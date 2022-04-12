https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html

В России составили рейтинг 50 лучших винных хозяйств

В России составили рейтинг 50 лучших винных хозяйств - РИА Новости, 12.04.2022

В России составили рейтинг 50 лучших винных хозяйств

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia, созданный на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы по всей стране, представил рейтинг 50 лучших винных хозяйств... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:10

2022-04-12T17:10

2022-04-12T17:33

вино

виноделие

экономика

краснодарский край

ставропольский край

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Путеводитель 50 Best Tastes of Russia, созданный на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы по всей стране, представил рейтинг 50 лучших винных хозяйств России, сообщается на сайте проекта."В Топ-50 попали не только крупные винные бренды, производители и флагманы рынка, но и небольшие, в том числе семейные хозяйства и локальные производства с продукцией наивысшего качества из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания", - отмечается в сообщении.Так, на первом месте - имение "Сикоры", расположенное в Краснодарском крае. На втором и третьем месте - частное хозяйство полного цикла "Виноградники Гай-Кодзора" и винодельческий дом "Бюрнье" соответственно. Замыкает пятерку лидеров: "Долина Лефкадия" и винодельня "Мысхако".В составлении рейтинга принимали участие ресторатор Аркадий Новиков, шеф-повар ресторана со звездой Michelin "White Rabbit" Владимир Мухин, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров, основательница сети кофеин "Даблби" и другие эксперты отрасли.На прошлой неделе в России стартовала акция "Дни российских вин", организованная Роскачеством при поддержке Минсельхоза и Минпромторга. Ее цель - познакомить потребителей с качественными отечественными винами, выделить их на полке и поддержать российских производителей. На открытии председатель Союза виноградарей и виноделов, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что еще 15 лет назад само словосочетание "российское вино" вызывало скептическую усмешку, а сейчас отечественное вино уже составляет конкуренцию лучшим иностранным брендам в России.

https://ria.ru/20220401/shampanskoe-1781363577.html

https://ria.ru/20220401/vino-1781197639.html

краснодарский край

ставропольский край

россия

ростовская область

республика крым

волгоградская область

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