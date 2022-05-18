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"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220518/aeroflot-1789295780.html
"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России
"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России - РИА Новости, 18.05.2022
"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России
Российский "Аэрофлот" из-за ограничений на полеты в аэропорты юга РФ приостанавливает продажу билетов туда до 30 июня, сохраняет на указанный период то... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:36
2022-05-18T17:37
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" из-за ограничений на полеты в аэропорты юга РФ приостанавливает продажу билетов туда до 30 июня, сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров из Москвы с уже купленными билетами в случае открытия аэропортов; перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, сообщает перевозчик.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 25 мая."В связи с временным ограничениями на полеты в аэропорты юга страны "Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно. С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва – Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов", - говорится в сообщении.Пассажиры "Аэрофлота", имеющие оформленные билеты по южным закрытым направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании."Прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, а пассажиры смогут обратиться за возвратом денежных средств или переоформить билет на другие рейсы "Аэрофлота" по месту приобретения авиабилета. В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям "Аэрофлот" в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезет пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде", - сообщает перевозчик.
https://ria.ru/20220518/rosaviatsiya-1789158044.html
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россия, аэрофлот, экономика, новости - туризм
17:36 18.05.2022 (обновлено: 17:37 18.05.2022)
 
"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России

"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по некоторым направлениям юга России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" из-за ограничений на полеты в аэропорты юга РФ приостанавливает продажу билетов туда до 30 июня, сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров из Москвы с уже купленными билетами в случае открытия аэропортов; перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, сообщает перевозчик.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 25 мая.
самолет - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
09:08Туризм
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 25 мая
"В связи с временным ограничениями на полеты в аэропорты юга страны "Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно. С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам МоскваРостов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов", - говорится в сообщении.
Пассажиры "Аэрофлота", имеющие оформленные билеты по южным закрытым направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.
"Прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, а пассажиры смогут обратиться за возвратом денежных средств или переоформить билет на другие рейсы "Аэрофлота" по месту приобретения авиабилета. В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям "Аэрофлот" в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезет пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде", - сообщает перевозчик.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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