https://ria.ru/20220608/voennye-1794086117.html

В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях

В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях - РИА Новости, 08.06.2022

В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:40

2022-06-08T18:40

2022-06-08T19:13

в мире

россия

даниэль ортега

никарагуа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа главы государства в официальной газете властей La Gaceta.Уточняется, что такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.В указе также отмечается, что российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах, а также в учениях по борьбе с преступностью на море в акватории Никарагуа.

https://ria.ru/20220528/shizofreniya-1791355367.html

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никарагуа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, даниэль ортега, никарагуа