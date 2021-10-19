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Эксперты назвали самые популярные лекарства в период пандемии
Эксперты назвали самые популярные лекарства в период пандемии - РИА Новости, 19.10.2021
Эксперты назвали самые популярные лекарства в период пандемии
Самыми потребляемыми лекарствами в разгар COVID-19 в России в 2020-2021 годах стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T00:25
2021-10-19T05:36
распространение коронавируса
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Самыми потребляемыми лекарствами в разгар COVID-19 в России в 2020-2021 годах стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак".Замыкает топ-3 еще один антибиотик - азитромицин, его было продано 12 миллионов упаковок.Кроме того, в топ-10 наиболее продаваемых и востребованных лекарств в период новой коронавирусной инфекции в России вошли арбидол (продано 11 миллионов упаковок), дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 миллионов пачек), амоксицилин и эликсис (по 4 миллиона упаковок), левофлоксацин (более 3 миллионов).Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого привели в центре, указал, что на данный момент промаркировано 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников, включая 438 производителей."Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки. Это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых со всей страны предоставляется в онлайн-режиме. Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов", - добавил Юсупов.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:25 19.10.2021 (обновлено: 05:36 19.10.2021)
 
Эксперты назвали самые популярные лекарства в период пандемии

Эксперты сообщили, что парацетамол стал одним из самых популярных лекарств в эпоху COVID

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Самыми потребляемыми лекарствами в разгар COVID-19 в России в 2020-2021 годах стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак".

"Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал цефтриаксон, россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок. Вторым по востребованности граждан стало жаропонижающее средство - парацетамол. Его приобрели 31 миллион упаковок", - рассказали специалисты.

Замыкает топ-3 еще один антибиотик - азитромицин, его было продано 12 миллионов упаковок.
Кроме того, в топ-10 наиболее продаваемых и востребованных лекарств в период новой коронавирусной инфекции в России вошли арбидол (продано 11 миллионов упаковок), дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 миллионов пачек), амоксицилин и эликсис (по 4 миллиона упаковок), левофлоксацин (более 3 миллионов).
Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого привели в центре, указал, что на данный момент промаркировано 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников, включая 438 производителей.
"Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки. Это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых со всей страны предоставляется в онлайн-режиме. Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов", - добавил Юсупов.
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