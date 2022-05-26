https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html

В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу

В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу - РИА Новости, 26.05.2022

В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу

Порт Мариуполя полностью разминирован и вернулся к привычной жизни, отсюда уже отправили первое судно с грузом. Обстановка в гавани — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:54

2022-05-26T13:54

2022-05-26T14:06

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

днр

ситуация в днр и лнр

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Порт Мариуполя полностью разминирован и вернулся к привычной жизни, отсюда уже отправили первое судно с грузом. Обстановка в гавани — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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