https://ria.ru/20220518/shos-1789293366.html

В ОДКБ заявили, что внимательно и с удовлетворением следят за ростом ШОС

В ОДКБ заявили, что внимательно и с удовлетворением следят за ростом ШОС - РИА Новости, 18.05.2022

В ОДКБ заявили, что внимательно и с удовлетворением следят за ростом ШОС

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внимательно и с большим удовлетворением следит за ростом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:29

2022-05-18T17:29

2022-05-18T17:29

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внимательно и с большим удовлетворением следит за ростом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил генеральный секретарь Организации Станислав Зась."ОДКБ внимательно и с большим удовлетворением следит за ростом вашей организации. Мы понимаем, что авторитет на международной арене ШОС обусловлен теми очень здравыми принципами, которые были заложены при создании вашей организации: приверженность нормам международного права, уважение и учет интересов друг друга, построение общего и единого пространства безопасности", - сказал Зась в ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, отметив, что ОДКБ в своей деятельности придерживается таких же принципов.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220518/shos-1789216809.html

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индия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

иран, индия, казахстан, шос, одкб, политика