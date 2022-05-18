https://ria.ru/20220518/subsidiya-1789323079.html

Субсидия: какие виды существуют, кому положены и как их получить

Субсидия: что это такое, суть и виды субсидирования, как можно получить средства

Субсидия: какие виды существуют, кому положены и как их получить

В сложной ситуации человек вправе рассчитывать на государственную помощь (в том числе - из регионального или муниципального бюджетов). Один из видов такой... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:58

2022-05-18T18:58

2022-05-18T18:58

субсидии

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f3d93ae83a9e8596dfc36fad89e06e43.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В сложной ситуации человек вправе рассчитывать на государственную помощь (в том числе - из регионального или муниципального бюджетов). Один из видов такой помощи - это получение субсидии, средства которой можно направить на определенную цель. В чем суть данной меры поддержки, на какие субсидии могут претендовать отдельные граждане, семьи, предприятия и как их получить - в материале РИА Новости.СубсидияСубсидия - это разновидность финансовой поддержки, которая предоставляется на определенные цели. Получателями могут быть как физические, так и юридические лица, а сама материальная поддержка может предоставляться как из федерального, так и из регионального, муниципального бюджетов.Существуют различные виды субсидий, но общее у них одно: как правило, субсидия выдается под конкретную цель, изменить которую после получения такой помощи нельзя. То есть если гражданин получил субсидию на погашение ипотеки, приобрести с ее помощью новый автомобиль он уже не имеет права. В противном случае субсидию наверняка придется вернуть.В зависимости от вида субсидии их суммы, а также критерии отбора и условия получения могут отличаться.Виды субсидийСегодня гражданам доступны различные виды субсидий, наиболее распространены следующие направления:На жильеЭтот вид финансовой поддержки предназначен для того, чтобы нуждающиеся в решении квартирного вопроса граждане могли улучшить свои жилищные условия. Такая субсидия представляет собой сертификат с определенным номиналом, который можно направить как на приобретение нового жилья, так и на погашение кредита (например, первый взнос по ипотеке).Как правило, полученная таким образом поддержка покрывает лишь часть расходов, а не компенсирует всю сумму целиком. "Сертификат предусматривает оплату общей площади жилого помещения, исходя из учетной нормы жилой площади, остальная площадь жилья оплачивается из собственных средств", - говорит юрист Светлана Дзиконская.На данный вид субсидии могут претендовать определенные категории граждан. Например, многодетные или малоимущие семьи и так далее. Срок использования такого сертификата ограничен, а получить подобную субсидию можно всего один раз.На оплату ЖКХТакой субсидией могут воспользоваться граждане, у которых сумма коммунальных расходов составляет внушительную часть бюджета. Поддержка предоставляется на полгода, затем, при необходимости, ее можно переоформить. Выплачивать ее будут каждый месяц.Получить субсидию могут как собственники жилого помещения, так и граждане, которые арендуют жилплощадь. Важный момент - человек должен быть зарегистрирован в этом помещении и не иметь долгов по "коммуналке"."Субсидия предоставляется заявителю с учетом совместно проживающих с ним членов его семьи. Если в семье есть несколько членов, соответствующих всем условиям предоставления субсидий, то заявителем на субсидию может быть любой из них", - уточняет юрист Светлана Дзиконская.На развитие бизнесаСубсидии могут предназначаться как на открытие своего дела, так и на развитие уже существующей компании (если, конечно, бизнес подпадает под условия получения субсидии). При помощи такого вида поддержки начинающий бизнесмен или действующий субъект малого и среднего предпринимательства может компенсировать часть затрат на запуск бизнеса, на уплату лизинговых платежей и так далее.На часть субсидий могут претендовать лишь предприниматели, которые трудятся в одной из так называемых приоритетных областей (например, сельское хозяйство, IT, внутренний туризм и так далее).На развитие сельского хозяйстваОтечественным сельхозпроизводителям также полагаются субсидии, которые можно направить на различные цели. Среди них - погашение процентов по кредитам, приобретение кормов, покупка необходимой сельскохозяйственной техники и так далее.На покупку автомобиляВ некоторых случаях при покупке автомобиля граждане также могут воспользоваться правом на получение субсидии. Например, если новую машину приобретает семья, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, или в том случае, если гражданин намерен приобрести первый в своей жизни автомобиль.Субсидия в данном случае представляет собой скидку в размере установленного процента от стоимости автомобиля, которая добавляется к сумме первоначального взноса. При этом существует ряд ограничений, например, по предельной стоимости приобретаемого авто или модельному ряду.ДетямОсновная цель субсидий - оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения. В том числе - помочь семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. "Самый распространенный вариант такой субсидии – это материнский капитал", - говорит к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.Материнский капитал может быть как федеральным, так и региональным, и назначаться в виде сертификата за рождение первого, второго или последующих детей. Направить такой сертификат можно только на определенные цели (например, улучшить свои жилищные условия или оплатить ребенку образование).ИнвалидамГраждане с ограниченными возможностями здоровья также могут претендовать на получение различных видов федеральных и региональных субсидий. В том числе - компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг.Пострадавшим при ЧСПонятие "чрезвычайная ситуация" в данном случае включает в себя как техногенные (например, пожар или взрыв), так и природные катастрофы (к примеру, землетрясение, наводнение). На поддержку могут рассчитывать граждане, чье здоровье и/или имущество пострадало в данной ЧС.ВоеннослужащимПрежде всего военнослужащим положена субсидия, которую можно направить на покупку или строительство жилья."Ветеранам боевых действий положены субсидии, например, на приобретение жилья, на предоставление скидок на лекарства", - говорит Оксана Васильева.ПенсионерамДля этой категории законом предусмотрен ряд мер социальной поддержки, в т.ч. льготы на проезд или субсидия на оплату коммунальных услуг. Тут также существует свой перечень критериев, определяющих, может ли тот или иной человек претендовать на получение субсидии.МалоимущимДля того, чтобы получить право воспользоваться всеми полагающимися данной категории льготами и субсидиями, необходимо получить статус малоимущего. Как правило, под данное определение подпадают граждане, доход которых не превышает уровень прожиточного минимума.Свойства субсидийОсновными свойствами субсидий являются:Цели субсидийОсновная цель субсидии - оказать помощь гражданам, которым в данный момент такая поддержка очень необходима. Она может представлять собой компенсацию тех или иных затрат, помощь в открытие своего дела, оказание материальной помощи нуждающимся и так далее.Кому положеныПолучателями различных видов субсидий могут быть как физические, так и юридические лица. То есть как обычные граждане, так и представители бизнеса.Как рассчитываетсяДля разных видов субсидии размер оказываемой поддержки может отличаться и зависит от различных факторов. Например, для расчета субсидии на услуги ЖКХ важно учитывать региональный стандарт стоимости основных коммунальных услуг, количество проживающих в семье человек, уровень доходов. А размер субсидии на покупку автомобиля определяется его стоимостью.Куда обращатьсяТак как субсидия - это вид господдержки, то обратиться за ее получением можно как непосредственно в местные органы власти (например, в профильные отделы и департаменты), так и в многофункциональные центры. Также заявление на некоторые виды субсидий можно подать онлайн, через портал госуслуг.Действующие в конкретном регионе меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса можно уточнить в специализированных организациях, например, в центрах "Мой бизнес".Как оформитьДля оформления субсидии граждане должны предоставить определенный пакет бумаг, которые отличаются в зависимости от вида поддержки. Помимо заявления на субсидию в него могут входить документы, подтверждающие личность заявителя или его особый статус, справки о доходах, выписка из ЕГРЮЛ, различные счета, бизнес-план и другие документы. Точный перечень таких документов лучше уточнить непосредственно перед обращением за поддержкой.Формы предоставления выплатВыделяют две основные формы предоставления субсидий:Основания для прекращения выплатВыплата субсидии может прекратиться потому, что подошел к концу срок ее действия. Существуют и другие основания для прекращения помощи, среди них:"Несовершение действий по извещению об изменении оснований для получения субсидии также влечет отмену выплат с момента возникновения такого обстоятельства фактически и взыскание процентов за пользование денежными средствами", - добавляет Елена Мадеева.Ответственность и обязанности получателейВ первую очередь получатели любых видов субсидий несут ответственность за достоверность предоставляемых ими при оформлении данного вида поддержки сведений. Если обман будет обнаружен, человека могут не только лишить самой субсидии, но и привлечь к ответственности. Например, в соответствии со статьей 15.15.5 действующего Кодекса об административных правонарушениях, нарушение условий предоставления субсидий влечет за собой наложение штрафа .Если в процессе получения субсидии в жизни получателя произошли серьезные изменения, которые могут повлиять на факт получения им господдержки (вырос доход, сменилось место жительства и т.д.), о них также необходимо сообщить.Так как субсидия - это предоставление помощи на определенные цели, то получатель обязан соблюдать это условие.Продление субсидииНекоторые виды субсидий можно продлить. "Если при окончании выплаты субсидии не отпали условия, которые являются основанием для ее получения, то лицу могут продолжить выплачивать денежные средства, если такая возможность предусмотрена законом", - рассказывает Оксана Васильева.Для продления субсидии необходимо вновь собрать нужный пакет документов.Чем субсидия отличается от грантаКак и субсидия, грант представляет собой разновидность господдержки. На первый взгляд они очень похожи, но существуют некоторые нюансы. Например, получатель гранта в большинстве случаев определяется по результатам конкурса."Как правило, грант предоставляется для развития бизнеса, при этом деньги предоставляются сразу же. А субсидия компенсирует уже понесенные потери", - отмечает Оксана Васильева.Чем субсидия отличается от пособияЕще один вариант материальной помощи от государства, которые могут быть как регулярными, так и единовременными. В отличие от субсидии, выдается лишь физическим лицам.Чем субсидия отличается от компенсацииНа получение компенсационных выплат могут претендовать отдельные категории граждан, перечень которых прописан в соответствующих нормативных документах. При этом такой важный для получения субсидии показатель, как доход семьи, практически не учитывается.Подводные камни субсидийОбращаясь за получением субсидии, гражданину стоит заранее внимательно изучить условия ее предоставления. Для каждого вида поддержки характерны свои условия и требования к получателю.Оформление субсидии нередко требует подготовки ряда документов, а значит, может отнимать немало времени и сил."Важно помнить, что имущество, приобретенное за счет средств субсидирования, может стать как личным имуществом, так и имуществом делимым (то есть совместно нажитым или подлежащим разделу в долях), - говорит адвокат Елена Мадеева. - Это необходимо учитывать по каждому виду субсидии, чтобы планировать дальнейшее распоряжение данным имуществом. В частности, планирование наследования (завещания) имущества нужно строить с учетом субсидированных средств, потраченных на его приобретение".

https://ria.ru/20211203/avtomobil-1762090465.html

https://ria.ru/20220211/subsidii-1772345993.html

https://ria.ru/20220330/keshbek-1780869899.html

https://ria.ru/20220328/biznes-1780447102.html

https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

субсидии, экономика, общество