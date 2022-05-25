09:51 25.05.2022 (обновлено: 10:02 25.05.2022)
Совбез Турции обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Совбез Турции в четверг обсудит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Совбез Турции под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана обсудит в четверг заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, передает агентство "Анадолу".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
"Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуацию в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, а также наращивание военного арсенала соседней Греции", - передает агентство.
По данным агентства, в ходе третьего с начала года заседания Совета нацбезопасности Турции будут затронуты иные темы, представляющие интерес для Анкары, в том числе военная операция РФ на Украине. В контексте ситуации на севере Черного моря, состоится обмен мнениями по мирным инициативам Турции вокруг Украины, инициативам посредничества, поставкам гуманитарной помощи и усилиям по достижению долгосрочного перемирия.
"Касательно ситуации в Эгейском и восточной части Средиземного моря, участники заседания подробно рассмотрят тему защиты интересов и прав Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Члены Совета обсудят также шаги по формированию зоны безопасности у южных границ Турции, в том числе проведение антитеррористических операций", - говорится в сообщении.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.