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Псаки жестко высказалась о качестве дошкольного образования в США
Псаки жестко высказалась о качестве дошкольного образования в США - РИА Новости, 14.10.2021
Псаки жестко высказалась о качестве дошкольного образования в США
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сравнивая уровень дошкольного образования в США и других стран, заявила, что по этому показателю Штаты уступают развитым РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:53
2021-10-14T23:53
в мире
сша
латвия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сравнивая уровень дошкольного образования в США и других стран, заявила, что по этому показателю Штаты уступают развитым странам и "даже Латвии".На брифинге в Белом доме, трансляция которого велась на сайте администрации США, Псаки рассказывала о предстоящей поездке президента Джо Байдена в один из штатов, в ходе которой он будет говорить о важности инвестиций в заботу о детях."Только около половины трех-четырехлетних детей в США зарегистрированы как получающие ранее образование. Сравните с 90 процентами детей в развитых странах - Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже" – а также в Латвии", - сказала Псаки.В сентябре Байден, высказываясь в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана, упомянул один из самых драматичных моментов процесса: когда афганцы в отчаянной попытке покинуть страну держались за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и погибали, падая с высоты. Байден сказал: "Если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, - вы получили бы людей, висящих в нише шасси". МИД Таджикистана в ответ вызвал американского посла и передал дипломату ноту протеста.
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в мире, сша, латвия, джо байден
23:53 14.10.2021
 
Псаки жестко высказалась о качестве дошкольного образования в США

Псаки: уровень дошкольного образования в США уступает даже Латвии

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сравнивая уровень дошкольного образования в США и других стран, заявила, что по этому показателю Штаты уступают развитым странам и "даже Латвии".
На брифинге в Белом доме, трансляция которого велась на сайте администрации США, Псаки рассказывала о предстоящей поездке президента Джо Байдена в один из штатов, в ходе которой он будет говорить о важности инвестиций в заботу о детях.
"Только около половины трех-четырехлетних детей в США зарегистрированы как получающие ранее образование. Сравните с 90 процентами детей в развитых странах - Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже" – а также в Латвии", - сказала Псаки.
В сентябре Байден, высказываясь в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана, упомянул один из самых драматичных моментов процесса: когда афганцы в отчаянной попытке покинуть страну держались за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и погибали, падая с высоты. Байден сказал: "Если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, - вы получили бы людей, висящих в нише шасси". МИД Таджикистана в ответ вызвал американского посла и передал дипломату ноту протеста.
 
В миреСШАЛатвияДжо Байден
 
 
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