https://ria.ru/20220527/dzhonson-1791161435.html
В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции
В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции - РИА Новости, 27.05.2022
В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:28
2022-05-27T14:28
2022-05-27T14:28
борис джонсон
россия
великобритания
турция
владимир зеленский
в мире
сергей цеков
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерить имперские амбиции.Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы позднее включить Турцию."Великобритания некогда была великой, сегодня это просто Британия. Их время прошло. Джонсону пора угомониться и умерить свои имперские амбиции. Чем быстрее жители Британии избавятся от правления Джонсона, тем больше у них будет шансов уберечь свою страну от втягивания в военный конфликт", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, новый альянс, если до его создания действительно дойдет дело, станет сборищем русофобов."Уверен, что руководство Турции не пойдет на такую авантюру, как участие в сборище Джонсона", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20220527/peregovory-1791136188.html
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, россия, великобритания, турция, владимир зеленский, в мире, сергей цеков, совет федерации рф
В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции
Сенатор Цеков призвал премьера Великобритании Джонсона умерить имперские амбиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерить имперские амбиции.
Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
предложил Владимиру Зеленскому
создать альянс, Европейское содружество против России
. Отмечается, что, помимо Украины
, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы позднее включить Турцию.
"Великобритания некогда была великой, сегодня это просто Британия. Их время прошло. Джонсону пора угомониться и умерить свои имперские амбиции. Чем быстрее жители Британии избавятся от правления Джонсона, тем больше у них будет шансов уберечь свою страну от втягивания в военный конфликт", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, новый альянс, если до его создания действительно дойдет дело, станет сборищем русофобов.
"Уверен, что руководство Турции не пойдет на такую авантюру, как участие в сборище Джонсона", - подчеркнул сенатор.