https://ria.ru/20220607/maski-1793711292.html

В Дагестане отменили масочный режим

В Дагестане отменили масочный режим - РИА Новости, 07.06.2022

В Дагестане отменили масочный режим

Масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в Дагестане отменён, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:58

2022-06-07T12:58

2022-06-07T12:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в Дагестане отменён, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале."Долгожданная для многих новость – в Дагестане снимаются требования по ношению защитных масок. Уровень вакцинации в нашей республике достиг 85%. Именно такое отношение к проблеме позволило нам добиться устойчивого снижения заболеваемости", - говорится в сообщении.По словам Меликова, отмена ограничений позволит бизнесу работать в полную силу, что особенно важно в сегодняшних условиях."Единственное ограничение, которое сохраняется, – дезинфекционный режим. И, конечно, специалисты продолжают мониторить ситуацию для оперативного принятия необходимых мер", — добавил Меликов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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