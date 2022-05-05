22:43 05.05.2022 (обновлено: 00:04 06.05.2022)
Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
Псаки уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая, проработав на ней полтора года
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, проработав почти полтора года, сообщила администрация США.
Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер.
"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома", — представил ее американский президент Джо Байден.
Она станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.
О возможности своей отставки Псаки заявляла еще в мае прошлого года. По данным СМИ, она начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC в различных программах.
Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США демократа Барака Обамы. Широкую известность она приобрела, в частности, своими резонансными заявлениями по российской и украинской тематике. Самыми известными стали ее высказывания о природном газе, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".