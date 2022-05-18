17:36 18.05.2022 (обновлено: 17:37 18.05.2022)
"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по направлениям на юг России
"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов по некоторым направлениям юга России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" из-за ограничений на полеты в аэропорты юга РФ приостанавливает продажу билетов туда до 30 июня, сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров из Москвы с уже купленными билетами в случае открытия аэропортов; перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, сообщает перевозчик.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 25 мая.
"В связи с временным ограничениями на полеты в аэропорты юга страны "Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно. С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва – Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов", - говорится в сообщении.
Пассажиры "Аэрофлота", имеющие оформленные билеты по южным закрытым направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.
"Прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, а пассажиры смогут обратиться за возвратом денежных средств или переоформить билет на другие рейсы "Аэрофлота" по месту приобретения авиабилета. В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям "Аэрофлот" в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезет пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде", - сообщает перевозчик.