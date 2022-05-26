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В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html
В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу
В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу - РИА Новости, 26.05.2022
В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу
Порт Мариуполя полностью разминирован и вернулся к привычной жизни, отсюда уже отправили первое судно с грузом. Обстановка в гавани — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.05.2022
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специальная военная операция на украине
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днр
ситуация в днр и лнр
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Порт Мариуполя полностью разминирован и вернулся к привычной жизни, отсюда уже отправили первое судно с грузом. Обстановка в гавани — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр
13:54 26.05.2022 (обновлено: 14:06 26.05.2022)
 

В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу

Читать ria.ru в
Порт Мариуполя полностью разминирован и вернулся к привычной жизни, отсюда уже отправили первое судно с грузом. Обстановка в гавани — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
1 из 8

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
2 из 8

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

Затонувшие судна в морском порту в Мариуполе
3 из 8

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

Силосы для хранения зерна в зерновом терминале морского порта в Мариуполе
4 из 8

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

Рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик Сборщик-335 в морском порту в Мариуполе
5 из 8

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

Российский военный катер в морском торговом порту в Мариуполе
6 из 8

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Из Мариуполя в Ростов-на-Дону вышло первое судно с металлопродукцей.

Портовые краны в морском порту в Мариуполе
7 из 8

Из Мариуполя в Ростов-на-Дону вышло первое судно с металлопродукцей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

Вид на металлургический комбинат Азовсталь со стороны морского торгового порта в Мариуполе
8 из 8

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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