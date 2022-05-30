https://ria.ru/20220530/demografiya-1791763712.html

Ленобласть обогнала две столицы России по демографическим показателям

Ленобласть обогнала две столицы России по демографическим показателям - РИА Новости, 30.05.2022

Ленобласть обогнала две столицы России по демографическим показателям

Темпы прироста населения Ленинградской области за 11 минувших лет обогнали показатели двух столиц России — Москвы и Санкт-Петербурга, составив 16,5%, сообщил... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:02

2022-05-30T15:02

2022-05-30T15:02

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Темпы прироста населения Ленинградской области за 11 минувших лет обогнали показатели двух столиц России — Москвы и Санкт-Петербурга, составив 16,5%, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, подведены первые предварительные результаты Всероссийской переписи населения. По темпам роста численности населения Ленобласть обогнала обе столицы: регион на шестом месте в стране, Петербург занял седьмое место, а Москва - 11."Рост численности населения в регионе с 2010 по 2021 год составил 16,5%. По информации Росстата, в Ленобласти проживает 2 миллиона 1 тысяча человек: 1 миллион 346 тысяч – городское население, 655 тысяч – сельское население", — заметил глава региона отметив, что Ленинградскую область выбирают для жизни."Это один из главных показателей в развитии территории", — сказал Дрозденко.В областной администрации отметили, что в июне будут получены окончательные данные по численности населения по стране и по всем муниципальным образованиям каждого региона. В сентябре будет опубликована информация о поло-возрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре ― данные о миграции и коренных малочисленных народах, в ноябре ― о рождаемости и о составе домохозяйств, а к декабрю ― информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.

https://ria.ru/20220525/fedpodderzhka-1790649792.html

ленинградская область

санкт-петербург

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Алёна Пава

ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат)