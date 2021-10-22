https://ria.ru/20211022/krym-1755746401.html

Курорт Крыма получил сразу несколько премий World Travel Awards

Курорт Крыма получил сразу несколько премий World Travel Awards - РИА Новости, 22.10.2021

Курорт Крыма получил сразу несколько премий World Travel Awards

Крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA седьмой год подряд одержал победу в престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards, а его Центр... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:31

2021-10-22T15:31

2021-10-22T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA седьмой год подряд одержал победу в престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards, а его Центр винного туризма отмечен в двух номинациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе отеля.В 2021 году проект был признан сразу в двух категориях: "Лучший развлекательный курорт в Европе" (Europe's Leading Leisure Resort 2021), "Лучший семейный премиальный курорт в Европе" (Europe's Leading Luxury Family Resort 2021). Также в этом году впервые на премию был номинирован Центр винного туризма Winepark. Он отмечен как "Лучшая новая туристическая достопримечательность в Европе" (Europe's Leading New Tourist Attraction 2021) и "Лучшая достопримечательность в сфере винного туризма" (Europe's Leading Wine Tourism Attraction 2021).World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Международная премия ежегодно вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

https://ria.ru/20211009/vino-1753170599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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