https://ria.ru/20220608/ege-1794075086.html

ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования

ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования - РИА Новости, 08.06.2022

ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования

Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:50

2022-06-08T17:50

2022-06-08T18:07

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

сн_образование

образование - общество

социальный навигатор

россия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости.Чиновник отметил, что ЕГЭ выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня. "Напряжение участников ЕГЭ, как и абсолютно любого иного экзамена, связано с тем, что какие-то темы недопоняты учащимися, приемы решения каких-то задач не освоены в достаточной степени. Подобное переживали и абитуриенты вузов 40-50 лет назад", — добавил глава Рособрнадзора.Ранее Минобрнауки России назвало Болонскую систему образования "пережитым этапом". Кроме того, российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе.Болонская система предусматривает двухуровневый подход к образованию: бакалавриат и магистратуру. Российский вариант, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.

https://ria.ru/20220601/ege-1792146961.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, образование - общество, социальный навигатор, россия