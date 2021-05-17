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В России появился День фармацевтического работника
В России появился День фармацевтического работника
Правительство установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:00
2021-05-17T14:00
2021-05-17T14:39
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечать новый профессиональный праздник будут ежегодно 19 мая. Эту дату выбрали потому, что именно в этот день в 1581 году с разрешения Ивана Грозного в России открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась и их изготовлением.В прошлом году в России учредили День работника скорой помощи — 28 апреля. Кроме того, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер, а в третье воскресенье июня — День медицинского работника.
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
. Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечать новый профессиональный праздник будут ежегодно 19 мая. Эту дату выбрали потому, что именно в этот день в 1581 году с разрешения Ивана Грозного в России открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась и их изготовлением.
В прошлом году в России учредили День работника скорой помощи — 28 апреля. Кроме того, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер, а в третье воскресенье июня — День медицинского работника.