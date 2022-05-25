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Комитет Совфеда обсудит выход России из Болонского процесса
Комитет Совфеда обсудит выход России из Болонского процесса - РИА Новости, 25.05.2022
Комитет Совфеда обсудит выход России из Болонского процесса
Комитет Совфеда по образованию и науке 6 июня с участием профильных ведомств обсудит выход России из Болонского процесса, заявил РИА Новости в среду вице-спикер РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:17
2022-05-25T12:17
2022-05-25T12:40
образование - общество
россия
константин косачев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Комитет Совфеда по образованию и науке 6 июня с участием профильных ведомств обсудит выход России из Болонского процесса, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства."Будем обсуждать на расширенном заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре 6 июня, в том числе в контексте инициированного этим комитетом еще два месяца назад соответствующего законопроекта", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что в заседании комитета примут участие представители профильных ведомств по образованию.По мнению законодателей, нужно закрепить приоритет специалитета при подготовке кадров, востребованных экономикой, соответствующий законопроект уже подготовлен.Как ранее отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, эта тема обсуждалась по итогам выездного заседания комитета в Санкт-Петербурге, где сенаторы встретились с руководством ряда вузов.
https://ria.ru/20220525/ege-1790585462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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образование - общество, россия, константин косачев
12:17 25.05.2022 (обновлено: 12:40 25.05.2022)
Комитет Совфеда обсудит выход России из Болонского процесса
Комитет Совфеда по образованию и науке обсудит выход России из Болонского процесса 6 июня
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Комитет Совфеда по образованию и науке 6 июня с участием профильных ведомств обсудит выход России из Болонского процесса, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Министерство науки и высшего образования России
подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Будем обсуждать на расширенном заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре 6 июня, в том числе в контексте инициированного этим комитетом еще два месяца назад соответствующего законопроекта", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что в заседании комитета примут участие представители профильных ведомств по образованию.
По мнению законодателей, нужно закрепить приоритет специалитета при подготовке кадров, востребованных экономикой, соответствующий законопроект уже подготовлен.
Как ранее отметила председатель комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
, эта тема обсуждалась по итогам выездного заседания комитета в Санкт-Петербурге
, где сенаторы встретились с руководством ряда вузов.