https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html

В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ

В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ - РИА Новости, 19.04.2022

В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ

Компания "Амедарт" в особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустила импортозамещающее производство лекарственных препаратов, в том числе для лечения... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:18

2022-04-19T14:18

2022-04-19T17:01

россия

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импортозамещение

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Амедарт" в особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустила импортозамещающее производство лекарственных препаратов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний, говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ)."На создание современного производства Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем по программе "Проекты развития" в размере 100 млн рублей. Современное оборудование позволит компании выпускать препараты для лечения ВИЧ с объемом производства до 10 млн упаковок в год и противоопухолевые средства объемом до 1 млн упаковок в год", - отмечается в сообщении.В ФРП уточнили, что препараты против ВИЧ поставляются во все регионы России в рамках госзакупок Минздрава и бесплатно выдаются на основании федеральной программы нуждающимся в терапии пациентам."Реализация проекта нацелена на импортозамещение и увеличение доли отечественных препаратов. Одним из основных преимуществ продуктов "Амедарт" является более низкая цена при сопоставимом качестве с иностранными аналогами", - добавили в фонде.Также на заводе начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности, планируется запуск производства инсулинов. Всего в портфеле компании более 60 продуктов, все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощности производства позволят выпускать до 15 миллионов упаковок в год всей номенклатуры лекарственных препаратов компании, рассказали в ФРП."За последние 5 лет нам удалось собрать команду из первоклассных специалистов, создать современную площадку с высокотехнологичным оборудованием, разработать и начать производить препараты для сохранения жизни людям, которые столкнулись с серьезными заболеваниями. В создание нового производства инвестировано более 1,5 миллиарда рублей", – отметил гендиректор "Амедарта" Андрей Колокольцов.

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html

https://ria.ru/20220414/plazma-1783518367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, фонд развития промышленности, импортозамещение, экономика, здоровье - общество, вэб.рф (вэб), вич, рак, москва