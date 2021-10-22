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Туризм
https://ria.ru/20211022/krym-1755746401.html
Курорт Крыма получил сразу несколько премий World Travel Awards
Курорт Крыма получил сразу несколько премий World Travel Awards - РИА Новости, 22.10.2021
Курорт Крыма получил сразу несколько премий World Travel Awards
Крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA седьмой год подряд одержал победу в престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards, а его Центр... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:31
2021-10-22T16:11
туризм
вино
республика крым
новости - туризм
туристы
mriya resort & spa
туризм
виноделие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Крымский курортный комплекс Mriya Resort &amp; SPA седьмой год подряд одержал победу в престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards, а его Центр винного туризма отмечен в двух номинациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе отеля.В 2021 году проект был признан сразу в двух категориях: "Лучший развлекательный курорт в Европе" (Europe's Leading Leisure Resort 2021), "Лучший семейный премиальный курорт в Европе" (Europe's Leading Luxury Family Resort 2021). Также в этом году впервые на премию был номинирован Центр винного туризма Winepark. Он отмечен как "Лучшая новая туристическая достопримечательность в Европе" (Europe's Leading New Tourist Attraction 2021) и "Лучшая достопримечательность в сфере винного туризма" (Europe's Leading Wine Tourism Attraction 2021).World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Международная премия ежегодно вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.
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вино, республика крым, новости - туризм, туристы, mriya resort & spa, туризм, виноделие, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
15:31 22.10.2021 (обновлено: 16:11 22.10.2021)
 
Курорт Крыма получил сразу несколько премий World Travel Awards

Курортный комплекс Крыма и его винный парк победили на конкурсе премии World Travel Awards

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA седьмой год подряд одержал победу в престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards, а его Центр винного туризма отмечен в двух номинациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе отеля.
В 2021 году проект был признан сразу в двух категориях: "Лучший развлекательный курорт в Европе" (Europe's Leading Leisure Resort 2021), "Лучший семейный премиальный курорт в Европе" (Europe's Leading Luxury Family Resort 2021).
Также в этом году впервые на премию был номинирован Центр винного туризма Winepark. Он отмечен как "Лучшая новая туристическая достопримечательность в Европе" (Europe's Leading New Tourist Attraction 2021) и "Лучшая достопримечательность в сфере винного туризма" (Europe's Leading Wine Tourism Attraction 2021).
World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Международная премия ежегодно вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.
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ТуризмВиноРеспублика КрымНовости - ТуризмтуристыMriya Resort & SpaТуризмВиноделиекуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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