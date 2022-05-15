https://ria.ru/20220515/spid-1788280003.html

День памяти умерших от СПИДа

День памяти умерших от СПИДа - РИА Новости, 15.05.2022

День памяти умерших от СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T04:00

2022-05-15T04:00

2022-05-15T04:00

справки

день памяти умерших от спида

в мире

спид

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Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США). Его проведение координируется Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ (GNP+). В 2022 году День памяти умерших от СПИДа пройдет 15 мая.ВИЧ-инфекция – это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. Он поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Первые больные СПИДом были обнаружены в 1978 году в США. Большинство ученых считает, что ВИЧ в его современном виде появился на планете не более 50 лет назад. Распространиться ему "помогла" "сексуальная революция", которая охватила страны Запада в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В 1985 году был выявлен сам вирус, заражение которым через несколько лет приводит к развитию СПИДа. Он достался человеку от обезьян. В 1987 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила название возбудителя СПИД – "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ, английская аббревиатура –HIV). В том же году Всемирной ассамблеей здравоохранения была принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. ВИЧ может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, при переливании крови, пересадки тканей, при совместном использовании зараженных игл и шприцев, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.Особо подвержены риску заражения люди с большим числом половых партнеров, а также наркоманы. Зараженная кровь, попадая в шприцы или растворы наркотиков, обуславливает быстрое распространение ВИЧ в этой социальной среде.Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика и ранний доступ к антиретровирусной терапии (АРТ). Лекарства от ВИЧ не существует, но при правильном соблюдении АРТ больные могут жить долгой здоровой жизнью.При этом в феврале 2022 года в Нью-Йорке (США) был зафиксирован четвертый случай излечения от ВИЧ в мире путем пересадки костного мозга и переливания пуповинной крови. Первый случай полного излечения от ВИЧ таким путем зафиксирован в 2007 году.Согласно докладу программы ООН по борьбе со СПИДом (ЮНЭЙДС) за 2021 год, болезнь остается пандемией. По данным ЮНЭЙДС, общемировое число людей с ВИЧ в 2020 году составило 37,7 миллионов человек, число новых случаев инфицирования составило 1,5 миллиона, 680 тысяч скончались от связанных со СПИДом болезней. На 30 июня 2021 года антиретровирусную терапию получали 28,2 миллиона человек. 36,3 миллиона человек умерли от связанных со СПИДом болезней с начала эпидемии. Женщины и девочки составляли 53% всех людей, живущих с ВИЧ. В Африке к югу от Сахары проживает две трети (67%) людей, живущих с ВИЧ.В марте 2021 года Координационный совет программы ЮНЭЙДС принял новую Глобальную стратегию по СПИДу на 2021-2026 годы, чтобы каждая страна и сообщество вышли на путь искоренения СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году.Для России проблема ВИЧ-инфекции является такой же острой, как и для других стран. Со времени обнаружения в 1987 году первого больного ВИЧ по 31 декабря 2021 года общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан СССР/РФ (подтвержденных в иммунном блоте) достигло 1 562 570 человек. В 1988 году в СССР был зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа.По данным Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на 31 декабря 2021 года в России проживало 1 137 596 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 424 974 больных, умерших за весь период наблюдения (27,2%). В 2021 году Россией было сообщено о 71 019 новых случаях выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 1,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. В 2021 году было сообщено о смерти 34 093 инфицированных ВИЧ россиян, что на 5,9% больше, чем в 2020 году (32 208). В 2021 году показатель заболеваемости, превышающий среднероссийское значение, имели 30 субъектов РФ.Ежегодно около 30-35 тысяч людей в России умирают от ВИЧ-инфекции из-за позднего обращения за лечением. Ведущая причина смерти среди инфицированных ВИЧ – туберкулез. Данные Минздрава России несколько отличаются. На начало 2021 года, по данным главного внештатного специалиста Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса, в стране насчитывалось 842 333 ВИЧ-инфицированных. Разница между данными Минздрава и Роспотребнадзора, по словам руководителя Федерального центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика Вадима Покровского, объясняется тем, что министерство учитывает только внесенных в Федеральный регистр, где содержатся данные о вставших на учет. Однако не все россияне с ВИЧ-инфекцией приносят документы в Центры СПИД для включения в этот список.В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Ее цель – предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью. Документ предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, увеличение охвата АРТ и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Предполагается предоставление соцподдержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ, максимального охвата медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым предстоят диагностика или лечение с применением инвазивных манипуляций либо хирургических вмешательств. Документ предполагает меры для снижения стоимости лечения. При этом все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, получают лекарства бесплатно. В России впервые День памяти умерших от СПИДа отметили 17 мая 1992 года.В этот день проходят семинары, квесты, дискуссионные площадки с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию. 1 декабря ежегодно в мире также отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день памяти умерших от спида, в мире, спид