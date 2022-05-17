https://ria.ru/20220517/bi2-1788944323.html

В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И"

В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И" - РИА Новости, 17.05.2022

В Петербурге перенесли майский спектакль "Би-2" и "Квартета И"

Большой концертный зал (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, где 18 мая должны были выступить группа "Би-2" и "Квартет И", сообщил о переносе спектакля. Новая РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:14

2022-05-17T10:14

2022-05-17T10:14

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би-2

квартет и

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Большой концертный зал (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, где 18 мая должны были выступить группа "Би-2" и "Квартет И", сообщил о переносе спектакля. Новая дата будет объявлена позже.Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.

https://ria.ru/20220430/kontsert-1786280633.html

https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, би-2, квартет и, шоу-бизнес