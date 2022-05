https://ria.ru/20220517/krym-1788888501.html

Вино, устрицы, трюфели: что и где пить в Крыму и чем закусывать

Вино, устрицы, трюфели: что и где пить в Крыму и чем закусывать

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Крым только осваивается в винных рейтингах. Но если в путеводителе 50 Best Tastes of Russia полуостров представлен с шестого места, то в Forbes Top100Wines.ru, вышедшем в декабре 2021-го, одно хозяйство признали лидером года. О том, где лучшее игристое, где — крепленое, куда отправиться за белым сухим, и о специфике энотуризма на российском юге — в материале РИА Новости.Кольцевой маршрут по терруарам"В этом мире немного объединяющих всех вещей, и вино — одно из них. Еще и вкусное", — говорит Татьяна Большакова, автор проекта "В Крым с вилкой и штопором". Чтобы попробовать полуостров на вкус, она советует совершить поездку по "Винной дороге". Этот кольцевой эногастрономический маршрут разработали по заказу регионального Министерства курортов и туризма. Там и винодельни с дегустациями, и экскурсии, а еще — сыроварни, пасеки, устричные фермы.Терруаров и стилей производства много. "Очень важно, что уже нет шаблона: вот это — Крым, это Краснодарский край, а это Дон. В каждом регионе есть отдельные, вполне освоенные и дающие стабильный результат терруары", — объясняет один из руководителей рейтинга Top100wines.ru Игорь Сердюк.По его словам, это отличный стимул для энотуризма: можно открывать для себя разные ландшафты, вкусы и особенности вина.Робот-сомелье, крепленые и экспрессивные винаНа Южном берегу Крыма очень солнечно, поэтому в ягоде накапливается много сахара. Вот почему известные всем вина "Массандры" обычно крепленые. Сделать из южнобережного винограда сухое непросто. Но возможно.Игорь Сердюк уточняет, что ЮБК переосмысливает свои микрозоны. "Там делают очень интересные экспрессивные сухие вина из автохтонных крымских сортов, в том числе и сама "Массандра", — говорит он.Там же, под Ялтой, недавно открылся Центр туризма Winepark. В этом году здесь готовятся разлить по бутылкам первое вино. Около шести гектаров — "каберне совиньон", полтора — "мурведр". Туристам предлагают не только дегустации, но и, например, осмотр многоуровневой гравитационной винодельни: благодаря стеклянному люку, можно с улицы заглянуть вниз, под ногами — несколько этажей. Есть "Банк вина" с роботом-сомелье. В 2021-м Winepark отметили World Travel Awards как "Лучшую новую туристическую достопримечательность в Европе" (Europe's Leading New Tourist Attraction) и "Лучшую достопримечательность в сфере винного туризма" (Europe's Leading Wine Tourism Attraction).Лучший климат для игристых"В Севастополе и окрестностях другой климат, там прохладнее, больше осадков. Это, наверное, лучшее место в Крыму для игристых и белых сухих вин, — рассказывает Игорь Сердюк. — Есть замечательные пино нуар, шардоне, совиньон".Он напоминает, что именно здесь находится знаменитая "Золотая балка", один из главных производителей игристого в стране.Татьяна Большакова говорит о небольшом участке в этом районе — с "ркацители", где лозе 45 лет, а почва вулканическая. "Этот традиционный грузинский сорт неплохо чувствует себя в Крыму. "Ркацители" отсюда (в вине под маркой Loco Cimbali) — очень тонкий и минеральный. Это нехарактерно для напитков из этого сорта у других наших производителей", — подчеркивает эксперт.Виталий Маринчук, собственник бренда "Яйла", сделал ставку на оранжевые вина еще в 2017-м. "В таком виде делаем мускат блан, ркацители, кокур. Есть оранжевое купажное — из двух сортов: мускат и ркацители", — цитирует его портал РИА Новости.Крым.Кокур в жанре сухого столового винаВинодельня Олега Репина в долине реки Бельбек — шестая в рейтинге 50 Best Tastes of Russia. "В его линейке мне нравятся и кокур, и рислинг, — отмечает Татьяна Большакова. — Среди красных выделю сиру, хотя каберне совиньон тоже очень узнаваем и любим. Также у Олега отлично получается с пино нуаром.Олег Репин — это еще и мастер, который творит ESSE и Kacha Valley в "Сатере" в Бахчисарайском районе, признанной винодельней года в Forbes Top100Wines.ru. Каберне фран ESSE в том списке на втором месте.На востоке полуострова — хорошо известная "Солнечная долина". По словам экспертов, там производят очень интересные вина: и сухие, и крепленые, и десертные. По его словам, все больше новых зон, которые стоит исследовать.Сыры, устрицы и трюфелиЗакуски к вину в Крыму одновременно своеобразные и традиционные. "Во время энотура в Севастополе можно посетить несколько предприятий, от "Золотой балки" до локальных хозяйств, где позволяют себе различные эксперименты, например, биодинамическое вино", — рассказала руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко.Гости заезжают и на устричную ферму — в районе Ласпи, Евпатории и Судака. Устрично-мидийное хозяйство есть в окрестностях Ялты.В проекте "Винная дорога Крыма" участвуют несколько сыроварен, а также, например, "Немецкое подворье", где разводят кур и овец. И Никитский ботанический сад — там угощают джемом из инжира и фейхоа, вареньем из лепестков роз.Уже скоро в Крыму откроется охота за черными трюфелями. "Сезонная история, стартует в конце мая. Это камерный тур, не более четырех туристов. Их сопровождает профессиональный охотник за трюфелями и его верная собака, — объясняет Татьяна Большакова. — Приятная лесная прогулка и дегустация после нее. Участники обычно уносят с собой часть добычи. Места пока не называем".Конкретное вино именно к этому грибу-деликатесу не рекомендуют, правильнее делать подборку к блюду с ним. По словам эксперта, учитывая яркую ароматику, это должны быть красные, но, возможно, не очень насыщенные и деликатные сорта. "Тот же пино нуар или мерло, хотя каберне фран тоже годится", — размышляет Большакова.Дегустация в ходе винного тура на виноградники ESSE и Kacha Valley сопровождается устрицами, брускетами, филе-миньоном к сету красных, а к оранжу подают пряный суп.Не только выпить и закуситьЕстественно, в любом регионе достаточно и культурных, и природных достопримечательностей, что существенно разнообразит экскурсии по винодельням. Если главная цель — энотуризм, логично выбрать область, где производят напитки, которые нравятся. Треугольник Форос — Севастополь — Бахчисарай позволит максимально удобно добираться до интересных виноделен. Южный берег манит морем. Восточный и Западный Крым называют раем для тех, кто любит не только выпить и поесть, но и ценит нетронутую природу.

