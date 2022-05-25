https://ria.ru/20220525/investitsii-1790675389.html

Дрозденко: по объему инвестиций Ленобласть догоняет "азиатских драконов"

Дрозденко: по объему инвестиций Ленобласть догоняет "азиатских драконов" - РИА Новости, 25.05.2022

Дрозденко: по объему инвестиций Ленобласть догоняет "азиатских драконов"

Ленинградская область по совокупному проценту роста ВРП приблизилась к показателям "азиатских драконов", в регионе растет численность населения, а значит, и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:03

2022-05-25T17:03

2022-05-25T17:03

ленинградская область

александр дрозденко

инвестиции

валентина матвиенко

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ленинградская область по совокупному проценту роста ВРП приблизилась к показателям "азиатских драконов", в регионе растет численность населения, а значит, и расходы на создание инфраструктуры, сообщил в Совете Федерации в ходе "Часа субъекта РФ" глава региона Александр Дрозденко.В завершение Дней Ленинградской области в верхней палате парламента губернатор в среду выступил с докладом о социально-экономическом развитии региона за последние десять лет."За десять лет численность нашего населения увеличилась на десять процентов – то есть почти на 180 тысяч человек. В прошлом году регион перешагнул отметку в 1,9 миллиона жителей. Это повлекло за собой увеличение жилого фонда, и область стала одним из лидеров жилищного строительства в масштабах всей страны. Ежегодный ввод жилья в последние семь лет стабильно превышает два миллиона квадратных метров, а в прошлом году достиг рекордных 3,3 миллиона квадратных метров – это плюс 27 процентов к 2020 году. Добавлю, что область входит в топ-3 миграционно привлекательных регионов России. С 2012 года миграционный прирост составил почти 287 тысяч человек", - сказал Дрозденко.Он отметил, что сегодня область занимает седьмое место в рейтинге качества жизни среди субъектов РФ, объясняя этот показатель основным принципом работы "Команды 47": от инвестиций в экономику – к инвестициям в человека. Вместе с тем, рост экономики и населения требует стремительного развития жилищно-коммунальной и социально-культурной инфраструктуры, и здесь Ленинградская область рассчитывает на федеральную поддержку."Мы не требуем федеральной поддержки в экономических проектах – они и так неплохо продвигаются на территории Ленобласти. За десять лет мы реализовали инвестиций на четыре триллиона рублей, за счет чего у нас совокупный процент роста ВРП – 37 процентов. В два раза выше среднероссийского показателя! И этот показатель равен показателям самых быстроразвивающихся азиатских стран. То есть, по инвестициям мы приблизились к "азиатским драконам". Но мы прекрасно понимаем, что у любого быстрорастущего региона есть проблемы, связанные с инфраструктурой. Это коммунальная, дорожная сеть и социальные объекты. Мы не случайно просим Совет Федерации поддержать наш проект по строительству школ и детских садов. Несмотря на то, что за десять лет мы построили больше ста садов и 25 школ, а это одни из лучших объемов по России, проблема их нехватки остается", - сказал Дрозденко в беседе с журналистами.Поддержка нужна и в реализации инфраструктурных проектов, связанных с дорогами, - это современные развязки, мосты, расширение транзитных дорог и приведение в хорошее состояние дорог в районные центры, добавил он."Это огромный объем работ, потому что Ленинградская область входит в тройку самых транзитно нагруженных регионов России. Поэтому мы и просим на это денег. А также – на развитие метро, которое сегодня уже выходит на территорию области. И это правильно, потому что у нас серьезное агломерационное развитие. Здесь добавлю, что область совместно с Петербургом активно решает проблему утилизации твердых коммунальных, строительных отходов. А экопроекты, как известно, высокозатратны и требуют федерального финансирования, на которое мы тоже надеемся", - подчеркнул глава региона.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе "Часа субъекта РФ", в свою очередь, отметила успехи Ленинградской области по ключевым направлениям развития, вместе с тем коснувшись и проблем, которые озвучил губернатор."Час субъекта" – это хорошая возможность поделиться не только достижениями, но и проблемами. В рамках Дней Ленинградской области в Совете Федерации проведена серьезная, насыщенная работа. Подготовлен проект постановления, который будет доработан с учетом сегодняшнего обсуждения, и мы будем добиваться его полной стопроцентной реализации во благо региона и всех его жителей. Кроме того, хочу поблагодарить всю команду региона за ответственный подход к подготовке Дней субъекта, за активную работу с нашими комитетами, яркую культурную программу и познавательную выставку", - сказала Матвиенко.Она также поблагодарила Александра Дрозденко за личный вклад в увековечение памяти защитников Родины, сбережение и реставрацию военных мемориалов, выразила признательность всем причастным жителям Ленинградской области за помощь в размещении жителей ДНР и ЛНР на территории региона.

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https://ria.ru/20220525/fedpodderzhka-1790649792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, инвестиции, валентина матвиенко