https://ria.ru/20220527/dzhonson-1791161435.html

В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции

В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции - РИА Новости, 27.05.2022

В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:28

2022-05-27T14:28

2022-05-27T14:28

борис джонсон

россия

великобритания

турция

владимир зеленский

в мире

сергей цеков

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерить имперские амбиции.Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы позднее включить Турцию."Великобритания некогда была великой, сегодня это просто Британия. Их время прошло. Джонсону пора угомониться и умерить свои имперские амбиции. Чем быстрее жители Британии избавятся от правления Джонсона, тем больше у них будет шансов уберечь свою страну от втягивания в военный конфликт", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, новый альянс, если до его создания действительно дойдет дело, станет сборищем русофобов."Уверен, что руководство Турции не пойдет на такую авантюру, как участие в сборище Джонсона", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20220527/peregovory-1791136188.html

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html

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Ольга Маркова

борис джонсон, россия, великобритания, турция, владимир зеленский, в мире, сергей цеков, совет федерации рф