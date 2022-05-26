https://ria.ru/20220526/puteshestviya-1790572666.html

Названы самые популярные у туристов в России съедобные сувениры

Названы самые популярные у туристов в России съедобные сувениры - РИА Новости, 26.05.2022

Названы самые популярные у туристов в России съедобные сувениры

Гастрономические сувениры — самые популярные приобретения у туристов, путешествующих на кораблях по российским рекам, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:14

2022-05-26T03:14

2022-05-26T03:14

туризм

туризм

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Гастрономические сувениры — самые популярные приобретения у туристов, путешествующих на кораблях по российским рекам, сообщает АТОР.Эксперты ссылаются на данные компании "Мостурфлот", которая исследовала такие покупки. На первом месте по популярности — сладости. Востребован мармелад из Карелии и Твери, пастила из Вологды, а также "посадское лакомство" (изготовленное в Сергиевом Посаде), которое похоже на турецкий десерт пишмание.Второе место в списке занимают мясные деликатесы. Тут лидерство захватили продукты из Сибири и других "охотничьих" регионов. Путешественники покупают колбасы из медведя, кабана, марала, косули, лося, куропатки, глухаря и даже российского страуса.Растительное масло занимает третье место в перечне самых востребованных гастросувениров. В первую очередь круизные туристы берут деликатесное горчичное из Волгограда и необычное рыжиковое, старинный рецепт которого был восстановлен относительно недавно.Пользуются спросом также вяленые астраханские помидоры, запеченные огурцы, необычные джемы и икра.

https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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