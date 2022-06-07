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В Дагестане отменили масочный режим - РИА Новости, 07.06.2022
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В Дагестане отменили масочный режим
В Дагестане отменили масочный режим - РИА Новости, 07.06.2022
В Дагестане отменили масочный режим
Масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в Дагестане отменён, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:58
2022-06-07T12:58
распространение коронавируса
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республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в Дагестане отменён, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале."Долгожданная для многих новость – в Дагестане снимаются требования по ношению защитных масок. Уровень вакцинации в нашей республике достиг 85%. Именно такое отношение к проблеме позволило нам добиться устойчивого снижения заболеваемости", - говорится в сообщении.По словам Меликова, отмена ограничений позволит бизнесу работать в полную силу, что особенно важно в сегодняшних условиях."Единственное ограничение, которое сохраняется, – дезинфекционный режим. И, конечно, специалисты продолжают мониторить ситуацию для оперативного принятия необходимых мер", — добавил Меликов.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, общество, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, республика дагестан, сергей меликов, россия
12:58 07.06.2022
 
В Дагестане отменили масочный режим

Глава Дагестана Меликов сообщил об отмене масочного режима в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в Дагестане отменён, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале.
"Долгожданная для многих новость – в Дагестане снимаются требования по ношению защитных масок. Уровень вакцинации в нашей республике достиг 85%. Именно такое отношение к проблеме позволило нам добиться устойчивого снижения заболеваемости", - говорится в сообщении.
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По словам Меликова, отмена ограничений позволит бизнесу работать в полную силу, что особенно важно в сегодняшних условиях.
"Единственное ограничение, которое сохраняется, – дезинфекционный режим. И, конечно, специалисты продолжают мониторить ситуацию для оперативного принятия необходимых мер", — добавил Меликов.
 
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