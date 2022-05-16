https://ria.ru/20220516/odkb-1788906260.html
Путин провел встречи с лидерами стран ОДКБ
Путин провел встречи с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022
Путин провел встречи с лидерами стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с коллегами из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, а также премьер-министром Армении. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T22:00
2022-05-16T22:00
2022-05-16T22:00
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
казахстан
белоруссия
киргизия
одкб
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с коллегами из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, а также премьер-министром Армении.Российский лидер обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы безопасности и экономики, а также будущее совместное участие в различных форумах.Кроме того, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели краткую беседу и обговорили перевалку грузов в российских портах, строительство белорусского терминала около Санкт-Петербурга и взаимодействие в области ракетостроения и других сферах ВПК.Помимо этого, Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров проработали совместные торговые вопросы. Стороны отметили позитивное развитие отношений.Также состоялся разговор между российским президентом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, политики затронули ситуацию в Карабахе и экономическую повестку.Ранее днем Путин и президент Эмомали Рахмон обсудили региональную безопасность и модернизацию Вооруженных сил Таджикистана.В Москве прошел очередной саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летней годовщине создания Организации на его основе.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788858335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, садыр жапаров, казахстан, белоруссия, киргизия, одкб, александр лукашенко, в мире