18:40 08.06.2022 (обновлено: 19:13 08.06.2022)
В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях
Президент Никарагуа Ортега разрешил присутствие российских военных в гуманитарных целях
Никарагуа. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа главы государства в официальной газете властей La Gaceta.
"Разрешается вход иностранных военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях. <...> Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях", — говорится в документе.
Уточняется, что такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.
В указе также отмечается, что российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах, а также в учениях по борьбе с преступностью на море в акватории Никарагуа.