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В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях - РИА Новости, 08.06.2022
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В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях
В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях - РИА Новости, 08.06.2022
В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях
Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:40
2022-06-08T19:13
в мире
россия
даниэль ортега
никарагуа
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа главы государства в официальной газете властей La Gaceta.Уточняется, что такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.В указе также отмечается, что российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах, а также в учениях по борьбе с преступностью на море в акватории Никарагуа.
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в мире, россия, даниэль ортега, никарагуа
18:40 08.06.2022 (обновлено: 19:13 08.06.2022)
 
В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях

Президент Никарагуа Ортега разрешил присутствие российских военных в гуманитарных целях

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа главы государства в официальной газете властей La Gaceta.

"Разрешается вход иностранных военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях. <...> Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях", — говорится в документе.

Уточняется, что такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.
В указе также отмечается, что российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах, а также в учениях по борьбе с преступностью на море в акватории Никарагуа.
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