https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755125683.html

Эксперты назвали самые популярные лекарства в период пандемии

Эксперты назвали самые популярные лекарства в период пандемии - РИА Новости, 19.10.2021

Эксперты назвали самые популярные лекарства в период пандемии

Самыми потребляемыми лекарствами в разгар COVID-19 в России в 2020-2021 годах стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T00:25

2021-10-19T00:25

2021-10-19T05:36

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Самыми потребляемыми лекарствами в разгар COVID-19 в России в 2020-2021 годах стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак".Замыкает топ-3 еще один антибиотик - азитромицин, его было продано 12 миллионов упаковок.Кроме того, в топ-10 наиболее продаваемых и востребованных лекарств в период новой коронавирусной инфекции в России вошли арбидол (продано 11 миллионов упаковок), дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 миллионов пачек), амоксицилин и эликсис (по 4 миллиона упаковок), левофлоксацин (более 3 миллионов).Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого привели в центре, указал, что на данный момент промаркировано 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников, включая 438 производителей."Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки. Это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых со всей страны предоставляется в онлайн-режиме. Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов", - добавил Юсупов.

https://ria.ru/20211013/lekarstva-1754298499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии