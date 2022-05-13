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Яркие высказывания Джен Псаки

Яркие высказывания Джен Псаки - РИА Новости, 13.05.2022

Яркие высказывания Джен Псаки

Джен Псаки работала на разных пресс-должностях в администрации президента Барака Обамы, в том числе являлась пресс-секретарем Госдепартамента США (2013-2015), в РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T01:35

2022-05-13T01:35

2022-05-13T01:35

справки

дженнифер псаки

сша

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Джен Псаки работала на разных пресс-должностях в администрации президента Барака Обамы, в том числе являлась пресс-секретарем Госдепартамента США (2013-2015), в 2021-2022 годах она занимала пост пресс-секретаря Белого дома в администрации президента Джо Байдена. Широкую известность Джен Псаки приобрела, в частности, своими резонансными заявлениями по российской и украинской тематике. Она неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики. В феврале 2014 года Джен Псаки признала, что Госдепартамент не располагает подтверждением незаинтересованных сторон сообщений якобы о "российском вторжении" в Крым. Она сказала журналистам: "Сообщения из Крыма вызывают обеспокоенность. У меня нет независимых подтверждений этих сообщений, которыми я могла бы поделиться с вами". В апреле 2014 года, комментируя события на Украине, Джен Псаки заявила: "Правительство Украины работает над успокоением ситуации на востоке. На протяжении последних недель оно придерживалось сдержанной политики, и мы призываем его продолжать это"… "Конечно, это не гражданская война… Мы не сильно сомневаемся в наличии связи между Россией и вооруженными ополченцами, которые провоцируют беспорядки в Восточной Украине. Украинское правительство предпринимает свои шаги, посылает свои войска, чтобы восстановить порядок, но это вряд ли можно назвать гражданской войной", – добавила представитель Госдепартамента.В мае 2014 года, комментируя ситуацию на востоке Украины, официальный представитель Госдепа заявила: "Мы считаем, что эти меры направлены на поддержание стабильности и порядка в их стране. У них есть полное право делать это, и это нельзя назвать военным решением". А на вопрос журналиста о жертвах среди мирного населения, Псаки сказала, что пока ситуация не вызывает у США опасений. 20 мая 2014 года представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила о задержанных на Украине российских журналистах LifeNews: "они везли в багажнике своего автомобиля переносной зенитно-ракетный комплекс. Я не проверяла ваш багажник, но вряд ли бы я нашла там подобное. Это поднимает вопрос относительно этих людей – действительно ли они являются журналистами". Во время пресс-конференций Госдепартамента в заявлении о поставках российского газа Псаки сказала, что природный газ "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".Комментируя фотографии донецкого ополченца, она утверждала: "На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России". Рассуждая о президенте США Бараке Обаме, она подчеркнула, что он "недостаточно ставит себе в заслугу то, что он совершил во всем мире". В июне 2014 года на своей странице в Twitter Псаки опровергла информацию о своем увольнении, добавив, что она "все еще остается здесь, как и сильная, демократическая Украина". В июне 2014 года на замечание журналиста, что США позволяют себе резкие замечания о России в Twitter, Псаки ответила: "Я думаю, что есть значительная разница между тем, чтобы посылать сигнал единства в поддержку Украины – а мы этим занимаемся и гордимся этой кампанией – и личными и неверными нападками, которыми занималась российская пропаганда". "Я не думаю, что мы равны в этом. Таково мое мнение". На брифинге Псаки заявила: "Мы не признаем результаты референдума, который прошел в Донецке и Луганске. Были сообщения о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей и голосовании за отсутствующих…". На вопрос журналиста о том, что такое "выборная карусель", она ответила: "Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я уточню у своих коллег, о чем идет речь". В июле 2014 года на регулярном брифинге внешнеполитического ведомства США Псаки появилась в одном сапоге. После брифинга Псаки призналась: "Хотела сочинить целую историю, но ничего хорошего не придумала". На брифинге 5 августа 2014 года представитель Госдепа Джен Псаки, посчитав Астраханскую область пограничной с Украиной, заявила, что "глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области", назвала их "провокационными" и служащими лишь для эскалации напряженности на российско-украинской границе. В ноябре 2014 года, рассуждая о ситуации с военно-воздушными учениями российских войск, Псаки подчеркнула: "Мы признаем необходимость в рутинных военных тренировках, но мы заметили рост числа подобных полетов в последние месяцы вблизи Северной Америки". "Любая подобная активность должна соответствовать международному законодательству, и необходимо принимать во внимание соображения других стран и безопасность других самолетов и судов", – сказала Псаки. На вопрос, считают ли США, что Россия нарушает какие-либо правила, она сказала, что не говорила ничего подобного. 19 декабря 2014 года Джен Псаки на вопрос журналиста о введении новых санкций против России "Барак Обама подпишет закон?" ответила: "Да, еще вчера". В декабре 2014 года в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации в Египте, Псаки попросили прокомментировать снятие обвинений с экс-президента Египта Хосни Мубарака, на что она ответила общими словами. После окончания брифинга, полагая, что микрофон выключен, Псаки сказала: "Эта часть про Египет была нелепой".В январе 2015 года на регулярном брифинге журналисты попросили официального представителя Джен Псаки прокомментировать информацию о наличии на территории Украины военнослужащих. "На Украине нет военных из США или НАТО. В моем понимании эти слухи не являются правдой", – сказала она. В январе 2015 года Джен Псаки заявила, что Госдепартамент США сомневается в том, что украинские власти удерживают пленных. "Я думаю, что не удивлю вас тем, что наша озабоченность главным образом касается политических заключенных, которые по большей части удерживаются пророссийскими сепаратистами и русскими", – сказала она. В ответ на вопрос, относятся ли призывы Вашингтона к освобождению пленных также и к украинским властям, она пообещала уточнить, есть ли у США "обеспокоенность" в связи с удерживаемыми украинскими властями пленными. В феврале 2015 года на вопрос о государственном перевороте, произошедшем в Киеве в прошлом году, Псаки подчеркнула "…Я не собиралась вдаваться здесь в историю, но поскольку вы дали мне возможность – как вы знаете, бывший лидер Украины ушел по собственной воле". В феврале 2021 года Джен Псаки допустила нелепую ошибку – назвала Космические силы США самолетом. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах Космических вооруженных сил США, созданных в 2019 году при поддержке администрации экс-лидера страны Дональда Трампа, она сказала: "Ух ты! Space Force (Космические силы США). Это самый современный самолет". Также в феврале 2021 года, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, официальный представитель Белого дома Джен Псаки внезапно начала рассказывать о позиции США по зимним Играм в Пекине. Представителей американских СМИ интересовал вопрос, будет ли проводиться обязательная вакцинация спортсменов перед Олимпиадой и будет ли безопасной для сборной США поездка в Токио. "В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине", – заявила Псаки. В октябре 2021 года Джен Псаки, сравнивая уровень дошкольного образования в США и других стран, заявила, что по этому показателю Штаты уступают развитым странам и "даже Латвии". "Только около половины трех-четырехлетних детей в США зарегистрированы как получающие ранее образование. Сравните с 90% детей в развитых странах – Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже" – а также в Латвии", – сказала Псаки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дженнифер псаки, сша