Энергетики: как действуют, можно ли пить без вреда для организма
© iStock.com / FikMikЭнергетики
© iStock.com / FikMik
Энергетики
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Энергетики — это напитки, которые вызывают возбуждение нервной системы и временный прилив сил. Каков состав энергетических напитков, есть ли от них польза для организма, можно ли их пить без вреда для здоровья, симптомы передозировки и противопоказания — в материале РИА Новости.
Энергетики
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"Энергетический напиток – это комплексный продукт, состоящий из набора ингредиентов. У большинства производителей это газированная вода, углеводы (сахароза, сахар, глюкоза), лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, карбонат магния, таурин, L–карнитин, кофеин, витамины, ароматизаторы, краситель, экстракты растений, обладающих стимулирующим действием (женьшень, гуарана)", – комментирует Александр Поликарпов, главный врач, учредитель медицинского центра "АлкоСпас".
Эксперт отметил тот факт, что ранее в России продавались энергетические напитки, содержащие алкоголь. Однако в 2018 году вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков.
© iStock.com / Heidloss Tilo Geringswald Felix Человек открывает банку напитка
© iStock.com / Heidloss Tilo Geringswald Felix
Человек открывает банку напитка
Состав и калорийность
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"По составу все энергетики похожи и работают за счёт трёх основных компонентов: сахара, кофеина в достаточно высоких дозах и таурина. Состав такого напитка выглядит относительно безопасным, но, когда человек его выпивает, организм будто давит на газ при пустом бензобаке", – комментирует Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест".
Калорийность энергетических напитков зависит от содержания сахара и размера порции. В среднем составляет 110 килокалорий на 250 мл.
Вред
По словам Александра Поликарпова, вред от энергетических напитков изучен и подтвержден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Пагубное влияние таких напитков в том, что концентрация витаминов, аминокислот и других веществ в них выше, чем в обычных продуктах или в растениях, а кофеин в составе таких напитков усиливает концентрацию веществ.
Ольга Деккер, диетолог и нутрициолог, предупреждает, что употребление энергетических напитков может привести к ряду негативных последствий для здоровья, таких как нарушение сна, увеличение сердечного ритма, повышение артериального давления, обезвоживание, ухудшение состояния зубов и зависимость от кофеина. Особенно опасно употребление энергетических напитков в больших количествах или в сочетании с алкоголем.
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"Превышение нормы витаминов, аминокислот в комбинации с кофеином особенно опасны для несовершеннолетних, для тех, кто принимает некоторые виды лекарств, для беременных женщин, а также для людей, с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, бессонницей. Учащение пульса ввиду возрастания уровня стимулирующих веществ в организме ведет к повышению артериального давления, а также вызывает ощущение стресса. Кофеин как самостоятельное вещество имеет такие побочные действия как бессонница, высокое давление, нарушение сердечного ритма, беспокойство", – предупреждает Александр Поликарпов.
Есть ли польза
О пользе энергетиков в некоторых случаях и при определённых условиях рассказал Виталий Пичугин, к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Например, если человек ежедневно интенсивно тренируется, иногда перед пробежкой можно принять энергетический напиток, если спортсмен молод и у него нет никаких проблем с сердцем. Во время бега сахар будет утилизирован, а кофеин придаст бодрости. "Кстати, спортивные предтренировочные комплексы – это те же энергетики, только с более сложным составом. Сама по себе идея быстрого придания организму бодрости и сил в некоторых ситуациях вполне оправдана, но главный критерий употребления энергетиков - редко и для единичных случаев, когда по-другому никак не взбодриться", – говорит эксперт.
Александр Поликарпов дополняет, что энергетические напитки отлично поднимают настроение и стимулируют умственную деятельность. Для студентов - это хороший способ учиться по ночам, а для спортсменов поддерживать активность. Но это польза для эпизодического функционирования, а не организма, поскольку эффект от энергетиков длится от 1,5 до 4 часов. После чего организм требует новую дозу для возвращения высокого уровня концентрации витаминов и аминокислот. Поэтому вся польза имеет временный характер.
© iStock.com / Vadym PetrochenkoДевушка держит банку с напитком
© iStock.com / Vadym Petrochenko
Девушка держит банку с напитком
Прилив бодрости организму без энергетических напитков может обеспечить физическая нагрузка. Екатерина Кашух советует выполнять приседания или совершать прогулку в быстром темпе в течение 20–30 минут. Если есть возможность, стоит принять контрастный душ или поспать днём 10–15 минут – это полезно и даст силы для продолжения активной деятельности. Кроме того, по словам эксперта, есть исследования, которые подтверждают, что жевание мятной жвачки может уменьшить признаки усталости и сонливости.
Как влияет на человека
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"Коктейль из сахара, кофеина и таурина стимулирует выброс в кровь гормонов стресса — адреналина и норадреналина. Сужаются сосуды, ускоряется сердцебиение и, как следствие, повышается артериальное давление, внутренние органы работают в усиленном темпе, почки начинают быстрее вырабатывать мочу, поэтому учащается мочеиспускание", – объясняет Екатерина Кашух.
Врач поясняет, что кофеин блокирует тормозящие импульсы в головном мозге, то есть отключает чувство усталости, делает человека на время бодрее и даже веселее за счёт выработки дофамина — "медиатора удовольствия".
Сахар, а в тонизирующих напитках его тоже очень много, — это энергия, благодаря которой человек ощущает прилив сил. Сахар не только улучшает вкус энергетика, но и увеличивает его калорийность.
Иногда в тонизирующий напиток добавляют витамины группы В, женьшень, гуарану, мальтодекстрин. Но чаще всего — таурин, аминокислоту, которая участвует в обменных процессах и помогает энергии распространиться по организму. Роль таурина в составе напитка — поддерживать активность и уменьшать усталость.
Правила приема энергетика
Безопасная доза потребления кофеина составляет 150 мг в сутки. При приеме энергетика Ольга Деккер рекомендует соблюдать следующие правила:
- Умеренность: не употреблять энергетические напитки часто или в больших количествах.
- Избегать употребления перед сном: энергетики могут вызвать бессонницу.
- Оценить свою индивидуальную чувствительность: разные люди имеют разную чувствительность к кофеину.
- Следить за размером порции: внимательно изучить информацию на этикетке и придерживаться рекомендованных размеров порций.
© iStock.com / VTT StudioБанки с газированным напитком
© iStock.com / VTT Studio
Банки с газированным напитком
Опасность смешивания с алкоголем
По словам Александра Поликарпова, энергетические напитки могут маскировать ощущение опьянения. Это увеличивает риск алкогольного отравления и других опасных последствий, связанных с чрезмерным употреблением спиртного.
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"Употребление алкоголя с энергетиками может усилить риск аварий и травм, так как человек может быть более склонен к опрометчивому и рискованному поведению, думая, что он более трезвый, чем на самом деле, – поясняет эксперт. – Помимо этого алкоголь является диуретиком, что означает, что он увеличивает выделение жидкости из организма. Энергетические напитки способствуют дегидратации. Сочетание алкоголя и энергетических напитков может усилить дегидратацию, что чревато усиленным похмельем – сильной головной болью, утомлением и другими неприятными симптомами".
Передозировка
Александр Поликарпов поясняет, что симптомы передозировки энергетика – это перевозбуждение центральной нервной системы в виде учащенного сердцебиения, чувства тревоги и беспокойства, неусидчивости, бессонницы, болей в животе, изжоги, отрыжки, а также мышечных подергивания и ощущение неутомимости. В таком случае специалист рекомендует нейтрализовать выпитое крепким чаем, прогулкой, и ни в коем случае не повторять употребление.
Екатерина Кашух предупреждает, что увлечение энергетиками может привести к привыканию — организму будет сложно обходиться без тонизирующего коктейля.
Чем больше энергетиков выпито за сутки, тем серьёзнее вред здоровью. Так, 10 граммов кофеина — это примерно 15 банок энергетического напитка — могут вызвать рвоту, потерю сознания или даже остановку сердца.
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"Впрочем, кофеин может привести к плачевным последствиям и при сравнительно небольших дозах. Например, в 2017 году совершенно здоровый 16-летний подросток из Америки за 2 часа выпил латте, большую газировку и энергетик. Он умер от аритмии, вызванной передозировкой кофеина", – говорит врач.
Можно ли пить энергетик
Производители энергетических напитков заявляют, что продукция в целом безопасна, но, по словам Екатерины Кашух, в медицинском сообществе нарастает озабоченность последствиями употребления энергетиков.
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"От врачей из разных стран поступают сообщения о неблагоприятных последствиях употребления энергетиков для здоровья. Например, один из случаев зафиксирован в Лондоне. В больницу обратился мужчина с жалобами на отёки и одышку. Выяснилось, что он выпивал около двух литров энергетических напитков каждый день в течение двух лет, – говорит эксперт. – Врачи обнаружили у него декомпенсированную кардиомиопатию: сердце ослабло — с трудом перекачивало кровь. Чуть позже мужчина перенес тромбоз и серию инсультов. Почки тоже не справлялись с функцией, поэтому потребовался гемодиализ. Пациента едва удалось спасти".
© iStock.com / HandmadePicturesГазированный напиток в стакане
© iStock.com / HandmadePictures
Газированный напиток в стакане
Ольга Деккер перечислила некоторые возможные побочные эффекты от употребления энергетиков:
- нарушение сна: кофеин может вызвать бессонницу и другие расстройства сна;
- увеличение сердечного ритма и артериального давления: стимуляторы могут вызвать учащенное сердцебиение и повышение кровяного давления, что опасно для людей с заболеваниями сердца;
- обезвоживание: кофеин является мочегонным средством и может способствовать обезвоживанию;
- ухудшение состояния зубов: сахар и кислоты в энергетических напитках могут разрушать зубную эмаль;
- зависимость: регулярное употребление энергетических напитков может привести к зависимости от кофеина и других стимуляторов.
До 18 лет
В энергетических напитках высокий уровень содержания кофеина и других стимуляторов, которые могут негативно сказаться на развивающемся организме подростков. Поэтому их употребление до 18 лет не рекомендовано. Во многих странах продажа энергетических напитков несовершеннолетним ограничена.
За рулем
В некоторых случаях, энергетические напитки могут помочь справиться с временной усталостью и сонливостью за рулем. Однако, по мнению Ольги Деккер, чрезмерное употребление энергетических напитков способно вызвать беспокойство, головокружение и другие побочные эффекты, которые могут негативно сказаться на способности водителя к безопасному управлению автомобилем. Важно помнить о мере и альтернативных способах борьбы с усталостью, таких как короткие перерывы и проветривание салона.
Александр Поликарпов отмечает, что врачи-наркологи призывают отказаться от приема энергетических напитков водителей, поскольку через 1,5-4 часа после употребления, когда закончится действие энергетика, будет ощущаться чувство вялости и потери сосредоточенности. Употреблять энергетик водителю следует исключительно в случае, если есть возможность сделать перерыв через какое-то время езды.
Беременным
Беременным энерготоники пить не рекомендуется, т.к. избыточное количество кофеина может негативно сказаться на развитии плода и вызвать преждевременные роды. Ольга Деккер советует беременным женщинам обсудить потребление кофеина и энергетических напитков со своим врачом.
© iStock.com / seb_raДевушка занимается спортом
© iStock.com / seb_ra
Девушка занимается спортом
С какого возраста продают энергетик
В Российской Федерации в настоящее время находится на рассмотрении федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним.
По словам Александра Поликарпова, в магазинах большинства регионов России продажа энергетиков разрешена только с 18 лет, что приравнено к цензу на покупку алкогольной продукции. По мнению Ольги Деккер, это ограничение установлено с целью защиты здоровья детей и подростков, так как энергетические напитки обычно содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые могут оказывать негативное воздействие на организм.
Помимо этого, в России также установлены правила отображения предупреждающей информации на упаковках энергетических напитков, указывающих на возможные негативные последствия для здоровья и рекомендации по употреблению.