https://ria.ru/20220430/kontsert-1786280633.html

Группа "Би-2" объяснила отмену концерта в Омске

Группа "Би-2" объяснила отмену концерта в Омске - РИА Новости, 30.04.2022

Группа "Би-2" объяснила отмену концерта в Омске

Музыкальная группа "Би-2" выступила с подробным объяснением отмены ее концерта в Омске, заявив, что музыканты придерживаются концепции "без политики", и обвинив РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:27

2022-04-30T01:27

2022-04-30T09:51

культура

би-2

омск

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Музыкальная группа "Би-2" выступила с подробным объяснением отмены ее концерта в Омске, заявив, что музыканты придерживаются концепции "без политики", и обвинив в "фактическом срыве" выступления саму площадку, где должен был пройти концерт.Группа "Би-2" ранее отменила свой концерт в Омске за несколько минут до начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", где 28 апреля должно было состояться выступление группы. Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Как сообщал первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник, группу не устроил баннер с подписью "За президента", на фоне него они выступать отказались и "завешали его черным траурным полотном". Позднее официальный представитель МИД РоссииМария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг группы "Би-2", отменившей концерт в Омске, заявив, что травить начали все всех.При этом "Би-2" утверждает, что администрация "СК Красная звезда" не позволила им провести выступление и разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу."Администрация площадки "СК Красная звезда" не позволила нам провести свое выступление: представители площадки начали демонтаж наших декораций. Для каждого шоу "Би-2" мы выстраиваем черный "кабинет" вокруг сцены, который обеспечивает ее визуальную изоляцию. Это неотъемлемая часть сценографии: подобную конструкцию мы строим на всех наших концертах. Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия. К этому моменту мы уже завершили все приготовления шоу, провели саундчек и были готовы начинать запуск зрителей в помещение", - пишет группа.Музыканты утверждают, что представители площадки отказались возвращать декорацию на место и "фактически отказали" в проведении концерта."Мы пытались достучаться до администрации площадки, объясняя, что вкупе с отказом впускать наших поклонников они фактически срывают наше выступление - однако мы не были услышаны. Концерт провести не удалось", - заявила группа."Би-2" принесла извинения своим поклонникам и обещала уделить внимание возврату денежных средств за билеты.

https://ria.ru/20220203/video-1770867153.html

https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html

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би-2, омск