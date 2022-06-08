https://ria.ru/20220608/bi-2-1794011566.html

Организаторы удалили анонс концерта "Би-2" в период ПМЭФ

Организаторы удалили анонс концерта "Би-2" в период ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2022

Организаторы удалили анонс концерта "Би-2" в период ПМЭФ

Анонс концерта группы "Би-2", запланированного на 17 июня, когда в Северной столице будет проходить юбилейный Петербургский международный экономический форум... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:10

2022-06-08T15:10

2022-06-08T15:12

шоубиз

санкт-петербург

би-2

петербургский международный экономический форум (фонд)

квартет и

россия

эстония

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Анонс концерта группы "Би-2", запланированного на 17 июня, когда в Северной столице будет проходить юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), был удален с сайта организаторов.Ранее ресторанная группа Ginza Project анонсировала живой концерт группы "Би-2" в одном из своих ресторанов в Петербурге. В настоящее время эта информация исчезла с сайта и доступна лишь в формате сохраненной копии."Этим летом во флагманском ресторане Ginza, в финальный день форума (ПМЭФ – ред.) состоится концерт известной рок-группы "Би-2"… "Би-2" исполнят свои лучшие композиции и подарят приятные эмоции специально для гостей ресторана", – обещали ранее в Ginza Project.Ресторанная группа пока не ответила на запрос РИА Новости о судьбе этого выступления.Ранее группа "Би-2" перенесла ряд запланированных в России и Эстонии концертов на осень. Ближайший концерт в Москве состоится не ранее июня 2023 года. До этого в мае был перенесен спектакль "Письма и песни" "Квартета И" и группы "Би-2", который планировалось представить в Петербурге.Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена выступления повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.

https://ria.ru/20220518/bi2-1789288480.html

https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html

санкт-петербург

россия

эстония

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

санкт-петербург, би-2, петербургский международный экономический форум (фонд), квартет и, россия, эстония, новости культуры