https://ria.ru/20210517/prazdnik-1732631852.html

В России появился День фармацевтического работника

В России появился День фармацевтического работника

Правительство установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:00

2021-05-17T14:00

2021-05-17T14:39

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечать новый профессиональный праздник будут ежегодно 19 мая. Эту дату выбрали потому, что именно в этот день в 1581 году с разрешения Ивана Грозного в России открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась и их изготовлением.В прошлом году в России учредили День работника скорой помощи — 28 апреля. Кроме того, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер, а в третье воскресенье июня — День медицинского работника.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество