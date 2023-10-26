https://ria.ru/20231026/sonlivost-1905401817.html

Повышенная сонливость: чем может быть вызвана, как с ней бороться

Сонливость: причины почему постоянно хочется спать, симптомы у женщин и мужчин

Повышенная сонливость: чем может быть вызвана, как с ней бороться

Каждый человек периодически сталкивается с ситуацией, когда сильно хочется спать даже днем. Однако повышенная сонливость может быть не только следствием... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:53

2023-10-26T14:53

2023-10-26T17:14

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Каждый человек периодически сталкивается с ситуацией, когда сильно хочется спать даже днем. Однако повышенная сонливость может быть не только следствием неправильного режима. Если с такой проблемой человек сталкивается постоянно, на ситуацию нужно обратить пристальное внимание. Какие причины могут вызвать это состояние, к кому обращаться за помощью и как бороться, - в материале РИА Новости.СонливостьИзбыточная сонливость в дневное время - явление достаточно распространенное. Во многих случаях его причины вполне объяснимы: человек слишком поздно ложится спать, а вставать утром вынужден очень рано (например, для того, чтобы отправиться на работу или на учебу). Однако если он постоянно, вне зависимости от количества и качества ночного сна, чувствует себя невыспавшимся и при любой возможности старается подремать, это может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.Нередко дневную сонливость вызывают и проблемы с ночным отдыхом, которые также могут иметь различные причины.Такое состояние доставляет человеку сильный дискомфорт, отражаясь на качестве его жизни. Постоянное желание спать мешает сосредоточиться на работе, лишает сил, которые нужны для выполнения даже обычных бытовых дел, а в наиболее критичных случаях даже способно привести к автоаварии или другим ЧП.Сонливость в дневное время часто обозначают термином “гиперсомния”, однако последняя все же представляет собой такой состояние, при котором человек проводит во сне очень много времени (то есть дольше большинства людей спит по ночам, но при этом продолжает испытывать сонливость и при свете дня).ВидыВ зависимости от того, какие факторы стали причинами сонливости в дневное время, выделяются следующие основные разновидности состояния:Также дневная сонливость может быть следствием различных заболеваний.ПричиныСонливость в некоторых случаях может быть вызвана внешними факторами и обстоятельствами. Например, дневной сон часто требуется организму человека на этапе восстановления после серьезной болезни. Повышенная сонливость днем отмечается и в пасмурную погоду, после больших физических нагрузок или плотного обеда.Помимо этого желание спать может появиться в результате сильного стресса, смены часовых поясов или длительного нахождения в душном помещении. Как правило, если это вызвано одним из вышеперечисленных факторов, то проходит самостоятельно после того, как прекращается негативное воздействие (человек вышел на свежий воздух, отдохнул после тренировки, адаптировался к новому климату и так далее).“Сонливость - не всегда болезнь. Чаще всего она связана с какими-то поведенческими нарушениями, а не с расстройствами здоровья. Например, в норме сонливость может ощущаться в первые 30 минут после пробуждения, после основного за день приема пищи или в результате дефицита сна, возникшего из-за того, что накануне человек спал меньше, чем ему было необходимо”, - говорит Дарья Лебедева, врач-сомнолог, член Российского общества сомнологов, независимый эксперт медицинского факультета университета “Синергия”.Желание поспать днем часто ощущают и беременные женщины, в их положении это обусловлено происходящей в организме перестройкой.Однако если сонливость сопровождает человека уже длительное время и никаких уважительных причин, которые могли бы объяснить данное состояние, он вспомнить не может, это является поводом для обращения к специалисту. Так как может указывать на куда более серьезную проблему, нежели стресс или неправильный режим дня.Среди заболеваний, которые могут вызвать дневную сонливость, выделяются следующие группы:Сонливость также может вызывать и прием некоторых лекарств, например, препаратов против аллергии, антидепрессантов, противовирусных или антибактериальных.Симптомы гиперсомнии у женщин и мужчинДневная сонливость может сопровождаться различными симптомами. Помимо непреодолимого желания уснуть, человек ощущает усталость и упадок сил, у него начинаются проблемы с памятью и концентрацией внимания, заметно снижается работоспособность, страдает настроение (появляется раздражительность и агрессия). Нередко болеющие гиперсомнией люди жалуются на головную боль, а среди внешних проявлений можно выделить появление отеков под глазами.В отдельных случаях сонливость сопровождается приступами внезапного засыпания, когда организм погружается в сон вне зависимости от времени и места (во время рабочего совещания, в общественном транспорте, за рулем собственного автомобиля). Как правило, такие проявления характерны для страдающих нарколепсией.При гиперсомнии человек испытывает серьезные сложности с пробуждением даже в том случае, если проспал 10 часов подряд и даже больше.Что делать, если постоянно хочется спатьЕсли повышенная сонливость в течение дня сопровождается другими тревожными симптомами либо начинает негативно отражаться на повседневной жизни, а коррекция режима дня (раньше ложиться спать, повысить качество ночного отдыха и т.д.) не приводит к ожидаемым результатам, игнорировать данное состояние не стоит. В этом случае необходимо обратиться за помощью к врачу, чтобы исключить (или вовремя выявить) любые патологические причины.К какому врачу обращатьсяЧаще всего в первую очередь обращаются к врачу-терапевту (если дневной сонливостью страдает ребенок - педиатру).В зависимости от того, какое заболевание заподозрил у пациента врач, его могут направить на прием к узкопрофильному специалисту (например, психиатру, врачу-эндокринологу, врачу-неврологу).“У терапевтов далеко не всегда хватает времени, чтобы тщательно разобраться в причинах дневной сонливости. Поэтому лучше сразу обратиться к сомнологу, которому потребуется примерно час-полтора, чтобы выявить причину такого состояния”, - советует Дарья Лебедева.Какие анализы сдаватьДля выявления причин повышенной сонливости в дневное время могут назначаться различные виды исследований (прежде всего - клинический или биохимический анализы крови), а также полисомнография (помогает выявить абсолютное большинство нарушений сна при помощи датчиков, которые фиксируют ряд заданных параметров во время сна), электроэнцефалография (позволяет оценить состояние головного мозга), исследования работы щитовидной железы и другие.“Нужно подчеркнуть, что полисомнографию не стоит делать без рекомендации врача-сомнолога. Пациент может неправильно подготовиться к этому исследованию и получить неверные результаты. Кроме того, в некоторых случаях человеку и вовсе не нужно его проводить. Чтобы избежать неразберихи, желательно проконсультироваться с специалистом”, - отмечает Дарья Лебедева.Также еще на одном из первых приемов пациенту могут предложить пройти один из опросников, которые помогают выявить аномальную сонливость.“Самый точный метод определения - это Шкала сонливости Эпворта. Тест содержит 8 вопросов, связанных с разными ситуациями. Человека спрашивают, какова вероятность, что он заснет за рулем, посреди беседы или, например, во время просмотра телешоу в кресле, - говорит Дарья Лебедева. - Такая вероятность оценивается по шкале от 0 до 3. Если в сумме получается более 16 баллов, это указывает на тяжелую сонливость. То есть, уже не норма, а патология”.Методы леченияКонкретные методы лечения назначаются специалистом только на основании результатов всех проведенных исследований и определения причины, которая вызвала гиперсомнию у человека. Если проблема вызвана каким-либо заболеванием, то лечение в первую очередь заключается в борьбе с этим недугом.Если на протяжении длительного периода времени человек испытывает сложности с полноценным отдыхом по ночам, для нормализации сна врач может назначить ему специальные препараты.Профилактика сонливостиОсновными методами профилактики дневной сонливости, причины которой не кроются в других заболеваниях, является соблюдение достаточно простых правил и так называемой гигиены сна. Пациентам рекомендуется отправляться в постель и просыпаться ежедневно примерно в одно и то же время, не злоупотреблять алкоголем и кофеиносодержащими продуктами, напитками перед сном, отказаться от чрезмерной физической активности в вечернее время, позаботиться о создании комфортной обстановки для здорового и полноценного ночного отдыха (проветрить спальню, выбрать удобный матрас и подушку, не смотреть телевизор и постараться не брать в руки смартфон в постели, не переедать перед тем, как отправиться спать, и прочее).Время перед сном рекомендуется провести в спокойной обстановке, отложив все активные развлечения, расслабившись (для этого можно включить спокойную музыку, принять ванну).

https://ria.ru/20220705/bessonnitsa-1800405759.html

https://ria.ru/20230828/son-1892588011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

врачи, здоровье, советы, сон, синергия