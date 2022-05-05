https://ria.ru/20220505/psaki-1787100882.html

Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022

Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, проработав почти полтора года, сообщила администрация США. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T22:43

2022-05-05T22:43

2022-05-06T00:04

в мире

дженнифер псаки

сша

карин жан-пьер

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, проработав почти полтора года, сообщила администрация США.Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. "Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома", — представил ее американский президент Джо Байден.Она станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.О возможности своей отставки Псаки заявляла еще в мае прошлого года. По данным СМИ, она начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC в различных программах.Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США демократа Барака Обамы. Широкую известность она приобрела, в частности, своими резонансными заявлениями по российской и украинской тематике. Самыми известными стали ее высказывания о природном газе, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".

https://ria.ru/20220502/psaki-1786595510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, дженнифер псаки, сша, карин жан-пьер, джо байден