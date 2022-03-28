https://ria.ru/20220328/farmakologiya-1780415462.html
Фармпроизводство работает в штатном режиме, заявил Мантуров
Фармпроизводство работает в штатном режиме, заявил Мантуров - РИА Новости, 28.03.2022
Фармпроизводство работает в штатном режиме, заявил Мантуров
Производство в сфере фарминдустрии в России работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции не сбавляются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:53
2022-03-28T10:53
2022-03-28T12:08
здоровье - общество
общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Производство в сфере фарминдустрии в России работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции не сбавляются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24"."Текущее производство, раз вы затронули по фарминдустрии, оно работает на сегодняшний день в штатном режиме. Если можно его назвать штатным. С марта 2020 года этот внештатный, который перерос в штатный режим - он продолжается и по сей день. Никто темпов не сбавлял", - сказал он.В середине марта министр отмечал, что фармацевтика - одна из самых приоритетных отраслей для импортозамещения. По итогам 2021 года производство в российской фарминдустрии увеличилось на 20%, в частности, благодаря выпуску вакцин от COVID-19.
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
10:53 28.03.2022 (обновлено: 12:08 28.03.2022)
Фармпроизводство работает в штатном режиме, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров заверил, что темпы фармпроизводства не сбавляются