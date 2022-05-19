https://ria.ru/20220519/farmatsevty-1788955079.html

День фармацевтического работника в России

День фармацевтического работника в России - РИА Новости, 19.05.2022

День фармацевтического работника в России

19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T00:45

2022-05-19T00:45

2022-05-19T00:45

справки

россия

ссср

союз профессиональных фармацевтических организаций

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19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. Именно в этот день в 1581 году в России с разрешения государя Ивана Грозного открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась и их изготовлением. С предложением ввести этот праздник обратился Минздрав России. Решение об учреждении профессионального праздника было принято на Всероссийском съезде фармацевтических работников в апреле 2014 года.Фармацевт (греч. pharmakeutes – приготавливающий целебные снадобья, лекарства) — специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью, которая осуществляется предприятиями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств, включающая оптовую и розничную торговлю ими и их изготовление. История аптечного дела в России прошла большой путь развития от первой царской аптеки до мощного фармацевтического производства.В 1581 году в Кремле открылась первая "Верхняя государева аптека", она обслуживала только царскую семью.В 1620 году появился Аптекарский приказ – госорган, контролировавший работу царских докторов, лекарей и аптекарей.В 1654 году, во время эпидемии чумы, открылась первая русская Лекарская школа.В 1672 году в Москве открыли первую общедоступную "Нижнюю государеву аптеку". Вскоре такие аптеки появились в Вологде и Казани.‎В 1701 году император Петр I издал указ об открытии частных (вольных) аптек, одновременно запретив продавать лекарства в иных местах.В 1789 году в стране выпустили утвержденный прейскурант цен на все медикаменты – Аптекарскую таксу и ввели Аптекарский устав, профессиональный кодекс аптекарей.В 1888 году женщинам разрешили сдавать экзамены на звание аптекарского помощника и провизора. В 1901 году в Санкт-Петербурге появилась первая "женская" аптека.После Октябрьской революции 1917 года Наркомздрав создал специальную комиссию, которая разработала проект высшего фармацевтического образования. В 1919 году в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) было основано первое высшее учебное заведение – Химико-фармацевтический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет).К 1937 году в СССР было создано 90 фармацевтических предприятий. К 1940 году в СССР функционировало уже 9 273 аптеки, 1 400 аптекарских магазинов, 13 864 аптечных пункта. К концу Великой Отечественной войны (1941-1945) рост объемов производства фармацевтической промышленности достиг практически довоенных объемов – 96%.К 1951 году СССР увеличил выпуск лекарств в два раза по сравнению с 1945 годом.К началу 1990-х годов СССР стал мировым лидером по производству лекарств, занимая второе место по выпуску антибиотиков. Страна обеспечивала свои лекарственные потребности на 70%. В 2020 году фармацевтический рынок России по объемам занимал пятое место в мире после США, ЕС, Китая и Бразилии. В 2021 году объем фармацевтического рынка России составил 2 295 миллиарда рублей (без учета вакцин от COVID-19) (+12,7% а в денежном выражении к 2020 году), а с учетом финансирования вакцинации – свыше 2 374 миллиарда рублей (+76,5% к 2020 году).По итогам 2021 года производство в российской фарминдустрии увеличилось на 20%, в частности, благодаря выпуску вакцин от COVID-19. В числе крупнейших фармкомпаний России – АО "Р-Фарм", АО "Биокад", АО "Генериум", АО "Валента Фарм", АО "Фармасинтез" и другие. По данным на декабрь 2021 года, в России работало 65,6 тысяч аптек (+1 080 точек к 2020 году).В 2021 году в них было продано лекарств на 1,2 триллиона рублей (+ 6% к 2020 году). Самыми потребляемыми в России в 2020-2021 годах стали антибиотики, а также парацетамол. В настоящее время в России появились инновационные отечественные препараты для лечения тяжелых заболеваний. Среди них – лекарство для терапии болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, орфанных (редких) заболеваний, противоопухолевые препараты и др. При этом до 80% лекарственных форм, потребляемых в РФ, производится на российских либо локализованных предприятиях. https://www.kommersant.ru/doc/5306838В фармацевтической отрасли России ежедневно трудятся тысячи профессионалов.При этом в 2020-2021 годах спрос на фармацевтов в России вырос на 106%, а в Москве – на 156% за 2021 год. https://russian.rt.com/russia/news/957006-region-rabota-ekspertВ России ведется активная работа по развитию фармацевтической промышленности.12 апреля 2010 года президентом РФ был подписан Федеральный закон № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" – основной документ, регулирующий все, что связано с лекарствами: их разработку, исследования, экспертизу, регистрацию, стандартизацию, контроль качества, производство, хранение, перевозку, рекламу, реализацию, применение и уничтожение, а также ввоз и вывоз из страны.Постановлением правительства России от 29 декабря 2021 года были внесены изменения в Государственную программу РФ "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", утвержденную 15 апреля 2014 года ("Фарма-2020"). Целью программы является увеличение объемов производства отечественных лекарств и медицинских изделий в денежном выражении в два раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом.Согласно постановлению правительства РФ от 14 апреля 2022 года, в России появится собственная база образцов жизненно важных лекарств. Фармкомпании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения. В 2022 году начнется работа по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе на это выделят 300 миллионов рублей. Фармацевтика – одна из самых приоритетных отраслей для импортозамещения. В особой экономической зоне "Технополис "Москва" уже запущено импортозамещающее производство лекарств, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний. Начат выпуск иммунодепрессантов и препаратов для лечения почечной недостаточности. Одновременно в России внедряется специальная программа поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности. Согласно постановлению правительства РФ от 7 апреля 2022 года, речь идет о предоставлении таким организациям банковских гарантий с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, банкам будет компенсироваться до 2% за счет государства. Ежегодно 25 сентября в мире отмечается Международный день фармацевта, праздник приурочен к образованию Международной фармацевтической федерации в 1912 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, союз профессиональных фармацевтических организаций