https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html

Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан

Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан - РИА Новости, 14.05.2022

Город будущего. Чем удивляет туристов Нур-Султан

Нур-Султан называют самой молодой столицей мира. Если большинство туристических городов гордятся своим прошлым — древними храмами и крепостями, то главный... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:00

2022-05-14T08:00

2022-05-14T17:35

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Нур-Султан называют самой молодой столицей мира. Если большинство туристических городов гордятся своим прошлым — древними храмами и крепостями, то главный мегаполис Казахстана смотрит в будущее. О том, где в бывшей Астане пройти по стеклянному мосту, забраться на пирамиду, попробовать вкуснейший бешбармак и погулять по белоснежному песку с Мальдив, — в материале РИА Новости.Пять имен"Нур-Султан стоит посреди степи, река Ишим делит его на две части: правую, где старые районы, и левую — с футуристическими видами и зданиями необычной формы, как из будущего", — говорит туристка из Челябинска Анастасия Пузырева. Восточный колорит тоже чувствуется, особенно когда смотришь на сказочной красоты мечети.Название Нур-Султан столица получила в 2019-м в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Визитка города — башня "Байтерек", монумент, символизирующий древо жизни. "Это показывает, что история народа подобна дереву с развесистой кроной и крепкими корнями, уходящими на семь слоев в землю", — объясняет гид Салима Жангабулова.Высота 97 метров тоже символична, поскольку именно в 1997-м столицу Казахстана перенесли сюда из Алма-Аты, добавляет гид Дана Кулумухамбетова. "На башне — лучшая смотровая площадка: весь город как на ладони", — уточняет она.Шар увеличивает высоту монумента до 102 метров, в нем — бар и панорамный зал. К небольшому столику выстраивается очередь. Здесь находится "золотое рукопожатие" — отпечаток руки Нурсултана Назарбаева, отлитый из благородного металла. Дворец в форме пирамидыВ городе много необычных зданий и пространств, придуманных всемирно известными архитекторами. К примеру, Норман Фостер спроектировал Дворец мира и согласия в виде пирамиды. Там раз в три года проходит конгресс мировых религий, рассказывает гид Алия Бакирова. На самом верху — витражное стекло работы британского архитектора Брайана Кларка. "Сто тридцать парящих в небе голубей обозначают число национальностей, которые живут в Казахстане в мире и согласии", — поясняет Алия.Во дворце — оперный зал, где пела Монсеррат Кабалье, этнографический музей, центр современного искусства. На верхнем ярусе — смотровая площадка, вокруг — Президентский парк.Почти МальдивыПо проекту Нормана Фостера построена в честь первого президента страны библиотека в форме летающей тарелки. Туда водят экскурсии посмотреть на подарки разных государственных деятелей Назарбаеву.Норман Фостер создал и торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр" в форме шатра, так как раньше казахские ханы жили во время путешествий именно в таких юртах, говорит Алия Бакирова.Высота 150 метров, на территории много кафе, магазинов, спортклубов, а наверху — аквапарк с пляжем, песок для которого привезли с Мальдивских островов. Там свой микроклимат: и зимой, и летом плюс 25 градусов.Еще в торговом центре можно покататься в вагончике по монорельсовой дороге, а поднявшись, сделать селфи на смотровой площадке.Новая энергияВ 2017-м в Нур-Султане проходила международная выставка по теме "Энергия будущего". Для этого построили несколько павильонов. Главный — "Нур-Алем", самое большое в мире сферическое здание, диаметр 80 метров.Внутри — восемь этажей, каждый знакомит гостей с достижениями в экоэнергетике, получении энергии из воды, ветра, солнца, космоса.На восьмом этаже — стеклянный мост, откуда открывается прекрасный вид на левый берег столицы и все семь уровней здания. Пройти по нему решается не каждый: страшновато.С историей страны — от древности до наших дней — вас познакомят в Национальном музее республики. В театре "Астана Опера" есть музей сценического костюма.Провести время в океанариуме, аквапарке, экзотариуме, покормить рыб или прокатиться на колесе обозрения — это в Центр семейного отдыха Ailand, построенный в виде юрты, указывает Салима Жангабулова. Океанариум внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный в мире от океанских вод — на три тысячи километров. При этом там около трех тысяч морских животных ста видов.Сказочные мечетиХазрет Султан — крупнейшая мечеть в республике и вторая по размеру в Центральной Азии. Ее название переводится как "Священный султан" — так обращались к суфийскому шейху, поэту и философу Ходжи Ахмеду Ясави.Молельные комнаты вмещают десять тысяч верующих. Мечеть белоснежная, выдержана в исламском стиле с традиционным казахским орнаментом, красива снаружи и внутри, многие сравнивают это здание с восточным дворцом, подчеркивает Салима Жангабулова. "Там есть залы для венчания, чтения Корана, столовая. Пять раз в день туристы могут поприсутствовать на молитве, иногда пообщаться с имамом", — отмечает экскурсовод.Там же трехтонная люстра-гигант и два уникальных Корана: серебряный из 162 страниц и рукописный XII века — его привез на территорию Казахстана в XIV веке Амир Тамерлан.Еще одно красивейшее религиозное сооружение — мечеть Нур-Астана, которая в прошлом году была переименована в честь мыслителя Абу Насыра аль-Фараби. Белокаменная, в классическом восточном стиле, купол покрыт золотом. Главная реликвия тут — фрагмент кисвы, покрывала, которое накидывают на мусульманскую святыню — Каабу в Мекке.Бешбармак, кумыс и сладостиЧтобы попробовать блюда казахской кухни, гиды советуют посетить рестораны Qazaq Gourmet, "Саксаул" и "Арнау". Очень атмосферно, официанты все объясняют, говорит Дана Кулумухамбетова.Главное блюдо — бешбармак, то есть "пять пальцев", его едят руками. В бульоне отваривают мясо, тесто, картофель, затем лук. Местные еще добавляют курт — соленый сухой творог.Пробуйте баурсаки — пончики из дрожжевого теста, обжаренные в масле.К чаю обычно подают жент — смешанное с сахаром и топленым маслом измельченное зерно или пшено. Из напитков стоит обратить внимание на кумыс, а также верблюжье молоко — шубат.За сувенирами отправляйтесь в старый центр, в магазин "Талисман" на проспекте Республики. "Там все ручной работы: украшения, изделия из войлока и натурального шелка", — перечисляет Дана Кулумухамбетова. А еще привезите традиционную колбасу из конины, местные шоколад и коньяк, а близким — зимнюю шапку-малахай, рекомендует Алия Бакирова.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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