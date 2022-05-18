В ОДКБ заявили, что внимательно и с удовлетворением следят за ростом ШОС
Генсек ОДКБ Зась: ОДКБ внимательно и с большим удовлетворением следит за развитием ШОС
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внимательно и с большим удовлетворением следит за ростом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил генеральный секретарь Организации Станислав Зась.
"ОДКБ внимательно и с большим удовлетворением следит за ростом вашей организации. Мы понимаем, что авторитет на международной арене ШОС обусловлен теми очень здравыми принципами, которые были заложены при создании вашей организации: приверженность нормам международного права, уважение и учет интересов друг друга, построение общего и единого пространства безопасности", - сказал Зась в ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, отметив, что ОДКБ в своей деятельности придерживается таких же принципов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.