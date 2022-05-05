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Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022
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Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022
Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, проработав почти полтора года, сообщила администрация США. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T22:43
2022-05-06T00:04
в мире
дженнифер псаки
сша
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, проработав почти полтора года, сообщила администрация США.Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. "Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома", — представил ее американский президент Джо Байден.Она станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.О возможности своей отставки Псаки заявляла еще в мае прошлого года. По данным СМИ, она начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC в различных программах.Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США демократа Барака Обамы. Широкую известность она приобрела, в частности, своими резонансными заявлениями по российской и украинской тематике. Самыми известными стали ее высказывания о природном газе, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".
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в мире, дженнифер псаки, сша, карин жан-пьер, джо байден
22:43 05.05.2022 (обновлено: 00:04 06.05.2022)
 
Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Псаки уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая, проработав на ней полтора года

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, проработав почти полтора года, сообщила администрация США.
Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер.
"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома", — представил ее американский президент Джо Байден.
Она станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.
О возможности своей отставки Псаки заявляла еще в мае прошлого года. По данным СМИ, она начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC в различных программах.
Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США демократа Барака Обамы. Широкую известность она приобрела, в частности, своими резонансными заявлениями по российской и украинской тематике. Самыми известными стали ее высказывания о природном газе, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 23:18
Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки
 
В миреДженнифер ПсакиСШАКарин Жан-ПьерДжо Байден
 
 
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