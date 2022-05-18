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Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
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Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок
Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок - РИА Новости, 18.05.2022
Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок
Уже понятен список стран, которые принимают российских туристов и куда возможно будет улететь этим летом прямыми рейсами, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T05:51
2022-05-18T05:51
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
турция
египет
оаэ
катар
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Уже понятен список стран, которые принимают российских туристов и куда возможно будет улететь этим летом прямыми рейсами, сообщает АТОР.На пляж напрямуюВ списке 19 стран, девять из них – с пляжными курортами. Проще всего россиянам добраться до Турции, есть регулярные рейсы, чартерные из Москвы и регионов. Для въезда необходим либо ПЦР-тест, либо сертификат переболевшего, либо документ о вакцинации "Спутником V".Кроме того, туристам доступны прямые перелеты в Египет, ОАЭ. Правила въезда похожи, но для того, чтобы попасть в Дубай и Абу-Даби, нужно зарегистрироваться в специальном приложении (у каждого эмирата – свое). Для посещения Египта в аэропорту прилета нужно получить либо визу, либо "синайский штамп" (тем, кто летит в Шарм-эш-Шейх).Также есть прямые рейсы в Бахрейн и Катар, визы ставятся по прибытии. Для посещения последнего нужны несколько условий: зарегистрироваться на портале и получить онлайн-одобрение, иметь ПЦР-тест не старше 48 часов, сертификат вакцинации "Спутником V" (выданный не ранее чем за полгода и не позднее, чем за 14 дней до поездки), а также результат теста на антитела (к S-белку), полученный не ранее чем за 30 дней до поездки.Доступна туристам и Шри-Ланка, для въезда требуется либо тестирование на коронавирус, либо сертификат переболевшего и минимум одна доза прививки или документ о вакцинации. Зато на Мальдивы, куда также есть прямые рейсы, доступ – свободный.Израиль, чья авиакомпания ElAl соединяет Москву и Тель-Авив, готовится отменить тесты на коронавирус с 21 мая. Пока проходить их все же требуется.Еще одна пляжная страна, куда есть прямые рейсы, – это Казахстан. Отдохнуть на Каспийском море там можно в Актау. Нужно сдать ПЦР-тест.Рейсы есть, но море далекоТакже напрямую можно попасть в Индию и Венесуэлу (в Дели и Каракас соответственно), но, чтобы добраться до пляжа, придется совершить еще и внутренний перелет.Индия – визовая страна для россиян, но разрешение на въезд можно получить онлайн. Кроме того, придется пройти ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Венесуэла визы не требует, но тестирование необходимо дважды: перед отлетом (в течение 48 часов) и платное по прибытии.За границу без купальникаЕдинственная европейская страна, куда сейчас есть прямые перелеты, – Сербия. На данный момент, лайнеры Air Serbia в Белград летают лишь из Москвы, но в июне добавятся из Санкт-Петербурга и Сочи.Доступны прямые перелеты в соседние страны: Белоруссию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан. Правила лучше уточнить, но обычно либо действуют доковидные, либо понадобится ПЦР или вакцинация. Визы не нужны, в Белоруссию и Армению можно с российским паспортом.Есть прямые перелеты и в Иран. Индивидуальным гостям нужно сделать визу, путешествующим группой через аккредитованного туроператора – нет. Понадобится и сертификат о вакцинации ("Спутник V" признается), и тестирование.
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05:51 18.05.2022
 
Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок

Эксперты составили список стран, в которые россиянам доступны прямые перелеты

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Уже понятен список стран, которые принимают российских туристов и куда возможно будет улететь этим летом прямыми рейсами, сообщает АТОР.

На пляж напрямую

В списке 19 стран, девять из них – с пляжными курортами. Проще всего россиянам добраться до Турции, есть регулярные рейсы, чартерные из Москвы и регионов. Для въезда необходим либо ПЦР-тест, либо сертификат переболевшего, либо документ о вакцинации "Спутником V".
Кроме того, туристам доступны прямые перелеты в Египет, ОАЭ. Правила въезда похожи, но для того, чтобы попасть в Дубай и Абу-Даби, нужно зарегистрироваться в специальном приложении (у каждого эмирата – свое). Для посещения Египта в аэропорту прилета нужно получить либо визу, либо "синайский штамп" (тем, кто летит в Шарм-эш-Шейх).
Также есть прямые рейсы в Бахрейн и Катар, визы ставятся по прибытии. Для посещения последнего нужны несколько условий: зарегистрироваться на портале и получить онлайн-одобрение, иметь ПЦР-тест не старше 48 часов, сертификат вакцинации "Спутником V" (выданный не ранее чем за полгода и не позднее, чем за 14 дней до поездки), а также результат теста на антитела (к S-белку), полученный не ранее чем за 30 дней до поездки.
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Доступна туристам и Шри-Ланка, для въезда требуется либо тестирование на коронавирус, либо сертификат переболевшего и минимум одна доза прививки или документ о вакцинации. Зато на Мальдивы, куда также есть прямые рейсы, доступ – свободный.
Израиль, чья авиакомпания ElAl соединяет Москву и Тель-Авив, готовится отменить тесты на коронавирус с 21 мая. Пока проходить их все же требуется.
Еще одна пляжная страна, куда есть прямые рейсы, – это Казахстан. Отдохнуть на Каспийском море там можно в Актау. Нужно сдать ПЦР-тест.

Рейсы есть, но море далеко

Также напрямую можно попасть в Индию и Венесуэлу (в Дели и Каракас соответственно), но, чтобы добраться до пляжа, придется совершить еще и внутренний перелет.
Индия – визовая страна для россиян, но разрешение на въезд можно получить онлайн. Кроме того, придется пройти ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Венесуэла визы не требует, но тестирование необходимо дважды: перед отлетом (в течение 48 часов) и платное по прибытии.
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За границу без купальника

Единственная европейская страна, куда сейчас есть прямые перелеты, – Сербия. На данный момент, лайнеры Air Serbia в Белград летают лишь из Москвы, но в июне добавятся из Санкт-Петербурга и Сочи.
Доступны прямые перелеты в соседние страны: Белоруссию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан. Правила лучше уточнить, но обычно либо действуют доковидные, либо понадобится ПЦР или вакцинация. Визы не нужны, в Белоруссию и Армению можно с российским паспортом.
Есть прямые перелеты и в Иран. Индивидуальным гостям нужно сделать визу, путешествующим группой через аккредитованного туроператора – нет. Понадобится и сертификат о вакцинации ("Спутник V" признается), и тестирование.
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