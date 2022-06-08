17:50 08.06.2022 (обновлено: 18:07 08.06.2022)
ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования
Рособрнадзор сохранит ЕГЭ при переходе к национальной системе образования
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости.
"Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий", — сказал он.
Чиновник отметил, что ЕГЭ выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня. "Напряжение участников ЕГЭ, как и абсолютно любого иного экзамена, связано с тем, что какие-то темы недопоняты учащимися, приемы решения каких-то задач не освоены в достаточной степени. Подобное переживали и абитуриенты вузов 40-50 лет назад", — добавил глава Рособрнадзора.
Ранее Минобрнауки России назвало Болонскую систему образования "пережитым этапом". Кроме того, российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе.
Болонская система предусматривает двухуровневый подход к образованию: бакалавриат и магистратуру. Российский вариант, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.