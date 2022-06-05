https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал

История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал - РИА Новости, 05.06.2022

История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал

Вопрос о том, что делать с плененными на руинах "Азовстали" героями Украины, а также с героями стран НАТО, также принимавшими участие в борьбе, перешел в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:00

2022-06-05T08:00

2022-06-05T08:01

папа римский

борис джонсон

донецкая народная республика

украина

ссср

авторы

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Вопрос о том, что делать с плененными на руинах "Азовстали" героями Украины, а также с героями стран НАТО, также принимавшими участие в борьбе, перешел в практическую плоскость.Руководители ДНР, включая главу республики Д. В. Пушилина, сообщили, что "Первый промежуточный трибунал будет проводиться в Мариуполе. Материалов для проведения первого этапа трибунала у следственных органов ДНР уже хватает, поэтому его проведение не за горами".Тем самым очередные звонки Макрона, Шольца, да хоть бы и папы римского в Кремль с просьбой "Отпусти народ ("Азов") мой" утрачивают смысл. Кроме того, что в Кремле и сейчас отвечают: "Со всеми вопросами к Пушилину", после сообщения ответственных лиц ДНР о вступлении подготовки к трибуналу в финальную стадию, западные политики и религиозные деятели могут отстаивать принципы гуманизма в отношении Волыны, Калины, Редиса и прочих разве что в качестве адвокатов на процессе. Если Шольц представит правильную защитительную доверенность от Волыны, а Макрон — от Калины, так и бога ради. Выпуск же клейменых и татуированных каторжников на свободу, чего требуют вожди Запада, — в Донецке сидят не Дон Кихоты. Да и в Кремле тоже.Говоря же об исторических прецедентах, которые, конечно же, имеются и которые не сулят героям Украины ничего хорошего, следует уточнить. Предварительный трибунал в Мариуполе (кстати, теперь говорят и о проведении аналогичных трибуналов в других городах) надобно сопоставлять не с Нюрнбергским трибуналом, заседания которого открылись 20 ноября 1945 года, когда Третьего рейха уже полгода как не существовало (до чего Киевскому рейху еще далеко), а с предварительными трибуналами, проводившимися в СССР с 1943 года.Еще 28 апреля 1942-го, когда до Победы было совсем далеко, НКИД СССР разослал циркулярную ноту "О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления", в которой говорилось о "документально установленной ответственности германских властей за опустошение советских земель и весь причиняемый этим советскому государству и отдельным гражданам ущерб". А в ноябре 1942-го была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.Конкретно же деятельность трибуналов определялась Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников", назначающий смертную казнь как "пособникам из местного населения", так и "немецким, итальянским, румынским, венгерским, финским фашистским злодеям".После чего были проведены Краснодарский трибунал (14-17 июля 1943 года) над тогдашними Калинами и Волынами и Харьковский трибунал (15-18 декабря 1943 года) над немецкими военнослужащими. Приговор — виселица.Сталинская юстиция не может считаться образцом гуманности, впрочем, на войне какая уже там гуманность, а деяния — расстрелы мирных граждан, включая малых детей, душегубки — кубанских и харьковских подсудимых вопияли к небу. Самые гуманные современники (и то лишь в частных рассуждениях) типа фронтового хирурга, впоследствии знаменитого кардиолога Н. М. Амосова, признавая справедливость смертной казни для нацистских преступников, сомневались лишь в том, необходима ли публичность, — "Чтобы дети смотрели?".В любом случае при такой прецедентной базе герои Украины, деяния которых также вопиют к небу, могут ощутить на себе холодное дыхание смерти. Тем более что у страха глаза велики. На тех давних судах над нацистскими преступниками подсудимые никак не являли героическое мужество, и откуда оно возьмется нынче?Другой вопрос, будет ли донецкая юстиция следовать образцам 1943-го и последующих годов или будет более милосердной. Ведь тема трибунала, сейчас встающая во всей актуальности, это еще и тема политическая.Граждане ДНР (и не только ДНР) давно, слишком давно, ждали, когда настанет час возмездия."Тут присяжные входят с довольным лицом,"Хоть убил, — говорят, — не виновен ни в чем",встретит большое непонимание. Народы, над которыми нацисты творили свои черные дела, скорее склонны к суровости.Что до львовско-киевской элиты, то в зависимости от приговоров они могут либо понять, что шутки кончились и укроэлиту тоже ожидает плохая судьба, либо решат, что и с ними обойдутся милосердно, — и отчего не убивать, коли некому унять. Вообще вся укрофеерия с остроумными флэшмобами, крашеными задницами, etc. в немалой степени еще от попустительства и непонимания того, что грозный счет меж тем невидимо растет.И наконец, непонятна реакция кукловодов. Конечно, ритуальные проклятия мариупольскому судилищу предсказуемы, но тоже — будет ли понимание, что дело вступает в новую и совсем неприятную стадию. Включающую в себя и кару "британским, американским, канадским злодеям". И как тебе это, Борис Джонсон? Опять санкции по десятому кругу — для Калины с Волыной и англосаксонских наемников это будет слабое утешение.Похоже, с началом работы Мариупольского трибунала нас всех ждет нечто новое, а для наших партнеров еще и совершенно неожиданное.

https://ria.ru/20220523/azovstal-1790105360.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

донецкая народная республика

украина

ссср

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Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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папа римский, борис джонсон, донецкая народная республика, украина, ссср, авторы