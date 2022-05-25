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Совбез Турции обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 25.05.2022
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Совбез Турции обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Совбез Турции обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 25.05.2022
Совбез Турции обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Совбез Турции под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана обсудит в четверг заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, передает агентство... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:51
2022-05-25T10:02
в мире
турция
финляндия
швеция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Совбез Турции под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана обсудит в четверг заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, передает агентство "Анадолу".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма."Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуацию в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, а также наращивание военного арсенала соседней Греции", - передает агентство.По данным агентства, в ходе третьего с начала года заседания Совета нацбезопасности Турции будут затронуты иные темы, представляющие интерес для Анкары, в том числе военная операция РФ на Украине. В контексте ситуации на севере Черного моря, состоится обмен мнениями по мирным инициативам Турции вокруг Украины, инициативам посредничества, поставкам гуманитарной помощи и усилиям по достижению долгосрочного перемирия."Касательно ситуации в Эгейском и восточной части Средиземного моря, участники заседания подробно рассмотрят тему защиты интересов и прав Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Члены Совета обсудят также шаги по формированию зоны безопасности у южных границ Турции, в том числе проведение антитеррористических операций", - говорится в сообщении.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220524/nato-1790477640.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/turtsiya-1790458171.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, реджеп тайип эрдоган
09:51 25.05.2022 (обновлено: 10:02 25.05.2022)
 
Совбез Турции обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Совбез Турции в четверг обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Совбез Турции под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана обсудит в четверг заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, передает агентство "Анадолу".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
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"Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуацию в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, а также наращивание военного арсенала соседней Греции", - передает агентство.
По данным агентства, в ходе третьего с начала года заседания Совета нацбезопасности Турции будут затронуты иные темы, представляющие интерес для Анкары, в том числе военная операция РФ на Украине. В контексте ситуации на севере Черного моря, состоится обмен мнениями по мирным инициативам Турции вокруг Украины, инициативам посредничества, поставкам гуманитарной помощи и усилиям по достижению долгосрочного перемирия.
"Касательно ситуации в Эгейском и восточной части Средиземного моря, участники заседания подробно рассмотрят тему защиты интересов и прав Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Члены Совета обсудят также шаги по формированию зоны безопасности у южных границ Турции, в том числе проведение антитеррористических операций", - говорится в сообщении.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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В миреТурцияФинляндияШвецияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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