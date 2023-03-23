https://ria.ru/20230323/energetiki-1860128786.html

Энергетики: как действуют, можно ли пить без вреда для организма

Энергетики: можно ли пить, вред, польза для организма и как влияет на человека

Энергетики: как действуют, можно ли пить без вреда для организма

Энергетики — это напитки, которые вызывают возбуждение нервной системы и временный прилив сил. Каков состав энергетических напитков, есть ли от них польза для... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:39

2023-03-23T16:39

2023-03-23T16:39

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Энергетики — это напитки, которые вызывают возбуждение нервной системы и временный прилив сил. Каков состав энергетических напитков, есть ли от них польза для организма, можно ли их пить без вреда для здоровья, симптомы передозировки и противопоказания — в материале РИА Новости.ЭнергетикиВпервые этот вид сладкого газированного напитка с высокой дозой кофеина, появился в Японии в 1962 году. А уже в начале 1980-х годов энергетики получили широкое распространение в Европе и США.Эксперт отметил тот факт, что ранее в России продавались энергетические напитки, содержащие алкоголь. Однако в 2018 году вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков.Состав и калорийностьКалорийность энергетических напитков зависит от содержания сахара и размера порции. В среднем составляет 110 килокалорий на 250 мл.ВредПо словам Александра Поликарпова, вред от энергетических напитков изучен и подтвержден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Пагубное влияние таких напитков в том, что концентрация витаминов, аминокислот и других веществ в них выше, чем в обычных продуктах или в растениях, а кофеин в составе таких напитков усиливает концентрацию веществ.Ольга Деккер, диетолог и нутрициолог, предупреждает, что употребление энергетических напитков может привести к ряду негативных последствий для здоровья, таких как нарушение сна, увеличение сердечного ритма, повышение артериального давления, обезвоживание, ухудшение состояния зубов и зависимость от кофеина. Особенно опасно употребление энергетических напитков в больших количествах или в сочетании с алкоголем.Есть ли пользаО пользе энергетиков в некоторых случаях и при определённых условиях рассказал Виталий Пичугин, к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Например, если человек ежедневно интенсивно тренируется, иногда перед пробежкой можно принять энергетический напиток, если спортсмен молод и у него нет никаких проблем с сердцем. Во время бега сахар будет утилизирован, а кофеин придаст бодрости. "Кстати, спортивные предтренировочные комплексы – это те же энергетики, только с более сложным составом. Сама по себе идея быстрого придания организму бодрости и сил в некоторых ситуациях вполне оправдана, но главный критерий употребления энергетиков - редко и для единичных случаев, когда по-другому никак не взбодриться", – говорит эксперт.Александр Поликарпов дополняет, что энергетические напитки отлично поднимают настроение и стимулируют умственную деятельность. Для студентов - это хороший способ учиться по ночам, а для спортсменов поддерживать активность. Но это польза для эпизодического функционирования, а не организма, поскольку эффект от энергетиков длится от 1,5 до 4 часов. После чего организм требует новую дозу для возвращения высокого уровня концентрации витаминов и аминокислот. Поэтому вся польза имеет временный характер.Прилив бодрости организму без энергетических напитков может обеспечить физическая нагрузка. Екатерина Кашух советует выполнять приседания или совершать прогулку в быстром темпе в течение 20–30 минут. Если есть возможность, стоит принять контрастный душ или поспать днём 10–15 минут – это полезно и даст силы для продолжения активной деятельности. Кроме того, по словам эксперта, есть исследования, которые подтверждают, что жевание мятной жвачки может уменьшить признаки усталости и сонливости.Как влияет на человекаВрач поясняет, что кофеин блокирует тормозящие импульсы в головном мозге, то есть отключает чувство усталости, делает человека на время бодрее и даже веселее за счёт выработки дофамина — "медиатора удовольствия".Сахар, а в тонизирующих напитках его тоже очень много, — это энергия, благодаря которой человек ощущает прилив сил. Сахар не только улучшает вкус энергетика, но и увеличивает его калорийность.Иногда в тонизирующий напиток добавляют витамины группы В, женьшень, гуарану, мальтодекстрин. Но чаще всего — таурин, аминокислоту, которая участвует в обменных процессах и помогает энергии распространиться по организму. Роль таурина в составе напитка — поддерживать активность и уменьшать усталость.Правила приема энергетикаБезопасная доза потребления кофеина составляет 150 мг в сутки. При приеме энергетика Ольга Деккер рекомендует соблюдать следующие правила:Опасность смешивания с алкоголемПо словам Александра Поликарпова, энергетические напитки могут маскировать ощущение опьянения. Это увеличивает риск алкогольного отравления и других опасных последствий, связанных с чрезмерным употреблением спиртного.ПередозировкаАлександр Поликарпов поясняет, что симптомы передозировки энергетика – это перевозбуждение центральной нервной системы в виде учащенного сердцебиения, чувства тревоги и беспокойства, неусидчивости, бессонницы, болей в животе, изжоги, отрыжки, а также мышечных подергивания и ощущение неутомимости. В таком случае специалист рекомендует нейтрализовать выпитое крепким чаем, прогулкой, и ни в коем случае не повторять употребление.Екатерина Кашух предупреждает, что увлечение энергетиками может привести к привыканию — организму будет сложно обходиться без тонизирующего коктейля.Чем больше энергетиков выпито за сутки, тем серьёзнее вред здоровью. Так, 10 граммов кофеина — это примерно 15 банок энергетического напитка — могут вызвать рвоту, потерю сознания или даже остановку сердца.Можно ли пить энергетикПроизводители энергетических напитков заявляют, что продукция в целом безопасна, но, по словам Екатерины Кашух, в медицинском сообществе нарастает озабоченность последствиями употребления энергетиков.Ольга Деккер перечислила некоторые возможные побочные эффекты от употребления энергетиков:До 18 летВ энергетических напитках высокий уровень содержания кофеина и других стимуляторов, которые могут негативно сказаться на развивающемся организме подростков. Поэтому их употребление до 18 лет не рекомендовано. Во многих странах продажа энергетических напитков несовершеннолетним ограничена.За рулемВ некоторых случаях, энергетические напитки могут помочь справиться с временной усталостью и сонливостью за рулем. Однако, по мнению Ольги Деккер, чрезмерное употребление энергетических напитков способно вызвать беспокойство, головокружение и другие побочные эффекты, которые могут негативно сказаться на способности водителя к безопасному управлению автомобилем. Важно помнить о мере и альтернативных способах борьбы с усталостью, таких как короткие перерывы и проветривание салона.Александр Поликарпов отмечает, что врачи-наркологи призывают отказаться от приема энергетических напитков водителей, поскольку через 1,5-4 часа после употребления, когда закончится действие энергетика, будет ощущаться чувство вялости и потери сосредоточенности. Употреблять энергетик водителю следует исключительно в случае, если есть возможность сделать перерыв через какое-то время езды.БеременнымБеременным энерготоники пить не рекомендуется, т.к. избыточное количество кофеина может негативно сказаться на развитии плода и вызвать преждевременные роды. Ольга Деккер советует беременным женщинам обсудить потребление кофеина и энергетических напитков со своим врачом.С какого возраста продают энергетикВ Российской Федерации в настоящее время находится на рассмотрении федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним.По словам Александра Поликарпова, в магазинах большинства регионов России продажа энергетиков разрешена только с 18 лет, что приравнено к цензу на покупку алкогольной продукции. По мнению Ольги Деккер, это ограничение установлено с целью защиты здоровья детей и подростков, так как энергетические напитки обычно содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые могут оказывать негативное воздействие на организм.Помимо этого, в России также установлены правила отображения предупреждающей информации на упаковках энергетических напитков, указывающих на возможные негативные последствия для здоровья и рекомендации по употреблению.

https://radiosputnik.ria.ru/20230307/konfety-1856100374.html

https://rsport.ria.ru/20221108/trenirovka-1829779960.html

https://rsport.ria.ru/20230313/vitaminy-1857607694.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/tatarstan-1829590133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, татьяна голикова, воз, общество, здоровье