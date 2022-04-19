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В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ - РИА Новости, 19.04.2022
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https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html
В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ
В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ - РИА Новости, 19.04.2022
В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ
Компания "Амедарт" в особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустила импортозамещающее производство лекарственных препаратов, в том числе для лечения... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:18
2022-04-19T17:01
россия
фонд развития промышленности
импортозамещение
экономика
здоровье - общество
вэб.рф (вэб)
вич
рак
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Амедарт" в особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустила импортозамещающее производство лекарственных препаратов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний, говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ)."На создание современного производства Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем по программе "Проекты развития" в размере 100 млн рублей. Современное оборудование позволит компании выпускать препараты для лечения ВИЧ с объемом производства до 10 млн упаковок в год и противоопухолевые средства объемом до 1 млн упаковок в год", - отмечается в сообщении.В ФРП уточнили, что препараты против ВИЧ поставляются во все регионы России в рамках госзакупок Минздрава и бесплатно выдаются на основании федеральной программы нуждающимся в терапии пациентам."Реализация проекта нацелена на импортозамещение и увеличение доли отечественных препаратов. Одним из основных преимуществ продуктов "Амедарт" является более низкая цена при сопоставимом качестве с иностранными аналогами", - добавили в фонде.Также на заводе начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности, планируется запуск производства инсулинов. Всего в портфеле компании более 60 продуктов, все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощности производства позволят выпускать до 15 миллионов упаковок в год всей номенклатуры лекарственных препаратов компании, рассказали в ФРП."За последние 5 лет нам удалось собрать команду из первоклассных специалистов, создать современную площадку с высокотехнологичным оборудованием, разработать и начать производить препараты для сохранения жизни людям, которые столкнулись с серьезными заболеваниями. В создание нового производства инвестировано более 1,5 миллиарда рублей", – отметил гендиректор "Амедарта" Андрей Колокольцов.
https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html
https://ria.ru/20220414/plazma-1783518367.html
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россия, фонд развития промышленности, импортозамещение, экономика, здоровье - общество, вэб.рф (вэб), вич, рак, москва
14:18 19.04.2022 (обновлено: 17:01 19.04.2022)
 
В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ

В Москве запустили импортозамещающее производство препаратов для лечения ВИЧ и рака

© Fotolia / romasetМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Fotolia / romaset
Медицинская лаборатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Амедарт" в особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустила импортозамещающее производство лекарственных препаратов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний, говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ).
"На создание современного производства Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем по программе "Проекты развития" в размере 100 млн рублей. Современное оборудование позволит компании выпускать препараты для лечения ВИЧ с объемом производства до 10 млн упаковок в год и противоопухолевые средства объемом до 1 млн упаковок в год", - отмечается в сообщении.
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В ФРП уточнили, что препараты против ВИЧ поставляются во все регионы России в рамках госзакупок Минздрава и бесплатно выдаются на основании федеральной программы нуждающимся в терапии пациентам.
"Реализация проекта нацелена на импортозамещение и увеличение доли отечественных препаратов. Одним из основных преимуществ продуктов "Амедарт" является более низкая цена при сопоставимом качестве с иностранными аналогами", - добавили в фонде.
Также на заводе начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности, планируется запуск производства инсулинов. Всего в портфеле компании более 60 продуктов, все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощности производства позволят выпускать до 15 миллионов упаковок в год всей номенклатуры лекарственных препаратов компании, рассказали в ФРП.
"За последние 5 лет нам удалось собрать команду из первоклассных специалистов, создать современную площадку с высокотехнологичным оборудованием, разработать и начать производить препараты для сохранения жизни людям, которые столкнулись с серьезными заболеваниями. В создание нового производства инвестировано более 1,5 миллиарда рублей", – отметил гендиректор "Амедарта" Андрей Колокольцов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияФонд развития промышленностиИмпортозамещениеЭкономикаЗдоровье - ОбществоВЭБ.РФ (ВЭБ)ВИЧракМосква
 
 
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