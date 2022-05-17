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В России предложили создать Национальную базу генетической информации - РИА Новости, 17.05.2022
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В России предложили создать Национальную базу генетической информации
В России предложили создать Национальную базу генетической информации - РИА Новости, 17.05.2022
В России предложили создать Национальную базу генетической информации
Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова совместно с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым внесли в нижнюю палату... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:21
2022-05-17T16:21
лилия гумерова
общество
россия
госдума рф
совет федерации рф
гены
генетика
курчатовский институт
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова совместно с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на создание Национальной базы генетической информации, сообщает пресс-служба СФ.По словам Гумеровой, поправки в закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" регламентирует создание и функционирование Национальной базы генетической информации, основной задачей которой является обеспечение ее сбора, хранения, обработки и анализа."Существующий уровень развития генетики и тенденции к консолидации получаемых в результате генно-инженерной деятельности генетических данных в единую систему хранения, обработки и анализа, свидетельствуют о необходимости установления реперных точек функционирования государственной информационной системы в области генетической информации", - сказала сенатор.Она отметила, что законопроект разработан совместно с Курчатовским институтом в соответствии с поручениями президента Российской Федерации. "Для тщательной проработки этой темы на площадке СФ была создана межведомственная рабочая группа с участием сенаторов РФ, депутатов Государственной Думы, представителей профильных министерств, Российской академии наук, Курчатовского института, экспертов", - пояснила она.Централизованное хранение генетической информации с применением современных аналитических систем позволит обеспечить инвентаризацию экономически востребованных генофондов растений, животных, микроорганизмов, провести оценку динамики изменения селекционного потенциала Российской Федерации, сформировать систему мониторинга использования генетических технологий, считает парламентарий.Гумерова сообщила, что оператором системы станет Курчатовский институт. "Создание национальной базы генетических данных обеспечит высокий уровень конкурентоспособности отечественных разработок в области генетики, гарантирует безопасность хранения генетической информации, позволит вести разработку эффективных стратегий диагностики и терапии наследственных заболеваний, развития отечественных промышленных технологий, в том числе, для сельского хозяйства, обеспечит доступность генетической информации для российских ученых", - заключила политик.
https://ria.ru/20220315/nutrigenomika-1777861641.html
https://ria.ru/20220412/parazity-1783053350.html
https://ria.ru/20211118/geny-1759632222.html
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лилия гумерова, общество, россия, госдума рф, совет федерации рф, гены, генетика, курчатовский институт, российская академия наук
16:21 17.05.2022
 
В России предложили создать Национальную базу генетической информации

В Госдуму внесли законопроект о создании Национальной базы генетической информации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова совместно с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на создание Национальной базы генетической информации, сообщает пресс-служба СФ.
По словам Гумеровой, поправки в закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" регламентирует создание и функционирование Национальной базы генетической информации, основной задачей которой является обеспечение ее сбора, хранения, обработки и анализа.
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"Существующий уровень развития генетики и тенденции к консолидации получаемых в результате генно-инженерной деятельности генетических данных в единую систему хранения, обработки и анализа, свидетельствуют о необходимости установления реперных точек функционирования государственной информационной системы в области генетической информации", - сказала сенатор.
Она отметила, что законопроект разработан совместно с Курчатовским институтом в соответствии с поручениями президента Российской Федерации. "Для тщательной проработки этой темы на площадке СФ была создана межведомственная рабочая группа с участием сенаторов РФ, депутатов Государственной Думы, представителей профильных министерств, Российской академии наук, Курчатовского института, экспертов", - пояснила она.
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Централизованное хранение генетической информации с применением современных аналитических систем позволит обеспечить инвентаризацию экономически востребованных генофондов растений, животных, микроорганизмов, провести оценку динамики изменения селекционного потенциала Российской Федерации, сформировать систему мониторинга использования генетических технологий, считает парламентарий.
Гумерова сообщила, что оператором системы станет Курчатовский институт. "Создание национальной базы генетических данных обеспечит высокий уровень конкурентоспособности отечественных разработок в области генетики, гарантирует безопасность хранения генетической информации, позволит вести разработку эффективных стратегий диагностики и терапии наследственных заболеваний, развития отечественных промышленных технологий, в том числе, для сельского хозяйства, обеспечит доступность генетической информации для российских ученых", - заключила политик.
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Лилия ГумероваОбществоРоссияГосдума РФСовет Федерации РФгеныгенетикаКурчатовский институтРоссийская академия наук
 
 
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