в понятие "базы флота" не вписывающееся.
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И в порядке неожиданного послесловия: не надо думать, что Китай станет до деталей повторять стиль поведения США на суше и на море, но также не надо думать, что это не великая морская держава, имеющая полное право и все возможности защищать свои интересы. Достаточно почитать только что появившийся в китайских СМИ материал по поводу Всемирного дня океанов (был в среду), где цитируется высказывание главы государства Си Цзиньпина насчет создания сильной океанской державы и напоминается, что все отрасли морской экономики в прошлом году дали стране технологический рывок и сумму, равную 1,35 миллиарда долларов.