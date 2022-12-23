https://ria.ru/20221223/energetiki-1840949356.html
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 23.12.2022
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, следует из протокола заседания... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:02
2022-12-23T19:02
2022-12-23T19:02
общество
татьяна голикова
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. "Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков (не более 0,5 л)", - говорится в документе. Голикова также поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни. Согласно документу, Минкультуры, Минцифры, Минспорту и Росмолодежи рекомендовано при трансляции массовых мероприятий с участием молодежи включать в рекламные блоки информацию по мотивации молодежи к здоровому образу жизни, осознанному отказу от употребления наркотиков.
https://ria.ru/20221216/alkogol-1839247817.html
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общество, татьяна голикова, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Здоровье - Общество
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Голикова поручила Минздраву проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков (не более 0,5 л)", - говорится в документе.
Голикова также поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.
Согласно документу, Минкультуры, Минцифры, Минспорту и Росмолодежи рекомендовано при трансляции массовых мероприятий с участием молодежи включать в рекламные блоки информацию по мотивации молодежи к здоровому образу жизни, осознанному отказу от употребления наркотиков.