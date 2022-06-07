https://ria.ru/20220607/forum-1793784262.html
В Югре стартовал Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС
В Югре стартовал Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС - РИА Новости, 07.06.2022
В Югре стартовал Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС
Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС начался 7 июня в Ханты-Мансийске, в рамках мероприятия представители 45 стран обсудят вопросы цифровой... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:44
2022-06-07T16:44
2022-06-07T16:44
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
технологии
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС начался 7 июня в Ханты-Мансийске, в рамках мероприятия представители 45 стран обсудят вопросы цифровой трансформации и безопасности, сообщил журналистам директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Ципорин."В этом году у нас насыщенная повестка, мы не смогли уместить все мероприятия в два дня, поэтому с 7 по 9 июня, все три дня, мы будем работать на форуме. Если говорить о цифрах, то у нас участвуют 45 стран, представителей 70 субъектов Российской Федерации мы встретим на форуме. Ведущие международные и российские эксперты обсудят вопросы цифровой трансформации. Самая главная тема – информационная безопасность, она не теряет своей актуальности, тем более в текущей ситуации она выходит на первый план", - сказал Ципорин.В ходе открытия форума, от имени секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева главе региона Наталье Комаровой была вручена медаль СБ "За заслуги в укреплении информационной безопасности", которой она награждена за большой личный вклад в укрепление информбезопасности в России.По информации организаторов, в форуме примут участие представители Казахстана, Киргизии, Бразилии, Индии, Франции, Румынии, Италии, ЮАР, Белоруссии, Армении, Монголии, Ганы, Никарагуа, Сьерра-Леоне, Доминиканской Республики, Республики Бенин и Гренады.В общей сложности, площадка IT-форума объединит более 40 мероприятий в смешанном формате. Так, в ходе работы выставки "Цифровые технологии для всех" на площадке КВЦ "Югра-Экспо" посетителям будут презентованы проекты технологических компаний, посвященных виртуальной и дополненной реальности в бизнес-процессах.Помимо этого, на форуме будет представлен новый формат – "Junior-IT". Это серия мероприятий и встреч, посвященных различным интересам и проблемам детей и молодежи. В программу "Junior-IT" войдут проектная школа "Практики будущего", где дети представят свои идеи и разработки, а также региональная тематическая программа "Дата-кампус: технопредпринимательство в сфере информационных технологий".
https://ria.ru/20220606/sad-1793557066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, технологии, наталья комарова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС начался 7 июня в Ханты-Мансийске, в рамках мероприятия представители 45 стран обсудят вопросы цифровой трансформации и безопасности, сообщил журналистам директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Ципорин.
"В этом году у нас насыщенная повестка, мы не смогли уместить все мероприятия в два дня, поэтому с 7 по 9 июня, все три дня, мы будем работать на форуме. Если говорить о цифрах, то у нас участвуют 45 стран, представителей 70 субъектов Российской Федерации мы встретим на форуме. Ведущие международные и российские эксперты обсудят вопросы цифровой трансформации. Самая главная тема – информационная безопасность, она не теряет своей актуальности, тем более в текущей ситуации она выходит на первый план", - сказал Ципорин.
В ходе открытия форума, от имени секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева
главе региона Наталье Комаровой
была вручена медаль СБ "За заслуги в укреплении информационной безопасности", которой она награждена за большой личный вклад в укрепление информбезопасности в России.
По информации организаторов, в форуме примут участие представители Казахстана
, Киргизии
, Бразилии
, Индии
, Франции
, Румынии
, Италии
, ЮАР
, Белоруссии
, Армении
, Монголии
, Ганы
, Никарагуа
, Сьерра-Леоне
, Доминиканской Республики, Республики Бенин и Гренады
.
В общей сложности, площадка IT-форума объединит более 40 мероприятий в смешанном формате. Так, в ходе работы выставки "Цифровые технологии для всех" на площадке КВЦ "Югра-Экспо" посетителям будут презентованы проекты технологических компаний, посвященных виртуальной и дополненной реальности в бизнес-процессах.
Помимо этого, на форуме будет представлен новый формат – "Junior-IT". Это серия мероприятий и встреч, посвященных различным интересам и проблемам детей и молодежи. В программу "Junior-IT" войдут проектная школа "Практики будущего", где дети представят свои идеи и разработки, а также региональная тематическая программа "Дата-кампус: технопредпринимательство в сфере информационных технологий".