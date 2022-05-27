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В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции - РИА Новости, 27.05.2022
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В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции
В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции - РИА Новости, 27.05.2022
В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:28
2022-05-27T14:28
борис джонсон
россия
великобритания
турция
владимир зеленский
в мире
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерить имперские амбиции.Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы позднее включить Турцию."Великобритания некогда была великой, сегодня это просто Британия. Их время прошло. Джонсону пора угомониться и умерить свои имперские амбиции. Чем быстрее жители Британии избавятся от правления Джонсона, тем больше у них будет шансов уберечь свою страну от втягивания в военный конфликт", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, новый альянс, если до его создания действительно дойдет дело, станет сборищем русофобов."Уверен, что руководство Турции не пойдет на такую авантюру, как участие в сборище Джонсона", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20220527/peregovory-1791136188.html
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борис джонсон, россия, великобритания, турция, владимир зеленский, в мире, сергей цеков, совет федерации рф
14:28 27.05.2022
 
В Совфеде призвали Джонсона умерить имперские амбиции

Сенатор Цеков призвал премьера Великобритании Джонсона умерить имперские амбиции

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, комментируя информацию о создании альянса против России, призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерить имперские амбиции.
Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы позднее включить Турцию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным
"Великобритания некогда была великой, сегодня это просто Британия. Их время прошло. Джонсону пора угомониться и умерить свои имперские амбиции. Чем быстрее жители Британии избавятся от правления Джонсона, тем больше у них будет шансов уберечь свою страну от втягивания в военный конфликт", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, новый альянс, если до его создания действительно дойдет дело, станет сборищем русофобов.
"Уверен, что руководство Турции не пойдет на такую авантюру, как участие в сборище Джонсона", - подчеркнул сенатор.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 06:57Специальная военная операция на Украине
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Борис ДжонсонРоссияВеликобританияТурцияВладимир ЗеленскийВ миреСергей ЦековСовет Федерации РФ
 
 
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