https://ria.ru/20220607/forum-1793784262.html

В Югре стартовал Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС

В Югре стартовал Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС - РИА Новости, 07.06.2022

В Югре стартовал Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС

Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС начался 7 июня в Ханты-Мансийске, в рамках мероприятия представители 45 стран обсудят вопросы цифровой... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:44

2022-06-07T16:44

2022-06-07T16:44

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

технологии

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС начался 7 июня в Ханты-Мансийске, в рамках мероприятия представители 45 стран обсудят вопросы цифровой трансформации и безопасности, сообщил журналистам директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Ципорин."В этом году у нас насыщенная повестка, мы не смогли уместить все мероприятия в два дня, поэтому с 7 по 9 июня, все три дня, мы будем работать на форуме. Если говорить о цифрах, то у нас участвуют 45 стран, представителей 70 субъектов Российской Федерации мы встретим на форуме. Ведущие международные и российские эксперты обсудят вопросы цифровой трансформации. Самая главная тема – информационная безопасность, она не теряет своей актуальности, тем более в текущей ситуации она выходит на первый план", - сказал Ципорин.В ходе открытия форума, от имени секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева главе региона Наталье Комаровой была вручена медаль СБ "За заслуги в укреплении информационной безопасности", которой она награждена за большой личный вклад в укрепление информбезопасности в России.По информации организаторов, в форуме примут участие представители Казахстана, Киргизии, Бразилии, Индии, Франции, Румынии, Италии, ЮАР, Белоруссии, Армении, Монголии, Ганы, Никарагуа, Сьерра-Леоне, Доминиканской Республики, Республики Бенин и Гренады.В общей сложности, площадка IT-форума объединит более 40 мероприятий в смешанном формате. Так, в ходе работы выставки "Цифровые технологии для всех" на площадке КВЦ "Югра-Экспо" посетителям будут презентованы проекты технологических компаний, посвященных виртуальной и дополненной реальности в бизнес-процессах.Помимо этого, на форуме будет представлен новый формат – "Junior-IT". Это серия мероприятий и встреч, посвященных различным интересам и проблемам детей и молодежи. В программу "Junior-IT" войдут проектная школа "Практики будущего", где дети представят свои идеи и разработки, а также региональная тематическая программа "Дата-кампус: технопредпринимательство в сфере информационных технологий".

https://ria.ru/20220606/sad-1793557066.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, технологии, наталья комарова