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Долгая дорога в Крым и Анапу: как добраться до курортов с закрытым небом - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
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Долгая дорога в Крым и Анапу: как добраться до курортов с закрытым небом
Долгая дорога в Крым и Анапу: как добраться до курортов с закрытым небом - РИА Новости, 23.05.2022
Долгая дорога в Крым и Анапу: как добраться до курортов с закрытым небом
Одиннадцать аэропортов Юга России не работают до 25 мая, и эксперты ожидают, что запрет продлят. Так, например, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" приостановили РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:00
2022-05-23T10:16
туризм
туризм
актуальное - туризм
проблемы - туризм
туристы
сергей ромашкин
анапа
москва
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Одиннадцать аэропортов Юга России не работают до 25 мая, и эксперты ожидают, что запрет продлят. Так, например, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" приостановили рейсы в города, где действуют ограничения, до 30 июня. Добираться на курорты дольше, зато пока нет толп туристов. О том, как попасть на море по земле, сэкономить и сделать путешествие комфортнее, — в материале РИА Новости.С ветерком по Крымскому мосту"Мои приятели и так не летали, а гоняли на море: меньше суток в одну сторону, утром сел за руль, а ночью уже купаешься", — рассказывает путешественница Ирина Макова. Правда, уточняет, что ездит друг из Москвы и на мотоцикле Honda Goldwing."Я тоже летом обхожусь без самолетов, но в ту же Анапу мне нужна ночевка по дороге: ветрозащиты на мотоцикле нет, устаешь", — объясняет туристка.Автомобилисты согласны. "Сложно проехать сутки без остановки, даже энергетики не помогают. Нужен или второй водитель, или отдых. Если хватает времени, можно переночевать и просто погулять в Липецкой, Воронежской областях", — говорит Валерий Карцев из Королева. Из тех, кто предпочитает добираться на море своим ходом, у многих есть домашние питомцы — хозяева боятся сдавать четвероногих друзей в багаж. В целом трасса М-4 "Дон" хороша для автопутешествий, но есть нюансы, которые стоит учесть. Во-первых, она платная. "Если едете с пятницы по воскресенье на легковом автомобиле или мотоцикле, то путь до Краснодара обойдется в 2810 рублей. С понедельник по четверг дешевле — 2310", — объяснили РИА Новости в call-центре компании "Автодор". Скидок нет.Перед пунктами оплаты в сезон бывают очереди. Обычно пробки в районе Цукеровой Балки — там пост ГИБДД. После Краснодара, едете ли вы в Анапу или Крым, дорога сужается, но становится бесплатной. Зато по Крымскому мосту можно прокатиться с ветерком, как и по новой трассе "Таврида".Избежать очередей поможет транспондер — средство для бесконтактных расчетов. Его продают в магазинах, партнерах "Автодора", в центрах поддержки и обслуживания, на пунктах взимания платы. Вносить средства можно как онлайн, так и в банкоматах "Элекснета" или в салонах сотовой связи "Связной" и "Мегафон".Альтернативный способДля тех, кто предпочитает общественный транспорт, есть прямые и гибридные варианты.Средняя цена перелета в Сочи в летний сезон составляет 8,6 тысячи рублей на человека в одну сторону. Далее, чтобы, например, добраться до Геленджика, нужно пересесть на автобус. Путь займет порядка пяти часов, а билет стоит от 2,3 тысячи рублей. Еще можно доехать на "Ласточке" до Анапы (семь с половиной часов — от 1300 рублей) или на автобусе до Симферополя (11 часов — от 2800 рублей), объясняют в сервисе OneTwoTrip. Альтернативный способ — аренда авто в аэропорту Сочи: от полутора тысяч в сутки.Но, по словам гендиректора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, вряд ли туристы, прилетевшие в Сочи, сядут на автобус или электричку, если просто хотят отдохнуть на море. Курорт оттянет на себя часть путешественников.Есть автобусы из Москвы и других городов. Стоимость от столицы до Симферополя — от 3000 рублей. Время в пути — сутки и более.Поездов будет многоОдин из самых удобных способов попасть на курорты — поезд. Число составов, курсирующих до городов на Черном море, в этом году увеличили."На Юг России предоставим восемь с половиной миллионов мест. Если потребуется больше, увеличим. Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю", — сообщают в РЖД.Из Москвы в Анапу — от 3000 рублей в плацкарте и от 9000 в купе самого быстрого, как обещают, поезда. Его время в пути — 21,5 часа.Средняя стоимость билетов (учитывается не только столица, но и регионы) в Анапу — 4615 рублей, в Симферополь — 6628 рублей, уточняют в Туту.ру.Например, за поездку из Красноярска в Анапу придется заплатить от 7,3 тысячи рублей за плацкарту и от 15,8 — за купе. Это только туда и за одного. Но билеты в свободной продаже есть — хоть на завтра.В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что в 2021-м в сети поездов "Таврия" (ходят в Крым) было 14 маршрутов, а в этом году их уже 17. Самый протяженный, Мурманск — Симферополь, стал еще длиннее: теперь поезд идет до Севастополя. Это 4620 километров и 61 остановка в дороге.В середине июня станет больше поездов Москва — Феодосия (будет ежедневным), Санкт-Петербург — Феодосия, Смоленск — Симферополь, Белгород — Симферополь, Астрахань — Симферополь и Кисловодск — Симферополь. Появятся в июне и вагоны класса люкс с душами в купе.Как пояснили в компании, средняя стоимость полного билета до Симферополя на лето по всей маршрутной сети — 6723 рубля.Правда, ловить билеты лучше заранее. Так, по информации портала TourDom, купить нижние полки из Санкт-Петербурга и других городов уже практически невозможно. Однако у туристов остается надежда на дополнительные поезда, которые постепенно появляются в продаже.Наземный чартерТуроператоры тоже не отстают. Так, с 1 июня "Интурист" запускает автобусные чартеры. Стоимость путевок, как обещают в компании, не выше, чем просто отдых без дороги.Выезд из Москвы на курорты Черного моря планируется по средам и субботам, обратно — по пятницам и понедельникам. В пути — 20-26 часов в зависимости от маршрута. Автобусы отправятся не только в регионы с закрытыми аэропортами — в Анапу, Геленджик, Феодосию, но и в Сочи с Абхазией."Транспорт оборудован туалетами, кулерами с водой, — говорят в "Интуристе". — Кресла откидываются не только назад, но и отъезжают влево, поэтому пассажирам будет комфортно долго ехать".Санитарные остановки предусмотрены каждые три-четыре часа. А вот еду нужно брать с собой, на автобусных чартерах не кормят. Зато за дополнительные деньги можно выбрать кресло.Стоимость автобусного пакета на неделю — от 21 057 рублей на двоих с размещением на базе отдыха в Анапе."Мы тоже уже готовим автобусные туры в Анапу, планируем в Ялту", — рассказал РИА Новости гендиректор компании "Дельфин". По его словам, лет десять назад такой способ пользовался спросом, несмотря на обилие поездов и самолетов.Без помощи не обойтисьТем не менее специалисты уверены: без помощи государства не обойтись. По прогнозам Сергея Ромашкина, примерно 70 процентов туристов приедут на личном транспорте, 25 — на поездах, пять — на автобусах.Нужны дополнительные составы для туристов, а для авто- и мотопутешественников — помощь на дороге. По словам Ромашкина, было бы полезно отложить до осени ремонты федеральных трасс, чтобы водители, преодолев сотни, а то и тысячи километров, не упирались в многочасовые пробки. Скидки, льготы или ваучеры на отели по пути, кешбэк на оплату М-4 — все актуально.Также, по словам экспертов, стоит стимулировать жителей Краснодарского края и Крыма, чтобы они чаще отдыхали в своем регионе. Например, предложить скидки на размещение в отелях.Конечно, туроператоры могут обеспечить автобусы, путешественники — поехать на личном транспорте, поезда — массово устремиться на Юг. Но это все равно в полной мере не заменит самолеты. И без господдержки и грамотной логистики создаст в первую очередь огромные пробки, а лишь потом — массовый турпоток.
https://ria.ru/20100524/237958268.html
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туризм, актуальное - туризм, проблемы - туризм, туристы, сергей ромашкин, анапа, москва, интурист, автодор, куда поехать в выходные, авто, симферополь, ялта, сочи, феодосия, геленджик, куда поехать, отдых на море
08:00 23.05.2022 (обновлено: 10:16 23.05.2022)
 

Долгая дорога в Крым и Анапу: как добраться до курортов с закрытым небом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Одиннадцать аэропортов Юга России не работают до 25 мая, и эксперты ожидают, что запрет продлят. Так, например, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" приостановили рейсы в города, где действуют ограничения, до 30 июня. Добираться на курорты дольше, зато пока нет толп туристов. О том, как попасть на море по земле, сэкономить и сделать путешествие комфортнее, — в материале РИА Новости.

С ветерком по Крымскому мосту

"Мои приятели и так не летали, а гоняли на море: меньше суток в одну сторону, утром сел за руль, а ночью уже купаешься", — рассказывает путешественница Ирина Макова. Правда, уточняет, что ездит друг из Москвы и на мотоцикле Honda Goldwing.
"Я тоже летом обхожусь без самолетов, но в ту же Анапу мне нужна ночевка по дороге: ветрозащиты на мотоцикле нет, устаешь", — объясняет туристка.
Автомобилисты согласны. "Сложно проехать сутки без остановки, даже энергетики не помогают. Нужен или второй водитель, или отдых. Если хватает времени, можно переночевать и просто погулять в Липецкой, Воронежской областях", — говорит Валерий Карцев из Королева.
Из тех, кто предпочитает добираться на море своим ходом, у многих есть домашние питомцы — хозяева боятся сдавать четвероногих друзей в багаж.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФедеральная трасса
Федеральная трасса - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Федеральная трасса
В целом трасса М-4 "Дон" хороша для автопутешествий, но есть нюансы, которые стоит учесть. Во-первых, она платная. "Если едете с пятницы по воскресенье на легковом автомобиле или мотоцикле, то путь до Краснодара обойдется в 2810 рублей. С понедельник по четверг дешевле — 2310", — объяснили РИА Новости в call-центре компании "Автодор". Скидок нет.
Перед пунктами оплаты в сезон бывают очереди. Обычно пробки в районе Цукеровой Балки — там пост ГИБДД. После Краснодара, едете ли вы в Анапу или Крым, дорога сужается, но становится бесплатной. Зато по Крымскому мосту можно прокатиться с ветерком, как и по новой трассе "Таврида".
Избежать очередей поможет транспондер — средство для бесконтактных расчетов. Его продают в магазинах, партнерах "Автодора", в центрах поддержки и обслуживания, на пунктах взимания платы. Вносить средства можно как онлайн, так и в банкоматах "Элекснета" или в салонах сотовой связи "Связной" и "Мегафон".
© РИА Новости / Максим ГрозновПоездка по трассе "Таврида"
Поездка по трассе Таврида - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Грознов
Поездка по трассе "Таврида"

Альтернативный способ

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, есть прямые и гибридные варианты.
Средняя цена перелета в Сочи в летний сезон составляет 8,6 тысячи рублей на человека в одну сторону. Далее, чтобы, например, добраться до Геленджика, нужно пересесть на автобус. Путь займет порядка пяти часов, а билет стоит от 2,3 тысячи рублей. Еще можно доехать на "Ласточке" до Анапы (семь с половиной часов — от 1300 рублей) или на автобусе до Симферополя (11 часов — от 2800 рублей), объясняют в сервисе OneTwoTrip. Альтернативный способ — аренда авто в аэропорту Сочи: от полутора тысяч в сутки.
Но, по словам гендиректора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, вряд ли туристы, прилетевшие в Сочи, сядут на автобус или электричку, если просто хотят отдохнуть на море. Курорт оттянет на себя часть путешественников.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкНа железнодорожном вокзале в Сочи
На железнодорожном вокзале в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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На железнодорожном вокзале в Сочи
Есть автобусы из Москвы и других городов. Стоимость от столицы до Симферополя — от 3000 рублей. Время в пути — сутки и более.

Поездов будет много

Один из самых удобных способов попасть на курорты — поезд. Число составов, курсирующих до городов на Черном море, в этом году увеличили.
"На Юг России предоставим восемь с половиной миллионов мест. Если потребуется больше, увеличим. Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю", — сообщают в РЖД.
Из Москвы в Анапу — от 3000 рублей в плацкарте и от 9000 в купе самого быстрого, как обещают, поезда. Его время в пути — 21,5 часа.
Средняя стоимость билетов (учитывается не только столица, но и регионы) в Анапу — 4615 рублей, в Симферополь — 6628 рублей, уточняют в Туту.ру.
РЖД летом увеличит количество вагонов в поездах в южном направлении - РИА Новости, 1920, 24.05.2010
24 мая 2010, 14:48
РЖД летом увеличит количество вагонов в поездах в южном направленииПоезда с увеличенным количеством вагонов будут курсировать летом текущего года в южном направлении по железным дорогам России для обеспечения возрастающих объемов перевозок, сообщила в понедельник пресс-служба РЖД.
Например, за поездку из Красноярска в Анапу придется заплатить от 7,3 тысячи рублей за плацкарту и от 15,8 — за купе. Это только туда и за одного. Но билеты в свободной продаже есть — хоть на завтра.
В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что в 2021-м в сети поездов "Таврия" (ходят в Крым) было 14 маршрутов, а в этом году их уже 17. Самый протяженный, Мурманск — Симферополь, стал еще длиннее: теперь поезд идет до Севастополя. Это 4620 километров и 61 остановка в дороге.
В середине июня станет больше поездов Москва — Феодосия (будет ежедневным), Санкт-Петербург — Феодосия, Смоленск — Симферополь, Белгород — Симферополь, Астрахань — Симферополь и Кисловодск — Симферополь. Появятся в июне и вагоны класса люкс с душами в купе.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва — Симферополь

Пассажиры в купе поезда Таврия, следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
1 из 4

Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва — Симферополь

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Первый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь

Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
2 из 4

Первый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь

© РИА Новости / Алексей Даничев
© Виталий Тимкив

Поезд "Таврия" на Крымском мосту

Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
3 из 4

Поезд "Таврия" на Крымском мосту

© Виталий Тимкив
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Вагон купе поезда "Таврия"
Вагон купе поезда Таврия
4 из 4
Вагон купе поезда "Таврия"
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
1 из 4

Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва — Симферополь

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 4

Первый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь

© РИА Новости / Алексей Даничев
3 из 4

Поезд "Таврия" на Крымском мосту

© Виталий Тимкив
4 из 4
Вагон купе поезда "Таврия"
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Как пояснили в компании, средняя стоимость полного билета до Симферополя на лето по всей маршрутной сети — 6723 рубля.
Правда, ловить билеты лучше заранее. Так, по информации портала TourDom, купить нижние полки из Санкт-Петербурга и других городов уже практически невозможно. Однако у туристов остается надежда на дополнительные поезда, которые постепенно появляются в продаже.
Морской вокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 15:44Туризм
Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками

Наземный чартер

Туроператоры тоже не отстают. Так, с 1 июня "Интурист" запускает автобусные чартеры. Стоимость путевок, как обещают в компании, не выше, чем просто отдых без дороги.
Выезд из Москвы на курорты Черного моря планируется по средам и субботам, обратно — по пятницам и понедельникам. В пути — 20-26 часов в зависимости от маршрута. Автобусы отправятся не только в регионы с закрытыми аэропортами — в Анапу, Геленджик, Феодосию, но и в Сочи с Абхазией.
"Транспорт оборудован туалетами, кулерами с водой, — говорят в "Интуристе". — Кресла откидываются не только назад, но и отъезжают влево, поэтому пассажирам будет комфортно долго ехать".
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"Автобус в Крыму
Автобус в Крыму
1 из 3
Автобус в Крыму
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"

Фото салона автобуса

Фото из салона автобуса
2 из 3

Фото салона автобуса

© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"

Автобус для поездок на Черное море

Фото из салона автобуса
3 из 3

Автобус для поездок на Черное море

© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
1 из 3
Автобус в Крыму
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
2 из 3

Фото салона автобуса

© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
3 из 3

Автобус для поездок на Черное море

© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
Санитарные остановки предусмотрены каждые три-четыре часа. А вот еду нужно брать с собой, на автобусных чартерах не кормят. Зато за дополнительные деньги можно выбрать кресло.
Стоимость автобусного пакета на неделю — от 21 057 рублей на двоих с размещением на базе отдыха в Анапе.
"Мы тоже уже готовим автобусные туры в Анапу, планируем в Ялту", — рассказал РИА Новости гендиректор компании "Дельфин". По его словам, лет десять назад такой способ пользовался спросом, несмотря на обилие поездов и самолетов.
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Без помощи не обойтись

Тем не менее специалисты уверены: без помощи государства не обойтись. По прогнозам Сергея Ромашкина, примерно 70 процентов туристов приедут на личном транспорте, 25 — на поездах, пять — на автобусах.
Нужны дополнительные составы для туристов, а для авто- и мотопутешественников — помощь на дороге. По словам Ромашкина, было бы полезно отложить до осени ремонты федеральных трасс, чтобы водители, преодолев сотни, а то и тысячи километров, не упирались в многочасовые пробки. Скидки, льготы или ваучеры на отели по пути, кешбэк на оплату М-4 — все актуально.
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В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз
Также, по словам экспертов, стоит стимулировать жителей Краснодарского края и Крыма, чтобы они чаще отдыхали в своем регионе. Например, предложить скидки на размещение в отелях.
Конечно, туроператоры могут обеспечить автобусы, путешественники — поехать на личном транспорте, поезда — массово устремиться на Юг. Но это все равно в полной мере не заменит самолеты. И без господдержки и грамотной логистики создаст в первую очередь огромные пробки, а лишь потом — массовый турпоток.
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ТуризмТуризмАктуальное - ТуризмПроблемы - ТуризмтуристыСергей РомашкинАнапаМоскваИнтуристАвтодоркуда поехать в выходныеАвтоСимферопольЯлтаСочиФеодосияГеленджиккуда поехатьотдых на море
 
 
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