https://ria.ru/20220518/aeroflot-1789295780.html

"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России

"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России - РИА Новости, 18.05.2022

"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России

Российский "Аэрофлот" из-за ограничений на полеты в аэропорты юга РФ приостанавливает продажу билетов туда до 30 июня, сохраняет на указанный период то... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:36

2022-05-18T17:36

2022-05-18T17:37

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" из-за ограничений на полеты в аэропорты юга РФ приостанавливает продажу билетов туда до 30 июня, сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров из Москвы с уже купленными билетами в случае открытия аэропортов; перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, сообщает перевозчик.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 25 мая."В связи с временным ограничениями на полеты в аэропорты юга страны "Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно. С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва – Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов", - говорится в сообщении.Пассажиры "Аэрофлота", имеющие оформленные билеты по южным закрытым направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании."Прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, а пассажиры смогут обратиться за возвратом денежных средств или переоформить билет на другие рейсы "Аэрофлота" по месту приобретения авиабилета. В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям "Аэрофлот" в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезет пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде", - сообщает перевозчик.

https://ria.ru/20220518/rosaviatsiya-1789158044.html

https://ria.ru/20220518/rosturizm-1789211407.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, аэрофлот, экономика, новости - туризм