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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 25 мая
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 25 мая - РИА Новости, 18.05.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 25 мая
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 25 мая, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:08
2022-05-18T09:08
2022-05-18T09:36
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 25 мая, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени", — говорится в сообщении.Ограничения касаются аэропортов:Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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09:08 18.05.2022 (обновлено: 09:36 18.05.2022)
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 25 мая
Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 25 мая