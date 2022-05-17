В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И"
В концертном зале Петербурга сообщили о переносе майского спектакля "Би-2" и "Квартета И"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСлева направо: участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Большой концертный зал (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, где 18 мая должны были выступить группа "Би-2" и "Квартет И", сообщил о переносе спектакля. Новая дата будет объявлена позже.
"Уважаемые зрители! Спектакль "Письма и песни" "Квартета И" и группы "Би-2" 18 мая 2022 года переносится. Дата переноса будет объявлена позже. Билеты действительны", – говорится в соцсети "ВКонтакте".
30 апреля, 01:27КультураГруппа "Би-2" объяснила отмену концерта в Омске
Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.