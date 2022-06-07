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В Дагестане отменили масочный режим
В Дагестане отменили масочный режим - РИА Новости, 07.06.2022
В Дагестане отменили масочный режим
Масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в Дагестане отменён, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:58
2022-06-07T12:58
2022-06-07T12:58
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МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в Дагестане отменён, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале."Долгожданная для многих новость – в Дагестане снимаются требования по ношению защитных масок. Уровень вакцинации в нашей республике достиг 85%. Именно такое отношение к проблеме позволило нам добиться устойчивого снижения заболеваемости", - говорится в сообщении.По словам Меликова, отмена ограничений позволит бизнесу работать в полную силу, что особенно важно в сегодняшних условиях."Единственное ограничение, которое сохраняется, – дезинфекционный режим. И, конечно, специалисты продолжают мониторить ситуацию для оперативного принятия необходимых мер", — добавил Меликов.
https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Дагестане отменили масочный режим
Глава Дагестана Меликов сообщил об отмене масочного режима в регионе