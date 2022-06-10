https://ria.ru/20220610/bazy-1794375770.html

Нужны ли великой морской державе базы ВМФ за рубежом

Нужны ли великой морской державе базы ВМФ за рубежом - РИА Новости, 10.06.2022

Нужны ли великой морской державе базы ВМФ за рубежом

Это была бы очень неплохая новость: строительство базы китайского ВМФ в Камбодже, если бы она не оказалась — предсказуемым образом — фальшивкой. Материал на эту РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:00

авторы

министерство обороны сша

сша

даниэль ортега

си цзиньпин

китай

камбоджа

ван и (политик)

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Это была бы очень неплохая новость: строительство базы китайского ВМФ в Камбодже, если бы она не оказалась — предсказуемым образом — фальшивкой. Материал на эту тему в The Washington Post сначала опровергла Камбоджа (в письме посольства в газету), потом Китай (в заявлении МИД). Но, по опыту прежних подобных случаев, на американцев никакие опровержения не действуют: если мы так сказали — будет база.На самом деле, это очень интересная история — тянущаяся минимум три года упорная кампания по раннему обнаружению китайских морских баз по всему миру. Тут что-то вроде погони за черной кошкой в темной комнате, если ее там нет, с регулярными криками: "Вот она!" И понятно, что крики эти просто так бы не доносились. Это не совсем идиотизм, тут система.То, что Камбоджа отдает часть территории своей базы ВМФ китайцам (отказав в этом же американцам), утверждали еще в 2019-м. Многочисленные публикации, например в журнале Foreign Policy, приписывали Пекину "вероятные акции" по обзаведению такими базами на Соломоновых островах, в Объединенных Арабских Эмиратах, Шри-Ланке, Таиланде, Сингапуре, Индонезии, Пакистане, Танзании. Еще прозвучали Папуа, Кирибати, Фиджи и Вануату. Кажется, все. Результат: у Китая есть только одна база флота за рубежом, в Джибути, существует с 2017 года. У США — 800 (военные эксперты уточняют: 804).Логика составителей таких страшилок неуязвима, даже притом что их прогнозы раз за разом не оправдываются. Например, в той же Камбодже, говорят нам, китайские моряки ходят или в местной форме, или в гражданском, поэтому их не видно. Или: на днях министр иностранных дел Китая Ван И посетил несколько островных государств юга Тихого океана, но "не смог" заключить там соглашений по базам. (А что, если и не собирался?) Есть и еще аргумент: зияющее отсутствие баз — результат сильной работы американской дипломатии, которая — как, например, в ОАЭ — грозно отговаривает местные власти от таких шагов.Что творится, и что эти разговоры означают (а смысл имеют именно сами разговоры, раз уж Китай ничего такого не делает)? Тут есть несколько ответов, возможно, все они правильные.Ответ первый, из серии скучной классики: в то время как Пентагон недавно обозначил Пекин "вызовом номер один для США", бюджет ведомства продолжает тревожную тенденцию к восприятию вооруженных сил этой страны как "угрозы за горизонтом". Типичный бюджетный лоббизм с паническим информационным сопровождением.Ответ второй: происходит то же, что с Тайванем, который США используют, чтобы спровоцировать Китай на резкие военные акции и устроить новый глобальный конфликт уже в Азии, раз уж украинский сюжет явно завершается. То есть попросту надо заставить Пекин действительно готовиться к драке, напрягать ресурсы — строить базы флота по всему миру и этим такой конфликт разогревать.Ответ третий: возможно, участники этой информационной кампании искренне не понимают, почему Китай с его ВМФ, который по числу кораблей уже превзошел американский, не желает следовать примеру США. Ну вот хотя бы в Камбодже, в Реаме, как же там базу не построить? Мы бы точно это сделали. Такое хорошее место, у самой вьетнамской границы, на входе в Сиамский залив. С такой базой корабли, идущие с китайского острова Хайнань к стратегически важному Малаккскому проливу на юге, получают хорошую опорную точку ровно на полпути.Однако все оказалось не так: в минувшую среду в Реаме прошла церемония начала реконструкции камбоджийской базы флота. Китай — подрядчик. Он вообще много где в мире и много чего строит, но это не значит, что возведенные объекты и проложенные дороги — китайские.И тут есть еще один ответ на наш вопрос, четвертый. А что, если в Пекине просто считают: американские базы по всему миру — это каменный век, да еще и чудовищно дорогостоящий? Дело в том, что база ВМФ — например, американская Субик-бэй на Филиппинах (ныне закрытая) — это город. Громадные склады и арсеналы вооружений, ремонтные мастерские, жилые кварталы, госпиталь, школа для детей моряков… А еще это всегда проблема с местными жителями, которые такие города очень не любят по множеству причин, даже если они приносят какой-то доход. В конституции той же Камбоджи, например, содержится пункт, по которому там запрещено создавать иностранные базы. Во многих других странах то же самое.Можно ведь идти другим путем. Которым Китай, и не только он, возможно, и следует. Не строить сотнями города-гиганты, отгрызая территории от суверенных государств и рискуя их потерять при смене власти (как на Филиппинах), а заключать с ними соглашения о заходе кораблей, совместных учениях и многом прочем. Это примерно то, что мы недавно сделали с Никарагуа. Президент этой страны Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. В частности, при этом допускается вход иностранных военных кораблей и воздушных судов, а также их транзит и остановка. И дается такая возможность странам-соседям, а еще Мексике и США, но не по любому поводу, а, повторим, "для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях".Вот таких соглашений и у Китая с разными государствами достаточно много. С упомянутыми Соломоновыми островами речь идет, например, не о базе ВМФ, о которой месяц писали все кто можно в США, Австралии и не только, а о праве Пекина ввести туда полицейские подразделения в случае бунтов. Есть и другие варианты. Так, на базе ВМФ Камбоджи в Реаме можно поставить — как подозревает The Washington Post — наземную станцию навигационной спутниковой системы BeiDou, аналога системы глобального позиционирования — GPS, управляемой Космическими силами США. Или что-то еще, в понятие "базы флота" не вписывающееся.И в порядке неожиданного послесловия: не надо думать, что Китай станет до деталей повторять стиль поведения США на суше и на море, но также не надо думать, что это не великая морская держава, имеющая полное право и все возможности защищать свои интересы. Достаточно почитать только что появившийся в китайских СМИ материал по поводу Всемирного дня океанов (был в среду), где цитируется высказывание главы государства Си Цзиньпина насчет создания сильной океанской державы и напоминается, что все отрасли морской экономики в прошлом году дали стране технологический рывок и сумму, равную 1,35 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220609/demografiya-1794350633.html

https://ria.ru/20220526/kitay-1790887568.html

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791365468.html

https://ria.ru/20220428/kitay-1785814610.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

сша

китай

камбоджа

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авторы, министерство обороны сша, сша, даниэль ортега, си цзиньпин, китай, камбоджа, ван и (политик)