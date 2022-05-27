https://ria.ru/20220527/son-1790936013.html

Каждый пятый под угрозой: назван фактор, разрушающий здоровье россиян

Каждый пятый под угрозой: назван фактор, разрушающий здоровье россиян - РИА Новости, 27.05.2022

Каждый пятый под угрозой: назван фактор, разрушающий здоровье россиян

Очень многие люди не высыпаются: пятая часть населения России жалуется на хронические проблемы с ночным отдыхом. Исследования показывают, что за последние годы... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:00

2022-05-27T14:19

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. Очень многие люди не высыпаются: пятая часть населения России жалуется на хронические проблемы с ночным отдыхом. Исследования показывают, что за последние годы ситуация усугубилась, и это общемировая тенденция. Как улучшить сон и почему это важно — в материале РИА Новости.Хорошо спят только пенсионерыТе или иные проблемы со сном испытывают почти половина россиян, свидетельствует опрос ВЦИОМ, опубликованный в конце мая. Четверть опрошенных восстанавливают силы за ночь не всегда, а каждый пятый вообще не успевает отдохнуть.Особенно сильно страдают от недосыпа женщины в декретном отпуске (28 процентов) и молодые люди: среди 18-24-летних на регулярную или периодическую нехватку сна жалуются 56 процентов, а среди 25-34-летних — 59 процентов.С возрастом этот показатель снижается. Лучше всех спят неработающие пенсионеры (72 процентов довольных сном).Прошлогодний опрос того же ВЦИОМа выявил, что мужчины в России спят крепче женщин (60 процентов против 41) и пробуждаются в более хорошем настроении (40 процентов против).По данным Росстата за 2020-й, на "сон и связанные с ним виды деятельности" больше всего времени тратят жители Чечни (девять часов 15 минут), Тувы (девять часов шесть мин) и Ямала (девять часов две минуты). А меньше всего — жители Адыгеи (восемь часов четыре минуты), Магаданской (восемь часов 18 минут) и Псковской областей (восемь часов 19 минут). Москва и Петербург в этом рейтинге посередине (восемь часов 32 минуты и восемь часов 35 минут соответственно).Согласно данным Росстата, мужчины в России спят на несколько минут дольше женщин, а неработающие — на полтора-два часа дольше тех, кто трудится.Роскошь или необходимостьВпрочем, россияне в этом плане не сильно отличаются от граждан других стран. Так, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 40 процентов американцев регулярно не добирают рекомендованные медиками минимальные семь часов сна. Это примерно соответствует российским показателям. Во всех регионах мира люди в возрасте спят лучше, чем молодые, мужчины — чем женщины, жители малых городов и сел — чем обитатели мегаполисов, богатые — чем бедные.Сон — своего рода роскошь. Состоятельные россияне спят намного лучше бедных: 65 процентов из тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, довольны ночным отдыхом. Среди людей среднего достатка высыпаются 59 процентов опрошенных. Среди бедных — всего 39.Это подтверждается и на макроуровне: жители богатых государств в среднем отдыхают дольше. Так, по данным одного миллиона пользователей приложения Sleep Cycle (2018 год), дольше всего спят в Новой Зеландии, Финляндии, Нидерландах, Австралии, Великобритании, Бельгии и Ирландии. Все эти страны стабильно входят в топ рейтинга самых счастливых в мире.Исключение среди развитых стран — государства Восточной Азии. С самого детства там ложатся намного позже и спят значительно реже в сравнении с регионами, населенными преимущественно людьми европейского происхождения. Так, в Японии, согласно данным Sleep Cycle, на сон отводят чуть более шести часов (при среднемировом показателе семь часов 12 минут). Работа в ущерб отдыху — часть местной культуры. Кстати, и к наиболее счастливым странам Япония не относится.Россия — в середине рейтингов по часам сна на душу населения. По разным данным, зависящим от метода подсчета, россияне спят в среднем от семи часов семи минут (Sleep Cycle) до восьми часов пяти минут (Росстат).Глаз не сомкнутьКачество сна снижается — такую тенденцию отмечали еще в менее тревожное доковидное время. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, среднее число дней, в которые работающие россияне не высыпаются, увеличивалось ежегодно. В 2017-м оно составляло 3,75 дня в неделю, в 2018-м — 3,86, в 2019-м — 4,19. Аналогичный тренд есть и в мире. Например, жители США также говорят об ухудшении сна в последние годы.Субъективные данные свидетельствуют, что пандемия COVID и кризис 2022-го могли усугубить ситуацию. Больше половины британцев сообщали, что их сон значительно ухудшился в условиях карантина. Врачи в России также фиксируют массовые жалобы на расстройство сна."Ковид влияет именно с точки зрения режима и привычек, а не потому, что разрушает какой-то отдел мозга, связанный со сном", — объясняет РИА Новости сомнолог Дарья Лебедева. По ее словам, даже если человек перенес коронавирус дома или вообще не болел, он переживал за близких, из-за потери работы, длительное время был лишен активности. А его кровать превратилась в офис, ресторан и кинотеатр одновременно — все это негативно отразилось на времени и качестве сна.Еще один глобальный фактор — изменение климата. Недавно опубликованная работа датских ученых предсказывает снижение к 2099 году продолжительности сна на 50-58 часов на человека в год. Причина — повышение средней температуры воздуха. Особенно сильно потепление ударит по жителям бедных стран, пожилым людям и женщинам.Грозит снижением интеллекта и диабетомНедосып вредит и организму отдельного человека, и обществу. Плохо проведенная ночь чревата снижением когнитивных способностей на следующий день. Это приводит к ошибкам на работе, разногласиям с близкими. Исследование, опубликованное в 2017-м, показало, что недостаток ночного отдыха влияет на мозг так же, как злоупотребление алкоголем. Длительная депривация сна грозит серьезным нарушениям памяти и снижением интеллекта.Страдают обменные, иммунные и гормональные процессы в организме. Невысыпающиеся набирают лишний вес, становятся более уязвимыми для инфекций. А если в таком состоянии пройти вакцинацию, действие препарата будет не столь эффективно.Организм, лишенный сна, имеет меньшую толерантность к глюкозе и большую резистентность к инсулину, что в долгосрочной перспективе может вызвать повышенный риск развития диабета II типа. Недосып снижает выработку гормона роста и перестает поддерживать мышечную массу.Вредит это и экономике. По данным Rand Corporation, США теряют примерно 1,2 миллиона рабочих дней в год из-за того, что люди не высыпаются. В Японии — 600 тысяч рабочих дней, а в Великобритании и Германии — около 200 тысяч.Потерянные дни неизбежно сказываются на производительности экономики страны. В США это примерно 411 миллиардов долларов в год, или 2,28 процента ВВП. В Японии — около 138 миллиардов долларов (2,92 процента ВВП). Германия недополучает 60 миллиардов долларов (1,56 процента ВВП), Великобритания — 50 миллиардов долларов (1,86 процента ВВП).Как заснутьЧтобы регулярно высыпаться, нужно соблюдать простые правила. Во-первых, всегда вставать в одно и то же время — в том числе в выходные и даже в те дни, когда ночью по той или иной причине выспаться не удалось. При этом ложиться ученые рекомендуют не по расписанию, а когда захочется спать.Второй аспект — соблюдение гигиены сна. Это целый комплекс мероприятий. Например, в комнате должно быть максимально темно и достаточно свежо и сухо — повышенная влажность и высокая температура ухудшают сон.По ее словам, все, что связано со стрессом (например, просмотр новостей), необходимо отложить на утро. Перед сном и тем более в постели лучше вообще не иметь дело со смартфоном: свет экрана препятствует выработке мелатонина — гормона сна.Готовиться к ночному отдыху надо начинать заранее — за два часа. Существуют разные практики для расслабления: дыхательные, телесные, визуализация. Польза медитации для здорового сна доказана научными исследованиями, опубликованными в рецензируемых научных журналах.Нельзя в течение дня злоупотреблять алкоголем, кофеином, никотином, энергетическими напитками, а вечером их нужно полностью исключить, говорят сомнологи. Важны и другие факторы: правильное питание и двигательная активность. Ученые выявили, что диета с низким содержанием клетчатки и насыщенная жирами, сахаром ухудшает качество сна. Ограничения в фастфуде и формула "десять тысяч шагов в день" помогут лучше высыпаться.Специалисты советуют: если не получается заснуть более получаса, не лежите в кровати. Подсчет овец — бесполезное занятие. Лучше, например, почитать книжку при тусклом свете (но только не с экрана гаджета). Если сна по-прежнему нет, снова вставайте. И не надо беспокоиться, если придется повторить процедуру несколько раз. При этом утром все равно надо просыпаться в обычное время.Впрочем, если бессонница затянулась, стоит обратиться к врачам-сомнологам, чтобы недуг не перешел в хронический.

https://ria.ru/20210527/sny-1733880663.html

https://ria.ru/20201221/bessonnitsa-1590160186.html

https://ria.ru/20211103/bessonnitsa-1757625632.html

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россия, япония, великобритания, федеральная служба государственной статистики (росстат), вциом, биология, здоровье, сон