https://ria.ru/20221223/energetiki-1840949356.html

Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 23.12.2022

Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, следует из протокола заседания... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:02

2022-12-23T19:02

2022-12-23T19:02

общество

татьяна голикова

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. "Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков (не более 0,5 л)", - говорится в документе. Голикова также поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни. Согласно документу, Минкультуры, Минцифры, Минспорту и Росмолодежи рекомендовано при трансляции массовых мероприятий с участием молодежи включать в рекламные блоки информацию по мотивации молодежи к здоровому образу жизни, осознанному отказу от употребления наркотиков.

https://ria.ru/20221216/alkogol-1839247817.html

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общество, татьяна голикова, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество