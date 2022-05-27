https://ria.ru/20220527/kruizy-1791162521.html
В Ростуризме рассказали о международных круизах по Каспийскому морю
В Ростуризме рассказали о международных круизах по Каспийскому морю - РИА Новости, 27.05.2022
В Ростуризме рассказали о международных круизах по Каспийскому морю
Международные круизы могут быть запущены по Каспийскому морю с заходом в порты Азербайджана, Казахстана и Ирана, сообщили в пресс-службе Ростуризма по итогам... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:31
2022-05-27T14:31
2022-05-27T14:31
туризм
коммерческая недвижимость
сергей меликов
азербайджан
казахстан
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
иран
зарина догузова
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Международные круизы могут быть запущены по Каспийскому морю с заходом в порты Азербайджана, Казахстана и Ирана, сообщили в пресс-службе Ростуризма по итогам рабочей поездки главы ведомства Зарины Догузовой в Дагестан и Чечню.Догузова и глава Дагестана Сергей Меликов обсудили перспективы развития туристической инфраструктуры, в том числе – в прибрежной территории Каспия, пляжи которого могут стать альтернативой черноморским курортам, которые перегружены в летние месяцы. "Также в рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и другие", - сообщили в ведомстве.По итогам поездки глава Ростуризма отметила, что ежегодный рост турпотока в Чечню и Дагестан составляет 20-30%. Ростуризм с руководством регионов определил два ключевых направления для работы: развитие туристической инфраструктуры, гостиниц и отелей разного формата и формирование спроса и повышение узнаваемости и доступности."Для этого мы запускаем туристические чартеры - проработанные интересные предложения для туристов по доступной цене, которая в 1,5-2 раза ниже рыночной за счёт нашей федеральной субсидии. В Дагестан такие чартеры уже летают с мая и будут летать также летом. В Чечню первый туристический чартер отправится 10 июня. Кстати, спрос на чартеры в Чечню огромный, поэтому туроператор поменял самолеты на более вместительные. Теперь на маршруте до Грозного будет летать борт на 220 кресел вместо 162", - сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220526/turizm-1790873960.html
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коммерческая недвижимость, сергей меликов, азербайджан, казахстан, федеральное агентство по туризму (ростуризм), иран, зарина догузова, новости - туризм
В Ростуризме рассказали о международных круизах по Каспийскому морю
Ростуризм: по Каспийскому морю могут быть запущены международные круизы