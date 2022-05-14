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Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан - РИА Новости, 14.05.2022
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Туризм
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Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан
Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан - РИА Новости, 14.05.2022
Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан
Нур-Султан называют самой молодой столицей мира. Если большинство туристических городов гордятся своим прошлым — древними храмами и крепостями, то главный... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:00
2022-05-14T17:35
туризм
туризм
нур-султан
казахстан
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Нур-Султан называют самой молодой столицей мира. Если большинство туристических городов гордятся своим прошлым — древними храмами и крепостями, то главный мегаполис Казахстана смотрит в будущее. О том, где в бывшей Астане пройти по стеклянному мосту, забраться на пирамиду, попробовать вкуснейший бешбармак и погулять по белоснежному песку с Мальдив, — в материале РИА Новости.Пять имен"Нур-Султан стоит посреди степи, река Ишим делит его на две части: правую, где старые районы, и левую — с футуристическими видами и зданиями необычной формы, как из будущего", — говорит туристка из Челябинска Анастасия Пузырева. Восточный колорит тоже чувствуется, особенно когда смотришь на сказочной красоты мечети.Название Нур-Султан столица получила в 2019-м в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Визитка города — башня "Байтерек", монумент, символизирующий древо жизни. "Это показывает, что история народа подобна дереву с развесистой кроной и крепкими корнями, уходящими на семь слоев в землю", — объясняет гид Салима Жангабулова.Высота 97 метров тоже символична, поскольку именно в 1997-м столицу Казахстана перенесли сюда из Алма-Аты, добавляет гид Дана Кулумухамбетова. "На башне — лучшая смотровая площадка: весь город как на ладони", — уточняет она.Шар увеличивает высоту монумента до 102 метров, в нем — бар и панорамный зал. К небольшому столику выстраивается очередь. Здесь находится "золотое рукопожатие" — отпечаток руки Нурсултана Назарбаева, отлитый из благородного металла. Дворец в форме пирамидыВ городе много необычных зданий и пространств, придуманных всемирно известными архитекторами. К примеру, Норман Фостер спроектировал Дворец мира и согласия в виде пирамиды. Там раз в три года проходит конгресс мировых религий, рассказывает гид Алия Бакирова. На самом верху — витражное стекло работы британского архитектора Брайана Кларка. "Сто тридцать парящих в небе голубей обозначают число национальностей, которые живут в Казахстане в мире и согласии", — поясняет Алия.Во дворце — оперный зал, где пела Монсеррат Кабалье, этнографический музей, центр современного искусства. На верхнем ярусе — смотровая площадка, вокруг — Президентский парк.Почти МальдивыПо проекту Нормана Фостера построена в честь первого президента страны библиотека в форме летающей тарелки. Туда водят экскурсии посмотреть на подарки разных государственных деятелей Назарбаеву.Норман Фостер создал и торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр" в форме шатра, так как раньше казахские ханы жили во время путешествий именно в таких юртах, говорит Алия Бакирова.Высота 150 метров, на территории много кафе, магазинов, спортклубов, а наверху — аквапарк с пляжем, песок для которого привезли с Мальдивских островов. Там свой микроклимат: и зимой, и летом плюс 25 градусов.Еще в торговом центре можно покататься в вагончике по монорельсовой дороге, а поднявшись, сделать селфи на смотровой площадке.Новая энергияВ 2017-м в Нур-Султане проходила международная выставка по теме "Энергия будущего". Для этого построили несколько павильонов. Главный — "Нур-Алем", самое большое в мире сферическое здание, диаметр 80 метров.Внутри — восемь этажей, каждый знакомит гостей с достижениями в экоэнергетике, получении энергии из воды, ветра, солнца, космоса.На восьмом этаже — стеклянный мост, откуда открывается прекрасный вид на левый берег столицы и все семь уровней здания. Пройти по нему решается не каждый: страшновато.С историей страны — от древности до наших дней — вас познакомят в Национальном музее республики. В театре "Астана Опера" есть музей сценического костюма.Провести время в океанариуме, аквапарке, экзотариуме, покормить рыб или прокатиться на колесе обозрения — это в Центр семейного отдыха Ailand, построенный в виде юрты, указывает Салима Жангабулова. Океанариум внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный в мире от океанских вод — на три тысячи километров. При этом там около трех тысяч морских животных ста видов.Сказочные мечетиХазрет Султан — крупнейшая мечеть в республике и вторая по размеру в Центральной Азии. Ее название переводится как "Священный султан" — так обращались к суфийскому шейху, поэту и философу Ходжи Ахмеду Ясави.Молельные комнаты вмещают десять тысяч верующих. Мечеть белоснежная, выдержана в исламском стиле с традиционным казахским орнаментом, красива снаружи и внутри, многие сравнивают это здание с восточным дворцом, подчеркивает Салима Жангабулова. "Там есть залы для венчания, чтения Корана, столовая. Пять раз в день туристы могут поприсутствовать на молитве, иногда пообщаться с имамом", — отмечает экскурсовод.Там же трехтонная люстра-гигант и два уникальных Корана: серебряный из 162 страниц и рукописный XII века — его привез на территорию Казахстана в XIV веке Амир Тамерлан.Еще одно красивейшее религиозное сооружение — мечеть Нур-Астана, которая в прошлом году была переименована в честь мыслителя Абу Насыра аль-Фараби. Белокаменная, в классическом восточном стиле, купол покрыт золотом. Главная реликвия тут — фрагмент кисвы, покрывала, которое накидывают на мусульманскую святыню — Каабу в Мекке.Бешбармак, кумыс и сладостиЧтобы попробовать блюда казахской кухни, гиды советуют посетить рестораны Qazaq Gourmet, "Саксаул" и "Арнау". Очень атмосферно, официанты все объясняют, говорит Дана Кулумухамбетова.Главное блюдо — бешбармак, то есть "пять пальцев", его едят руками. В бульоне отваривают мясо, тесто, картофель, затем лук. Местные еще добавляют курт — соленый сухой творог.Пробуйте баурсаки — пончики из дрожжевого теста, обжаренные в масле.К чаю обычно подают жент — смешанное с сахаром и топленым маслом измельченное зерно или пшено. Из напитков стоит обратить внимание на кумыс, а также верблюжье молоко — шубат.За сувенирами отправляйтесь в старый центр, в магазин "Талисман" на проспекте Республики. "Там все ручной работы: украшения, изделия из войлока и натурального шелка", — перечисляет Дана Кулумухамбетова. А еще привезите традиционную колбасу из конины, местные шоколад и коньяк, а близким — зимнюю шапку-малахай, рекомендует Алия Бакирова.
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туризм, нур-султан, казахстан, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда сходить , что посмотреть , норман фостер, монсеррат кабалье, еда, маршруты - туризм, впечатления - туризм, туристы
08:00 14.05.2022 (обновлено: 17:35 14.05.2022)
 

Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан

CC BY-SA 2.0 / Алексей Тараканов / DSC04399Монумент "Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Байтерек в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Алексей Тараканов / DSC04399
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Нур-Султан называют самой молодой столицей мира. Если большинство туристических городов гордятся своим прошлым — древними храмами и крепостями, то главный мегаполис Казахстана смотрит в будущее. О том, где в бывшей Астане пройти по стеклянному мосту, забраться на пирамиду, попробовать вкуснейший бешбармак и погулять по белоснежному песку с Мальдив, — в материале РИА Новости.

Пять имен

"Нур-Султан стоит посреди степи, река Ишим делит его на две части: правую, где старые районы, и левую — с футуристическими видами и зданиями необычной формы, как из будущего", — говорит туристка из Челябинска Анастасия Пузырева. Восточный колорит тоже чувствуется, особенно когда смотришь на сказочной красоты мечети.
© Pixabay / Бахыт КаныбекВид на Нур-Султан
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / Бахыт Каныбек
Вид на Нур-Султан
Название Нур-Султан столица получила в 2019-м в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Визитка города — башня "Байтерек", монумент, символизирующий древо жизни. "Это показывает, что история народа подобна дереву с развесистой кроной и крепкими корнями, уходящими на семь слоев в землю", — объясняет гид Салима Жангабулова.
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанк

Монумент "Байтерек" в Нур-Султане

Монумент Байтерек в Нур-Султане
1 из 4

Монумент "Байтерек" в Нур-Султане

© Sputnik / Болат Шайхинов
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CC BY-SA 2.0 / Алексей Тараканов / DSC04399

Монумент "Байтерек"

Монумент Байтерек в Нур-Султане
2 из 4

Монумент "Байтерек"

CC BY-SA 2.0 / Алексей Тараканов / DSC04399
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанк

Фонтан в парке "Гашыктар" в Нур-Султане

Фонтан в парке Гашиктар в Нур-Султане
3 из 4

Фонтан в парке "Гашыктар" в Нур-Султане

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкБульвар Нуржол в Нур-Султане
Бульвар Нуржол в Нур-Султане
4 из 4
Бульвар Нуржол в Нур-Султане
© Sputnik / Болат Шайхинов
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1 из 4

Монумент "Байтерек" в Нур-Султане

© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
2 из 4

Монумент "Байтерек"

CC BY-SA 2.0 / Алексей Тараканов / DSC04399
3 из 4

Фонтан в парке "Гашыктар" в Нур-Султане

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк
4 из 4
Бульвар Нуржол в Нур-Султане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Высота 97 метров тоже символична, поскольку именно в 1997-м столицу Казахстана перенесли сюда из Алма-Аты, добавляет гид Дана Кулумухамбетова. "На башне — лучшая смотровая площадка: весь город как на ладони", — уточняет она.
Шар увеличивает высоту монумента до 102 метров, в нем — бар и панорамный зал. К небольшому столику выстраивается очередь. Здесь находится "золотое рукопожатие" — отпечаток руки Нурсултана Назарбаева, отлитый из благородного металла.

Дворец в форме пирамиды

В городе много необычных зданий и пространств, придуманных всемирно известными архитекторами. К примеру, Норман Фостер спроектировал Дворец мира и согласия в виде пирамиды.
© Pixabay / Акимхан БозтайДворец мира и согласия в Нур-Султане
Дворец мира и согласия в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / Акимхан Бозтай
Дворец мира и согласия в Нур-Султане
Там раз в три года проходит конгресс мировых религий, рассказывает гид Алия Бакирова.
На самом верху — витражное стекло работы британского архитектора Брайана Кларка. "Сто тридцать парящих в небе голубей обозначают число национальностей, которые живут в Казахстане в мире и согласии", — поясняет Алия.
© Pixabay / kuanish Sarsenov

Инсталляция на бульваре Нуржол в Нур-Султане

Инсталляция на бульваре Нуржол в Нур-Султане
1 из 4

Инсталляция на бульваре Нуржол в Нур-Султане

© Pixabay / kuanish Sarsenov
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в одном из парков в Нур-Султане

Отдыхающие в одном из парков в Нур-Султане
2 из 4

Отдыхающие в одном из парков в Нур-Султане

© Sputnik / Владислав Воднев
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© Pixabay / Lena1964

Президентская резиденция "Акорда" на набережной в Нур-Султане

Президентская Резиденция Акорда на набережной в Нур-Султане
3 из 4

Президентская резиденция "Акорда" на набережной в Нур-Султане

© Pixabay / Lena1964
© Pixabay / Акимхан БозтайНабережная реки Ишим в Нур-Султане
Набережная реки Ишим в Нур-Султане
4 из 4
Набережная реки Ишим в Нур-Султане
© Pixabay / Акимхан Бозтай
1 из 4

Инсталляция на бульваре Нуржол в Нур-Султане

© Pixabay / kuanish Sarsenov
2 из 4

Отдыхающие в одном из парков в Нур-Султане

© Sputnik / Владислав Воднев
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3 из 4

Президентская резиденция "Акорда" на набережной в Нур-Султане

© Pixabay / Lena1964
4 из 4
Набережная реки Ишим в Нур-Султане
© Pixabay / Акимхан Бозтай
Во дворце — оперный зал, где пела Монсеррат Кабалье, этнографический музей, центр современного искусства. На верхнем ярусе — смотровая площадка, вокруг — Президентский парк.

Почти Мальдивы

По проекту Нормана Фостера построена в честь первого президента страны библиотека в форме летающей тарелки. Туда водят экскурсии посмотреть на подарки разных государственных деятелей Назарбаеву.
© Pixabay / happyflycz"Хан Шатыр" в Нур-Султане
Хан Шатыр в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / happyflycz
"Хан Шатыр" в Нур-Султане
Норман Фостер создал и торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр" в форме шатра, так как раньше казахские ханы жили во время путешествий именно в таких юртах, говорит Алия Бакирова.
Высота 150 метров, на территории много кафе, магазинов, спортклубов, а наверху — аквапарк с пляжем, песок для которого привезли с Мальдивских островов. Там свой микроклимат: и зимой, и летом плюс 25 градусов.
© Pixabay / kuanish SarsenovПрогулка на теплоходе в Нур-Султане
Прогулка на теплоходе в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / kuanish Sarsenov
Прогулка на теплоходе в Нур-Султане
Еще в торговом центре можно покататься в вагончике по монорельсовой дороге, а поднявшись, сделать селфи на смотровой площадке.

Новая энергия

В 2017-м в Нур-Султане проходила международная выставка по теме "Энергия будущего". Для этого построили несколько павильонов. Главный — "Нур-Алем", самое большое в мире сферическое здание, диаметр 80 метров.
Внутри — восемь этажей, каждый знакомит гостей с достижениями в экоэнергетике, получении энергии из воды, ветра, солнца, космоса.
© Pixabay / Konevi

Павильон "Нур-Алем" в Нур-Султане

Павильон Нур Алем в Нур-Султане
1 из 4

Павильон "Нур-Алем" в Нур-Султане

© Pixabay / Konevi
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Девушка делает селфи в павильоне-сфере "Нур-Алем" на территории выставочного комплекса "Астана Экспо" в Нур-Султане (23 марта столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан)

Девушка делает селфи в павильоне-сфере Нур Алем на территории выставочного комплекса Астана Экспо в Нур-Султане
2 из 4

Девушка делает селфи в павильоне-сфере "Нур-Алем" на территории выставочного комплекса "Астана Экспо" в Нур-Султане (23 марта столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан)

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Pixabay / VirveK

Сфера "Нур-Алем" в Нур-Султане

Сфера Нур Алем в Нур-Султане
3 из 4

Сфера "Нур-Алем" в Нур-Султане

© Pixabay / VirveK
© Pixabay / Lena1964

Президентская резиденция "Акорда" в Нур-Султане

Президентская Резиденция Акорда в Нур-Султане
4 из 4

Президентская резиденция "Акорда" в Нур-Султане

© Pixabay / Lena1964
1 из 4

Павильон "Нур-Алем" в Нур-Султане

© Pixabay / Konevi
2 из 4

Девушка делает селфи в павильоне-сфере "Нур-Алем" на территории выставочного комплекса "Астана Экспо" в Нур-Султане (23 марта столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан)

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Сфера "Нур-Алем" в Нур-Султане

© Pixabay / VirveK
4 из 4

Президентская резиденция "Акорда" в Нур-Султане

© Pixabay / Lena1964
На восьмом этаже — стеклянный мост, откуда открывается прекрасный вид на левый берег столицы и все семь уровней здания. Пройти по нему решается не каждый: страшновато.
С историей страны — от древности до наших дней — вас познакомят в Национальном музее республики. В театре "Астана Опера" есть музей сценического костюма.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Бронзовые скульптуры скаковых лошадей у театра оперы и балета "Астана Опера" в Нур-Султане

Бронзовые скульптуры скаковых лошадей у театра оперы и балета Астана Опера в Нур-Султане
1 из 3

Бронзовые скульптуры скаковых лошадей у театра оперы и балета "Астана Опера" в Нур-Султане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© Pixabay / WikimediaImagesЦентральный концертный зал "Казахстан"
Центральный концертный зал Казахстан
2 из 3
Центральный концертный зал "Казахстан"
© Pixabay / WikimediaImages
© Pixabay / Olga30011985Оперный театр в Нур-Султане
Оперный театр в Нур-Султане
3 из 3
Оперный театр в Нур-Султане
© Pixabay / Olga30011985
1 из 3

Бронзовые скульптуры скаковых лошадей у театра оперы и балета "Астана Опера" в Нур-Султане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Центральный концертный зал "Казахстан"
© Pixabay / WikimediaImages
3 из 3
Оперный театр в Нур-Султане
© Pixabay / Olga30011985
Провести время в океанариуме, аквапарке, экзотариуме, покормить рыб или прокатиться на колесе обозрения — это в Центр семейного отдыха Ailand, построенный в виде юрты, указывает Салима Жангабулова. Океанариум внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный в мире от океанских вод — на три тысячи километров. При этом там около трех тысяч морских животных ста видов.

Сказочные мечети

Хазрет Султан — крупнейшая мечеть в республике и вторая по размеру в Центральной Азии. Ее название переводится как "Священный султан" — так обращались к суфийскому шейху, поэту и философу Ходжи Ахмеду Ясави.
© Pixabay / KoneviХазрет Султан
Хазрет Султан
1 из 3
Хазрет Султан
© Pixabay / Konevi
© Pixabay / Konevi

Мечеть Хазрет Султан

Хазрет Султан
2 из 3

Мечеть Хазрет Султан

© Pixabay / Konevi
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанк

Мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане

Мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане
3 из 3

Мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане

© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
1 из 3
Хазрет Султан
© Pixabay / Konevi
2 из 3

Мечеть Хазрет Султан

© Pixabay / Konevi
3 из 3

Мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане

© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Молельные комнаты вмещают десять тысяч верующих. Мечеть белоснежная, выдержана в исламском стиле с традиционным казахским орнаментом, красива снаружи и внутри, многие сравнивают это здание с восточным дворцом, подчеркивает Салима Жангабулова. "Там есть залы для венчания, чтения Корана, столовая. Пять раз в день туристы могут поприсутствовать на молитве, иногда пообщаться с имамом", — отмечает экскурсовод.
Там же трехтонная люстра-гигант и два уникальных Корана: серебряный из 162 страниц и рукописный XII века — его привез на территорию Казахстана в XIV веке Амир Тамерлан.
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМечеть Нур-Астана в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Мечеть Нур-Астана в Нур-Султане
Еще одно красивейшее религиозное сооружение — мечеть Нур-Астана, которая в прошлом году была переименована в честь мыслителя Абу Насыра аль-Фараби. Белокаменная, в классическом восточном стиле, купол покрыт золотом. Главная реликвия тут — фрагмент кисвы, покрывала, которое накидывают на мусульманскую святыню — Каабу в Мекке.

Бешбармак, кумыс и сладости

Чтобы попробовать блюда казахской кухни, гиды советуют посетить рестораны Qazaq Gourmet, "Саксаул" и "Арнау". Очень атмосферно, официанты все объясняют, говорит Дана Кулумухамбетова.
© Pixabay / Tatyana FyodorovaБаурсак
Баурсак - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / Tatyana Fyodorova
Баурсак
Главное блюдо — бешбармак, то есть "пять пальцев", его едят руками. В бульоне отваривают мясо, тесто, картофель, затем лук. Местные еще добавляют курт — соленый сухой творог.
Пробуйте баурсаки — пончики из дрожжевого теста, обжаренные в масле.
К чаю обычно подают жент — смешанное с сахаром и топленым маслом измельченное зерно или пшено. Из напитков стоит обратить внимание на кумыс, а также верблюжье молоко — шубат.
За сувенирами отправляйтесь в старый центр, в магазин "Талисман" на проспекте Республики. "Там все ручной работы: украшения, изделия из войлока и натурального шелка", — перечисляет Дана Кулумухамбетова. А еще привезите традиционную колбасу из конины, местные шоколад и коньяк, а близким — зимнюю шапку-малахай, рекомендует Алия Бакирова.
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