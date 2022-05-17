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В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И" - РИА Новости, 17.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220517/bi2-1788944323.html
В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И"
В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И" - РИА Новости, 17.05.2022
В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И"
Большой концертный зал (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, где 18 мая должны были выступить группа "Би-2" и "Квартет И", сообщил о переносе спектакля. Новая РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:14
2022-05-17T10:14
шоубиз
знаменитости
би-2
квартет и
шоу-бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Большой концертный зал (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, где 18 мая должны были выступить группа "Би-2" и "Квартет И", сообщил о переносе спектакля. Новая дата будет объявлена позже.Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.
https://ria.ru/20220430/kontsert-1786280633.html
https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html
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знаменитости, би-2, квартет и, шоу-бизнес
10:14 17.05.2022
 
В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И"

В концертном зале Петербурга сообщили о переносе майского спектакля "Би-2" и "Квартета И"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСлева направо: участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие"
Слева направо: участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Большой концертный зал (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, где 18 мая должны были выступить группа "Би-2" и "Квартет И", сообщил о переносе спектакля. Новая дата будет объявлена позже.

"Уважаемые зрители! Спектакль "Письма и песни" "Квартета И" и группы "Би-2" 18 мая 2022 года переносится. Дата переноса будет объявлена позже. Билеты действительны", – говорится в соцсети "ВКонтакте".

Участники рок-группы Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 01:27Культура
Группа "Би-2" объяснила отмену концерта в Омске
Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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